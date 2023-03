Comité International de Dachau hat einen neuen Präsidenten

Teilen

Der neue CID-Präsident Dominique Boueilh (2.v.r.) mit Jean-Michel Thomas, Karl Freller und Dr. Gabriele Hammermann (v.r.). © Guido Hassel/KZ-Gedenkstätte

Das Comité International de Dachau (CID) hat einen neuen Präsidenten: Dominique Boueilh. Sein Wunsch ist es, die sehr gute Zusammenarbeit im Dienste des Gedenkens an die Opfer des KZ Dachau fortzusetzen und zu stärken.

Dachau – Das Comité International de Dachau (CID) hat einen neuen Präsidenten: Dominique Boueilh trat sein Amt an. Er folgt auf General Jean-Michel Thomas, der am Ende seiner zweiten Amtszeit als Präsident zurückgetreten war.

Der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller, dankte dem scheidenden Präsidenten General Thomas für die konstruktive Zusammenarbeit und gratulierte Boueilh bei seinem Antrittsbesuch in Dachau zur neuen Position und Aufgabe. „Die moralische Instanz des CID, verbunden mit seiner Tätigkeit im Stiftungsrat und seinem Engagement in der KZ-Gedenkstätte Dachau, ist für uns von großem Wert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dominique Boueilh, der sich bereits seit sehr vielen Jahren für gelebte Erinnerung international stark macht.“

Das Comité International de Dachau (CID) hat einen neuen Präsidenten

Zusätzlich zu seiner neuen Position ist Boueilh auch Präsident der französischen Lagergemeinschaft des KZ Dachau („Amicale française du camp de Dachau“) und Generalsekretär der „Union der französischen Verbände zur Erinnerung an die nationalsozialistischen Lager“ („Union des associations françaises de mémoire des camps nazis“),. Boueilh ist seit 15 Jahren Mitglied des CID-Vorstands. Das CID lädt jedes Jahr zur Befreiungsfeier in die KZ-Gedenkstätte Dachau; das KZ Dachau war am 29. April 1945 von der US-Armee befreit worden.

Bei ersten Gesprächen mit Stiftungsdirektor Freller und der Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, Dr. Gabriele Hammermann, bekräftigte der neue Präsident seinen Wunsch, die sehr gute Zusammenarbeit im Dienste des Gedenkens an die Opfer des KZ Dachau fortzusetzen und zu stärken. Auch legt er viel Wert darauf, dem Projekt der Neugestaltung der Gedenkstätte besondere Aufmerksamkeit zu schenken und es zu unterstützen.

Dominique Boueilh arbeitete 40 Jahre lang bei Airbus Defence & Space. Dominique Boueilh ist verheiratet, Vater von drei Kindern und Großvater von sechs Enkelkindern.

Sein Vater, Didier Boueilh, wurde im März 1944 im Alter von 18 Jahren von der Gestapo verhaftet. Diese war auf der Suche nach seinem Bruder, der für die französische Résistance im Südwesten Frankreichs tätig war. Didier Boueilh war gezwungen, Compiègne am 2. Juli 1944 im finsteren „Zug des Todes“, Konvoi 7909, zu verlassen und wurde nach Dachau verschleppt; später dann kam er in das Lager Neckarelz. Krank wurde er zu einem späteren Zeitpunkt erneut in das KZ Dachau verlegt, wo er am 29. April 1945 von den alliierten Streitkräften befreit wurde.