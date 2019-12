Christkindlmärkte in Dachau und Umgebung - alle Infos und Öffnungszeiten

Christkindlmärkte im Landkreis Dachau: Die schönsten Märkte mit Lage, Öffnungszeiten und allen Infos von den ganz Großen bis zu kleinen Geheimtipps.

Pünktlich zur Adventszeit öffnen zahlreiche Christkindlmärkte in Dachau ihre Buden

Neben diversen Leckereien werden Handarbeitsartikel angeboten

Wir verraten Ihnen Öffnungszeiten und Programmpunkte

Dachau - Sobald es abends immer dunkler wird und Heiligabend mit großen Schritten naht, werden im Landkreis Dachau auf unzähligen Christkindlmärkten pünktlich zum Advent die ersten Buden geöffnet. Dank dem Geruch von Glühwein und gebrannten Mandeln und dem hübschen Lichterspiel von Christbäumen und Kerzen kehrt nach und nach vorweihnachtliche Stimmung ein. Buden mit reichlich Leckereien und lokalen Präsenten für die Liebsten unter dem Christbaum ziehen Groß und Klein nach Dachau.

Neben dem traditionellen Dachauer Christkindlmarkt vor dem Rathaus hat fast jede Gemeinde ihren eignen Markt ins Leben gerufen. Ob lokale Spezialitäten, traditionelle Bräuche oder Handwerksarbeiten - auf den Christkindlmärkten im Landkreis Dachau kommt jeder Besucher auf seine Kosten und kann sich nach und nach auf eine besinnliche Weihnachtszeit einstimmen.

Dachauer Christkindlmarkt: Vor dem Ratshaus im Herzen von Dachau

Zum 30. Mal eröffnet der Dachauer Christkindlmarkt pünktlich zum ersten Advent seine Holzbuden vor dem Dachauer Rathaus. Wie die Tradition es verlangt wird die Eröffnung am 29. November zum Spektakel, das sich weder Groß noch Klein entgehen lassen sollte. Nachdem es mit einem Engelszug durch die Altstadt von Dachau gegangen war, eröffnen Oberbürgermeister Florian Gartmann und die Dachauer Knabenkapelle um 16:30 den alljährlich-stattfindenden Weihnachtszauber.

In der Adventszeit können sich die Besucher nicht nur die Bäuche vollschlagen, sondern sich auf ein tolles Rahmenprogramm freuen, was die Augen zum Leuchten bringt. Begleitet wird die vorweihnachtliche Stimmung von toller musikalischer Begleitung von Sefania De Lucia und 2ForU.

Ein ganz besonderes vorweihnachtliches Highlight ist Bayerns größter Adventskalender, der mit 300 Quadratmetern am Rathaus von Dachau hängt. Jeden Tag um 19 Uhr wird ein Kalendertürchen geöffnet und der Inhalt an die Besucher verlost.

Geöffnet ist der Christkindlmarkt in Dachau , Konrad-Adenauer-Straße 2, 85221 Dachau

in , Konrad-Adenauer-Straße 2, 85221 Dachau montags bis freitags von 15 bis 20.30 Uhr

sowie samstags und sonntags von 12 bis 20.30 Uhr .

. Schließen tut der Christkindlmarkt in Dachau am 23. Dezember

Christkindlmarkt in Karlsfeld: Weihnachtliche Stimmung auf dem zweitgrößten Markt in der Region Dachau

Auch der „Karlsfelder Hüttenzauber“ darf in Dachau in keiner Adventszeit fehlen. Besucher sollten sich vor allem das zweite und dritte Adventswochenende (7. und 8. sowie 14. und 15. Dezember) merken, denn nur dann öffnet der Christkindlmarkt von 13 bis 17 Uhr auf dem Bruno-Danzer-Platz seine Buden für Groß und Klein.

Die ganz Eiligen haben in Karlsfeld schon am zweiten Adventswochenende die Möglichkeit, einen Christbaum zu kaufen, sondern auch den entsprechenden Schmuck, um ihr Heim besonders weihnachtlich einzurichten. Die kleinen Besucher können sich am 6. Dezember auf einem Besuch vom Nikolaus freuen, dem sie ihren Wunschzettel heimlich zu flüstern können.

