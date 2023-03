Schlosskonzert mit Pianistin Sa Chen: Charmant, lebendig und klangstark

Sorgte für Gänsehaut-Momente: die chinesische Pianistin Sa Chen (rechts) beeindruckte im am Samstag im Saal des Dachauer Schlosses mit ihrem Spiel. Begleitet wurde sie vom „Hungarian Chamber Orchestra“. © hab

Das „Hungarian Chamber Orchestra“ macht das Schlosskonzert in Dachau zu einem echten Highlight.

Dachau – Das ungarische Streichorchester „Hungarian Chamber Orchestra“ besteht seit 2011 und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die ungarische Streichertradition zu pflegen und die Werke ungarischer Komponisten in die Welt zu tragen. Das erklärt wohl auch die ungewöhnliche Programmzusammenstellung im Schlosskonzert: Fast alle Werke stammten aus der Zeit des Barocks oder der Klassik, als finalen Höhepunkt spielte das Orchester allerdings ein Stück von Béla Bartok, einem ungarischen Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts.

Die größte Stärke des Orchesters ist sein beeindruckender Klang, der sowohl für die relativ kleine Besetzung sehr voluminös und voll, als auch rund, warm und wandelbar ist. Das Konzert im Schloss begann mit dem Quintetto Concertant in C-Dur, MH 187, von Michael Haydn, den Bruder des berühmteren Joseph Haydn. Wie auch bei seinem Bruder zeichnen sich Michael Haydns Kompositionen durch kompositorischen Witz, Eleganz und Verspieltheit aus, das Quintetto Concertant beinhaltet viele kleine musikalische Scherze, unerwartete Wendungen und kokette Spielereien, denen die Musiker des ungarischen Kammerorchesters durch lebendiges, präzises und klangschönes Spiel mehr als gerecht wurden. Weil es sich in ihrer Version um die Bearbeitung eines Streichquintetts für Orchester handelte, waren viele Passagen solistisch besetzt, mal gespielt von den Stimmführern, mal von den hinteren Pulten. Ganz besonders verzauberte im zweiten Satz der Dialog zwischen der silbrig-brillanten, filigranen Violine des Konzertmeisters und dem sonoren, warmen Klang des Solobratschisten das Publikum.

Solistin des Abends war die chinesische Pianistin Sa Chen, die bereits 2015 schon einmal in einem Schlosskonzert auftrat. Die Pianistin spielte dieses Mal sowohl das Klavierkonzert in d-Moll, BWV 1052, von Johann Sebastian Bach, als auch das 14. Klavierkonzert in Es-Dur, KV 449, von Wolfgang Amadeus Mozart. Souverän und mit imposanter Klangfülle meisterte sie das Konzert von Bach und erntete dafür großzügigen Beifall. Das Konzert von Mozart jedoch war der Solistin wie auf den Leib geschrieben. Sa Chens Spiel ist eine gewisse Unmittelbarkeit zu eigen, die hervorragend zum beschwingten, teilweise triumphalen, teilweise sogar martialischen Charakter des Klavierkonzertes passte. Die für Mozarts Klavierkonzerte ungewöhnlich virtuose Solokadenz im ersten Satz spielte sie mit großer Leichtigkeit, aber auch mit den zarten, ruhigen Gänsehaut-Momenten in den beiden hinteren Sätzen nahm sie die Zuhörer für sich ein. Für den großen Beifall bedankte sich die Solistin mit einer Mazurka von Fréderic Chopin und ließ dadurch keine Fragen offen, warum sie Preisträgerin der „international Chopin Competition“ in Warschau war.

Das „Hungarian CHamber Orchestra“ beendete den Abend mit dem Divertimento für Streichorchester, Sz 113, von Béla Bartok. Auch wenn dieses Werk stilistisch ein absolutes Kontrastprogramm zu den vorigen Stücken darstellte, gestaltete es sich als absoluter Höhepunkt des Abends. Vielleicht lag es daran, dass sich die Orchestermusiker ja speziell der Musik von ungarischen Komponisten verschrieben haben, deren Kultur ihnen ja selbst quasi in die Wiege gelegt wurde, jedenfalls fegte dieses sehr anspruchsvolle Werk geradezu über das Publikum hinweg. Bartoks Musik ist geprägt durch folkloristische Elemente, sehr aparte Tonalitäten, Leidenschaft und himmlische Melodik. Durch makellose Präzision, Energie und absolut stimmige Interpretation machten die Orchestermitglieder dem Komponisten wirklich alle Ehre.

Die Zugabe des Orchesters, der „Fuchs-Tanz“ vom ungarischen Komponisten Leo Weiner, rundete den Abend schmissig und schwungvoll ab, das Publikum zollte den Musikern mit langem, begeisterten Applaus Respekt.

Susanna Morper