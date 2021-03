Corona-Aufforderung in Oberbayern sorgt für Lacher - „Hier lecken“

Um die Corona-Pandemie zu besiegen sei eine Herdenimmunität wichtig, heißt es in der Politik. Ein kurioses Schild in Dachau bietet dafür neue Wege und geht viral.

Dachau - Seit einem Jahr schon hat die Corona-Pandemie Deutschland fest im Griff. Mittlerweile ist bereits die dritte Infektionswelle angerollt, die Corona-Zahlen-Zahlen steigen massiv, an immer mehr Orten wird die sogenannte Corona-Notbremse gezogen, auf die Bund und Länder sich für Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 geeinigt hatten. Parallel soll nun immer mehr getestet und vor allem geimpft werden.

Corona: Herdenimmunität erreichen - Unbekannte aus Dachau wagen kuriosen Scherz

Letzteres sei wichtig, so ist aus Expertenkreisen zu vernehmen, um eine möglichst baldige Herdenimmunität zu erreichen. Diese sei von Nöten, um das Virus in Deutschland quasi unschädlich zu machen. Jedoch müssen dafür mindestens 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. Es gibt jedoch noch eine zweite Möglichkeit, Immunität zu erreichen - nämlich über eine bereits überstandene Corona-Infektion. Unbekannte haben sich in der oberbayerischen Stadt Dachau einen Scherz mit ebendieser Möglichkeit zur Immunisierung erlaubt.

An eine öffentlich zugängliche Hauswand pinnten sie ein Schild mit einem großen roten Kreis in der Mitte und der Aufschrift „Herdenimmunität - Hier lecken“ und etwas kleiner darunter „Vielleicht hilfts ja“. Das Prinzip ist logisch - wenn auch leicht eklig. So sehen es auch zahlreiche Internet-User, die ein Foto des Schildes auf dem Instagram-Profil der kuriosen Seite „Notes o Germany“ entdeckten, auf der immer wieder lustige und verrückte Schilder, Zettel oder ähnliches gepostet werden. „Bitte nicht (nach)machen“ warnen die Seitenbetreiber in Bezug auf das Schild.

+ Ein kurioses Schild im oberbayerischen Dachau sorgt im Internet für viele Lacher. © Screenshot

Herdenimmunität gegen Corona: Schild aus Dachau geht viral - User nehmen es mit Humor

Die User nehmen es mit Humor. „Dann hätten wir das Problem mit den fehlenden Impfdosen ja geklärt“ oder auch „Endlich mal was Sinnvolles ausgedacht“ wird darunter kommentiert. Während einige das Schild eher kritisch sehen und Coronoleugner hinter der Plakat-Kampagne vermuten nehmen die meisten User das Schild doch als das, was es eigentlich ist - ein Grund zum Schmunzeln in sehr unlustigen Zeiten.

Auch im Landkreis Dachau sind die Zahlen in den vergangenen Wochen massiv angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz dort liegt derzeit bei 182,7 (Sand 29. März, 3.00 Uhr), wie das Robert-Koch-Institut angibt. Dennoch wird auch im Landkreis Dachau heftig darüber debattiert, wie man einen Weg aus dem schier endlos erscheinenden Lockdown finden kann. Nun soll auch eine neue App zum Einsatz kommen, vor allem im Gastronomie-Bereich. kah