Geöffnet ist der Karlsfelder Hüttenzauber, Bruno-Danzer-Platz, 85757 Karlsfeld

freitags von 16.30 bis 21 Uhr

sowie samstags und sonntags von 13 bis 21 Uhr

vom 6. bis zum 8. sowie vom 13. bis zum 15. Dezember

Christkindlmarkt in Bergkirchen: Glühwein, Adventskränze und Leckereien am ersten Adventssamstag

Nicht nur der Adventsmarkt in Bergkirchen mit seinen tollen Buden, Lichtern und Leckereien ist ein Besuch wert. Auch die Eröffnung am 30. November um 14 Uhr durch Bürgermeister Simon Landmann mit anschließenden Startschüssen von Böllerschützen aus Lauterbach, Oberbachern, Gröbenried und Eschenried ist für jeden Weihnachtsfan aus und um Dachau ein wahres Schmankerl.

Während die Erwachsenen bis 20 Uhr Ausschau nach Adventskränzen, Gestecke und Kerzen halten können, können die kleinen Besucher sich um 17 Uhr auf den Besuch vom Nikolaus freuen. Dieser hat nicht nur ein offenen Ohr für den ein oder anderen Weihnachtswunsch, sondern verteilt selbst schon kleine Präsente.

Geöffnet ist der Adventsmarkt in Bergkirchen, zwischen Rathaus und Pfarrplatz, 85232 Bergkrichen

am Samstag, 30. November von 14 bis 20 Uhr

Advent am alten Indersdorfer Kloster: Dachauer Kloster feiert Weihnachten

Dieser Christkindlmarkt öffnet am zweiten Adventswochenende für Groß und Klein seine Türen. Der Nikolaus legt an diesem Wochenende weite Wege zurück, um auch hier am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr mit seinen Engeln für die Kinder da zu sein. Richtig traditionell wird es hier in der Aula der Realschule, wenn Kasperls Spuikastl am Sonntag zwei weihnachtliche Stücke in bayrischem Dialekt aufführt. Eine weitere Besonderheit, die ihren Weihnachtszauber auf diesem Christkindlmarkt verbreitet, ist eine lebende Krippe, die die Weihnachtsgeschichte darstellt.

Geöffnet ist der Christkindlmarkt in Indersdorfer Kloster, Marienplatz, 85229 Markt Indersdorf

am Samstag, 7. Dezember ab 15 Uhr

am Sonntag, 8. Dezember ab 13 Uhr

Christkindlmarkt in Altomünster: Vorweihnachtliche Stimmung am 15. Dezember

Zum 43. Mal eröffnet der Christkindlmarkt in Altomünster in Dachau am 15. Dezember seine Buden für weihnachtshungrige Besucher. Nicht nur leere Bäuche kommen hier auf ihre Kosten, da dieser Christkindlmarkt der einzige im Landkreis Dachau ist, bei dem es echtes ungarisches Gulasch aus der Partnergemeinde Nagyvenyim gibt. Auch begeisterte Weihnachtslied-Singer können sich freuen, um 17 Uhr startet das große Weihnachtsliedersingen im St.-Alto-Hof.

Geöffnet ist der Christkindlmarkt in Altomünster, Markt Altomünster, St- Altohof 1, 85250 Altomünster

am Sonntag, 15. Dezember von ab 15 Uhr

Christkindlmarkt am Schloss in Haimhausen: Festlich geschmückte Stände am ersten Advent

Neben den klassischen Buden mit gebrannten Mandeln und Crepes gibt am ersten Adventswochenende in Haimhausen unzählige Aussteller mit Schmuck und Adventsgestecken.

Der zum achten Mal am Schloss stattfindende Christkindlmarkt legt in diesem Jahr großen Wert auf eine musikalische Weihnachtsstimmung untermalt von der Haimhauser Dorfmusik, den Haimhäuser Choren und den BIS-Singers.

Während die kleinen Besucher beim Besuch vom Nikolaus mit seinen Engeln am Samstagnachmittag auf die Kosten kommen, gibt es am Samstagabend eine besondere Attraktion für die Erwachsenen: Die Party von den Wirten der Kulturkneipe.

Geöffnet hat der Christkindlmarkt am Schloss Haimhausen , Hauptstraße 1, 85778 Haimhausen,

, Hauptstraße 1, 85778 Haimhausen, am Freitag, 29. November, von 18 bis 21 Uhr,

am Samstag, 30. November, von 14 bis 21 Uhr und

am Sonntag, 1. Dezember, von 14 bis 18 Uhr.

