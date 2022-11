Christian Olschowsky ist Dachaus neuer Experte für den Verkehr

Von: Nikola Obermeier

Tritt gerne mit Bürgern in Kontakt: Christian Olschowsky, der nun das Sachgebiet Verkehr bei der Dachauer Polizei leitet. © hab

Christian Olschowsky hat im Juni dieses Jahres seinen Dienst als Leiter des Sachgebiets Verkehr bei der Polizei angetreten. Eine erste Erkenntnis für die Dachauer Straßen ist beruhigend: „Die meisten Verkehrsteilnehmer verhalten sich sehr ordentlich, nehmen Rücksicht aufeinander.“

Dachau – „Langweilig wird es im Verkehrsbereich nicht.“ Soviel steht für Christian Olschowsky nach den ersten Monaten als Leiter des sachgebiets Verkehr bei der Polizei Dachau fest. In den vergangenen Wochen , während des Umbaus der Indersdorfer Gabel, ging es sogar ziemlich rund: Es staute sich in alle Richtungen – „und das stößt natürlich weder bei den Verkehrsteilnehmern noch bei den Anliegern auf Verständnis“. Viele Beschwerden, viele Verbesserungsvorschläge von Bürgern gingen ein. Doch nun, nach der Fertigstellung der Kreuzung mit einer Ampelanlage, dürfte diese Welle abebben. Und abgesehen davon: „Der Kontakt zu den Bürgern ist mir wichtig und macht mir Spaß“, sagt der neue Verkehrsfachmann.

Christian Olschowsky ist 39 Jahre alt und verheiratet. Er lebt in Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck, ursprünglich kommt er aus Hof in Oberfranken. 2005 kam er zur Polizeiinspektion Gröbenzell, arbeitete dort bis 2016 im Streifendienst und im zivilen Bereich. Im Anschluss absolvierte er an der Polizeihochschule Fürstenfeldbruck das Studium zum gehobenen Dienst. Als Polizeioberkommissar war er im Anschluss bei der PI Gauting als Dienstgruppenleiter tätig, bis er im Juni dieses Jahres seinen Dienst in Dachau antrat, als Nachfolger von Norbert Wieser, der vorübergehend die Leitung im Verkehrsbereich innehatte. „Von ihm wurde ich mit viel Elan eingearbeitet, er hat keine Zeit gescheut und ist immer noch mein wichtigster Berater“, so Christian Olschowsky. Mit seinen Kollegen im Sachgebiet Verkehr, zu dem auch die Jugendverkehrsschule gehört, versteht er sich gut. „Sie unterstützen mich und sind sehr motiviert“, berichtet der 39-Jährige. Auch Richard Wacht, der frühere Leiter des Sachgebiets, der mittlerweile im Ruhestand ist, steht für Fragen und Ratschläge und Tipps zur Verfügung – mit der Expertise aus 25 Jahren Verkehr bei der Polizei.

„Jede Ecke kenne ich natürlich noch nicht im Landkreis“, aber Christian Olschowsky hat sich in den ersten Monaten einen guten Überblick über den Landkreis mitsamt Unfallzahlen und Verkehrsentwicklung verschafft. Er lernte Ansprechpartner in Stadt und Landkreis Dachau, in den Kommunen kennen.

Christian Olschowsky: „Der Verkehr verändert sich“

Bei Verkehrseinsätzen im Sommer, bei Gesprächen mit Bürgern und Beschlüssen aus den Gremien in Stadt und den Kommunen wurde bereits deutlich: „Der Verkehr verändert sich.“ Fahrrad- und Fußgängerverkehr gehören gestärkt, so Olschowsky, „die Rufe nach Fahrradstraße, nach Schutz für Radfahrer, Tempo-30-Zonen und Tempo 30 innerorts werden lauter“. Mit den Pedelecs, die mehr und mehr den Markt erobern, gebe es letztlich keinen Grund mehr, nicht Fahrrad zu fahren. Somit nehme allerdings auch die Beteiligung von Unfällen mit Fahrrad zu. „Daher ist es schon richtig, dass die Gemeinden und Städte versuchen, Fahrradwege zu bauen.“

Christian Olschowsky selbst legt in Dachau kurze Wege auch mal mit dem Dienstfahrrad oder zu Fuß zurück, beispielsweise zu Terminen ins Landratsamt oder Rathaus. Und selbstverständlich tritt er bei dieser Gelegenheit auch gerne mit den Bürgern in Kontakt. „Reger Austausch ist mir immer wichtig, durch Dialoge kommen neue Ideen und Anregungen.“

Was Olschowsky bereits beobachtet hat auf Dachaus Straßen: „Die meisten Verkehrsteilnehmer verhalten sich auf der Straße sehr ordentlich, nehmen Rücksicht aufeinander. Und wenn jeder ein bisschen auf den anderen schaut, dann passt das!“

