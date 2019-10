Klassik  wuchtig und wild

Der Pianist Christoph Soldan war mit seinen Schlesischen Kammersolisten zu Gast in Dachau. Ihr Schlosskonzert war für die Zuhörer durchaus anspruchsvoll.

VON SUSANNA MORPER

Dachau – Da man als Soloinstrumentalist nicht immer die Möglichkeit hat, ein Stück mit Orchester zu spielen, ist es gängige Praxis, dass ein Pianist den Orchesterpart in Form eines reduzierten Klavierauszugs übernimmt.

Ungewöhnlicher ist dagegen die Besetzung, in welcher die Schlesischen Kammersolisten und der Pianist Christoph Soldan am Samstag beim Schlosskonzert das Klavierkonzert in C-Dur KV 415 von Wolfgang Amadeus Mozart aufführten: Das Ensemble besteht aus den Stimmführern der Schlesischen Kammerphilharmonie Kattowitz, die den Solisten im Schlosskonzert als Streichquintett untermalten.

Die verschiedenen Klangfarben der Streichinstrumente verliehen dem Werk natürlich vielfältigere tonliche Schattierungen als das bei einer Begleitung durch einen zweiten Flügel möglich gewesen wäre, allerdings birgt diese Instrumentenkonstellation auch einige Risiken. So war der Klang zwar im Zusammenspiel fein ausgearbeitet und gut aufeinander abgestimmt, die Balance hingegen manchmal etwas unausgewogen. Insbesondere der Kontrabass, der sich in der Originalfassung gegen ein großes Orchester behaupten muss, war im Quintett mit lediglich vier anderen Streichinstrumenten oft ziemlich dominant. Die beiden Violinen hingegen, die sonst vielfach besetzt sind, gingen meist ein wenig unter.

Dazu kam Christoph Soldans offensive, manchmal auch sehr freie Spielweise, die in ihrer Extensivität auch zu einem großen Orchester gepasst hätte. Die Interpreten interagierten kammermusikalisch hervorragend miteinander und hatten das Klavierkonzert sehr großflächig angelegt, allerdings blieb die Deutlichkeit in manchen Läufen und die für Mozart so charakteristische Leichtigkeit bisweilen hinter der wuchtigen Interpretation zurück.

Nach Mozarts Klavierkonzert folgte ein zeitgenössisches Werk von Helmut Schmidinger. Christoph Soldan erklärte dem Publikum in einer spannenden Rede vorab, wie es zu der auf den ersten Blick sehr wild wirkenden Zusammenstellung des Programmes kam. So erläuterte er, dass sich Helmut Schmidinger in seinem Concertino für Klavier und Streichquintett, das übrigens extra für Christoph Soldan und die Schlesischen Kammersolisten geschrieben wurde, auf ebendieses Werk Mozarts bezieht.

Der Komponist Schmidinger verarbeitet beispielsweise eine kleine Tonkombination kurz vor der Reprise in Mozarts Klavierkonzert und spinnt diese fort. Außerdem greift er die Köchelverzeichnis-Nummer 415 durch eine bestimmte Verteilung der Betonungen und Rhythmen auf. Das massive, sich immer und immer weiter steigernde Concertino von Schmidinger ist mit vielen rhythmischen Passagen, teils schroffem „Spiccato“ der Streicher oder „Ponticello“-Effekten, also dem Streichen am Steg, vielen „Crescendi“ und großen Sprüngen ein sehr kraftvolles und drängendes Stück ohne wirklichen Entspannungsmoment – zumal die drei Sätze durch die Solokadenzen zu einem mehr oder weniger einsätzigen Werk verwoben sind. Zu den Musikern im Schlosskonzert, für die es ja komponiert wurde, passte dieses mächtige und basslastige Stück ausgezeichnet.

Nach der Pause spielten die Schlesischen Kammersolisten noch das Quintett für Streichquartett und Kontrabass in G-Dur, op. 77, von Antonin Dvorak. Als einziges seiner drei Streichquintette setzte Dvorak hier einen Kontrabass als Harmonieträger ein, sodass das Cello hier in erster Linie als Melodieinstrument fungiert. In einem farbenreichen Dialog kommunizierten die Streicher auf sehr gesangliche Weise miteinander, die einzelnen Stimmen waren hier stets gut ausgewogen und die Klangsprache stets gut aufeinander abgestimmt.

Als Zugabe hatten die Musiker eine spannende und interessante Bearbeitung des hebräischen Volksliedes „Hava Nagila“ ausgewählt.