Christkindlmarkt in Vierkirchen: Gemütlicher Adventsnachmittag in Dachau

Am dritten Adventswochenende wird in Vierkirchen zum Besuch auf den Christkindlmarkt geladen, geöffnet ist er am Samstag, den 14. Dezember von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 15. Dezember von 11 bis 18 Uhr.

Entgehen lassen sollte man sich auf keinen Fall die Eröffnung am Samstag um 15 Uhr, die mit einem Glockenläuten startet und von Böllerschützen beendet wird. Neben Ständen mit süßen und salzigen Speisen und warmen Getränken findet man auf diesem Christkindlmarkt in Dachau auch den Stand der Aktion „Sternstunde“, die weltweit kranke, behinderte oder bedürftige Kinder unterstützt. Mit dem Kauf eines Lebkuchens können die Besucher das Projekt unterstützen.

Geöffnet hat der Christkindlmarkt in Vierkirchen, Rathaus Vierkirchen/Vorplatz, 85256 Vierkirchen

am Samstag, 14. Dezember von 15 bis 20 Uhr

am Sonntag, 15. Dezember von 11 bis 18 Uhr

Christkindlmarkt in Schwabhausen: 27 Jahre Christkindlmarkt-Traditon

Auch in Schwabhausen findet am ersten Adventswochenende ein Christkindlmarkt statt, der sich dieses Jahr zum 27. Mal jährt und mit dem traditionellen Böllerschützen um 13.45 Uhr eröffnet wird. Nicht nur Leckermäulchen werden von diesem Markt in Dachau begeistert sein, auch Swing-Fans kommen mit dem Weihnachtsswing der B.I.G Band Indersdorf um 18 Uhr auf ihre Kosten. Der gesamte Erlös des Marktes fließt in den gemeindlichen Sozialfond und wird für Bedürftige oder lokale soziale Projekte gespendet.

Geöffnet hat der Christkindlmarkt in Schwabhausen, Markplatz/Ludwig-Thoma-Straße, 85247 Schwabhausen

am Samstag, 30. November von 14 bis 22 Uhr

Christkindlmarkt in Odelzhausen: Hier sollen Weihnachtswünsche wahr werden

Ebenfalls am ersten Adventswochenende findet in Odelzhausen der Adventsmarkt statt. Besucher können am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr über den weihnachtlichen Markt schlendern. Eine kleine Besonderheit bietet das „Christkindl-Postamt“. Hier können Kinder ihren eigenen Wunschzettel abgeben, in der Hoffnung, dass der Weihnachtsmann ihnen einen Wunsch erfüllt.

Geöffnet hat der Christkindlmarkt in Odelzhausen, Marktplatz 10-11, 85235 Odelzhausen



am Samstag, 30 November von 16 bis 22 Uhr

am Sonntag, 1. Dezember von 14 bis 20 Uhr

Weitere Christkindlmärkte in Dachau für Weihnachtsstimmung pur

Auch im Hutter-Museum in Erdweg kann der erste Advent gefeiert und damit die Weihnachtszeit eingeläutet werden. Am 1. Dezember besucht der Nikolaus um 15.30 Uhr die Kinder, während die Eltern durch die archäologische Sonderausstellung des hiesigen Museums schlendern können.

Bereits einen Tag vorher, am 30. November öffnet der Christkindlmarkt in Röhrmoss von 14 bis 21 Uhr seine Türen und Buden. Neben Leckereien und Geschenkideen wartet hier ein Nikolausbesuch auf die kleinen Besucher. Der Christkindlmarkt in Hebertshausen findet in diesem Jahr am 7. Dezember zum aller ersten Mal statt.

Musikfreunde, Nikolausfans und Leckermäuler werden bei ihrem Besuch auf diesen Markt belohnt. Am 8. Dezember findet der Christkindlemarkt in Pfaffenhofen an der Glonn statt. Neben einer Familienandacht singen die Kinder aus dem hiesigen Kinderhaus Adventslieder.

Auch in Weichs findet ein Christkindlmarkt statt, dieser bereits schon zum 16. Mal. Allerdings eröffnet dieser ausschließlich am 15. Dezember seine Tore. Aber nicht nur Dachau hat viele Christkindlmärkte zu bieten, auch in München gibt es zahlreiche schöne Weihnachtsmärkte.