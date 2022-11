Glühweinduft, Budenzauber und Weihnachtsstimmung: Die schönsten Christkindlmärkte im Landkreis

Teilen

Lichterglanz: Vorweihnachtliche Stimmung können Besucher im ganzen Landkreis genießen, wie zum Beispiel auf dem Christkindlmarkt in der Dachauer Altstadt. © Norbert Habschied

Im Landkreis Dachau finden allerorts wieder stimmungsvolle Adventsmärkte statt. Ein Überblick, was alles geboten ist.

Landkreis – Budenzauber und Glühweinduft kehren endlich in den Landkreis Dachau zurück. Wegen der ungewissen Corona-Lage wurden die Adventsmärkte im vergangenen Jahr kurzfristig und zum zweiten Mal in Folge abgesagt. Umso größer ist heuer Vorfreude auf vorweihnachtliches Programm.

Christkindlmarkt in Dachau

In Dachau läuft der Christkindlmarkt bereits seit dem vergangenen Sonntag. Die Perchten sind auch am heutigen Donnerstagvon 18 bis 19 Uhr vor Ort. Am morgigen Freitag wird der Christkindlmarkt um 16 Uhr mit dem Engerlszug eröffnet. Ab dem 1. Dezember wird jeden Tag ein Türchen des größten Adventskalenders Bayerns am Rathaus geöffnet. Das Programm gibt es unter christkindlmarkt-dachau.de.

Hüttenzauber in Karlsfeld

Der „Karlsfelder Hüttenzauber“ verbreitet vom 2. bis 4. Dezember und vom 9. bis 11. Dezember, auf dem Bruno-Danzer-Platz weihnachtliche Stimmung. An den Freitagen von 16.30 bis 21 Uhr und an den Samstagen und Sonntagen jeweils von 13 bis 21 Uhr erwarten die Besucher viele Stände, ein Unterhaltungsprogramm auf der Bühne –und der Nikolas schaut auch vorbei.

Advent am Kloster in Markt Indersdorf

„Advent am Kloster“ in Markt Indersdorf findet am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, umrahmt von den historischen Gebäudefassaden des ehemaligen Augustiner-Chorherren-Stifts statt. Samstag ist ab 15 Uhr geöffnet, Sonntag ab 13 Uhr. Neben selbstgemachten Spezialitäten sowie Weihnachtsartikel aller Art gibt es ein Kasperltheater, Nikolausbesuch und eine lebende Krippe.

Christkindlmarkt in Altomünster

Am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, ab 13 Uhr wird es auf dem Marktplatz adventlich. Nikolaus, Engerl und Christkind schauen vorbei. Der Krippenweg mit 20 Krippen kann besichtigt werden.

Adventsmarkt in Bergkirchen

Der Adventsmarkt in Bergkirchen findet am Samstag, 26. November, von 14 bis 20 Uhr zwischen Rathaus und Pfarrplatz statt. Es gibt musikalische Darbietungen. Über 20 Ständen bieten Weihnachtliches aller Art.

Weihnachtsmarkt in Haimhausen

Der „Haimhauser Weihnachtsmarkt am Schloss“ findet vom morgigen Freitag bis Sonntag, 27. November, statt. Präsentiert wird ein vielfältiges Angebot an den Ständen und weihnachtliches Musikprogramm.

Christkindlmarkt in Hebertshausen

Der Christkindlmarkt findet heuer am Samstag, 3. Dezember von 16 bis 21 Uhr auf dem Platz vor der Schule statt. Neben den Ständen der Vereine gibt es erstmals auch Stände mit Kunsthandwerk. Neu ist ebenso ein inklusiver Stand, an dem Menschen mit und ohne Handicap gebrannte Mandeln verkaufen. Von 17 bis 19 Uhr kann mit der Kutsche gefahren werden, außerdem stehen verschiedene Gesangsdarbietungen von Chören auf dem Programm.

Budenzauber in Tandern

Beim Christkindlmarlt der Pfarrei Sankt Peter und Paul in Tandern am zweiten Adventssamstag, 3. Dezember, am Kirchenvorplatz findet m 15 Uhr ist eine vorweihnachtliche Aufführung der Kindergartenkinder in der Pfarrkirche statt.

Wald-Christkindlmarkt in Jetzendorf

Der romantischen Wald-Christkindlmarkt am Jetzendorfer Waldkletterpark findet am zweiten Adventswochenende statt. Sowohl am Samstag, 3. Dezember, von 15 bis 22 Uhr als auch am Sonntag, 4. Dezember (12.30 Uhr bis 19 Uhr) sind an 21 Ständen Kunsthandwerk, Holzwaren, Dekos und Schmuck-Unikaten geboten.

Christkindlmarkt in Odelzhausen

Beim Odelzhauser Christkindlmarkt am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, können Kinder ihre Wünsche beim Christkindlpostamt aufgeben. Am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr gibt es am Marktplatz Weihnachtsmusik, Essen und Getränke, eine Feuerschale für Kinder.

Glühweinduft in Petershausen

Der Christkindlmarkt vor Sankt Laurentius findet am kommenden Samstag statt. Die Stände auf dem Kirchenparkplatz öffnen bereits ab 14 Uhr. Während des Markts gibt eine „Offene Kirche“ mit Musik, Raum für Stille.

Christkindlmarkt in Pfaffenhofen

Der Christkindlmarkt im Räuberwald, zwischen dem Sportgelände und Egenburg, ist am 3. und 4. Dezember. Samstag ab 16 Uhr, Sonntag ab 14 Uhr. Im Märchenzelt werden Geschichten vorgelesen, am Sonntag kommt der Nikolaus.

Adventliche Stimmung in Röhrmoos

Am Samstag, 26. November, verbreitet der Röhrmooser Christkindlmarkt ab 14 Uhr adventliche Stimmung. Neben dem Markttreiben – sogar Krippen kann man heuer erwerben – steht ein Nikolausbesuch auf dem Programm. Um 18 Uhr wird zu einem adventlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche eingeladen.

Christkindlmarkt in Schwabhausen

Weihnachtliche Stimmung am Marktplatz und vor dem Rathaus gibt es am kommenden Samstag. Eine Vorlesestunde für Kinder und Ponyreiten um den Sparkassenweiher sind die Höhepunkte für die Kinder.

Weihnachtlicher Flair in Sulzemoos

Der vorweihnachtliche Markt unter der Regie des Sulzemooser Madlvereins findet am Samstag, 10. Dezember, ab 15 Uhr am Rathaus statt. Neben einem Nikolaus für die kleinsten Besucher ist auch eine Fackelwanderung geplant (Voranmeldung unter 01 63 /79 17 93 8).

Weihnachtszauber Vierkirchen

Der Christkindmarkt vor dem Rathaus findet am 10./11. Dezember, Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, statt. Auf dem Programm stehen Musikdarbietungen sowie ein Nikolausbesuch.

Christkindlmarkt in Weichs

Ein Christkindlpostamt mit Wunschschleifenbaum gibt es beim Christkindlmarkt in Weichs am dritten Adventsonntag, 11. Dezember, ab 13 Uhr am Kirchen-Vorplatz. Um 16 Uhr werden außerdem weihnachtliche Geschichten für Kinder im Pfarrheim vorgelesen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.