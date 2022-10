Comeback der Traglufthalle im Landkreis Dachau?

Von: Thomas Zimmerly

Nicht schön, aber im Notfall zweckmäßig: die Traglufthalle im Bergkirchner Gewerbegebiet Gada, in der von 2016 bis 2017 Flüchtlinge untergebracht wurden. © Norbert Habschied

Unruhige Zeiten werden laut Stefan Löwl auf das Landratsamt Dachau in den kommenden Monaten zukommen.

Dachau – Landrat Stefan Löwl hat in der Kreisausschusssitzung am Freitag einen aktuellen Ausblick auf die kommenden Monate gegeben. Und diese werden für ihn und seine rund 500 Mitarbeiter äußerst arbeitsintensiv werden. „Große Themen“, so Löwl, seien dabei die steigenden Geflüchtetenzahlen, die Tatsache, dass „massiv zusätzliche Aufgaben auf uns zukommen“ und dass der Öffentliche Personennahverkehr nicht mehr weiter ausgebaut werden könne.

Regierung kündigt Zuweisung von Flüchtlingen an

Dem Landratsamt flatterte jüngst eine Ankündigung der Regierung ins Haus, dass allen Kreisverwaltungsbehörden in den kommenden zwei Wochen jeweils 50 Asylsuchende zugewiesen werden. Hintergrund ist ein stark angestiegenes Zugangsgeschehen und eine hohe Auslastung der Erstaufnahmeeinrichtungen der Regierung. Laut Löwl laufen „die Überlegungen und Planungen für die Vollbelegung der bestehenden Unterkünfte schon seit einigen Wochen“. Dazu werde sich das Landratsamt in Abstimmung mit den Gemeinden und Helferkreisen die einzelnen Unterkünfte anschauen.

In diesem Zusammenhang brachte der Landrat auch die Möglichkeit des Wiederaufbaus einer Traglufthalle ins Spiel. Bereits von Herbst 2015 bis zum Frühjahr 2017 gab es eine solche Unterkunft in Karlsfeld für 300 Geflüchtete. Und auch in Bergkirchen wurde eine Traglufthalle betrieben. „Personell wird das alles von uns gestemmt werden müssen“, so Löwl, der noch hinzufügte: „Wir haben ja sonst keine Krisen!“

Was die Herkunft der Asylsuchenden angeht, erwartet der Landrat einmal den Zuzug von Menschen aus Afghanistan. Vor allem handele es sich um Ortskräfte. Darunter versteht man Personen, die in dem Land für deutsche Institutionen wie die Bundeswehr oder das Auswärtige Amt tätig waren. Weiter glaubt Löwl, dass vermehrt Kurden und Syrer nach Deutschland kämen.

Und nachdem Serbien die Visumpflicht aufgehoben habe, sei zu erwarten, dass „Leute dort durchreisen und zu uns kommen“.

Wie der Landrat weiter mitteilte, werden sich einige seiner Mitarbeiter in Kürze einem neuen Aufgabengebiet widmen müssen. Ab dem kommenden Jahr übernimmt der Kreis „das gesamte Betreuungsgeschäft vom Amtsgericht“, so der Landrat. Der Bereich wechselt, „aber kein einziger Mitarbeiter vom Amtsgericht“, meinte er weiter.

Es fehlen Busfahrer: ÖPNV-Angebot wird nicht ausgebaut

Und da „uns die Menschen ausgehen“, so Löwl am Ende seiner Ausführungen, verkündete er eine weitere – schlechte – Nachricht. Weil es auf dem Arbeitsmarkt keine Busfahrer mehr gebe, „wird der ÖPNV nicht mehr ausgebaut werden können“.

Im Gegenteil dürfte es sogar schwierig werden, beim öffentlichen Nahverkehr den Status Quo zu halten, wie zuletzt das Beispiel des MVV-Busses 772 zeigte. Wegen Personalmangels hatte der Takt dort ausgedünnt werden müssen.

