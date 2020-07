Sechs Corona-Infizierte in Busreisegruppe

Die Zahl der Corona-Infektionen ist zuletzt wieder angestiegen im Landkreis: 15 Erkrankte zählt das Landratsamt aktuell, 94 Personen befinden sich in Quarantäne.

Dachau – Ein großer Teil der Neuinfektionen beziehungsweise der Verdachtsfälle in der Stadt Dachau ist auf eine Reisegruppe zurückzuführen, die per Bus aus einem Risikogebiet angereist war. Laut Landratsamtssprecher Wolfgang Reichelt war die Gruppe nach ihrer Ankunft vorschriftsmäßig in ihre Unterkunft gegangen, um dort die vorgeschriebene 14-tägige Pflichtquarantäne zu verbringen. Im Rahmen der damit verbundenen Coronatests habe sich, so Reichelt, herausgestellt, dass sechs Personen der Gruppe mit dem Virus infiziert waren; die übrigen Businsassen, 43 Personen, gelten als Kontaktpersonen ersten Grades und müssen – getrennt von den Infizierten – in Einzelquarantäne. Die gute Nachricht: Reichelt zufolge geht es den Infizierten gut, alle würden vom Gesundheitsamt überwacht. Ein Kontakt zu Bürgern der Stadt habe nicht stattgefunden.

Insgesamt gab es im Landkreis bislang 947 Corona-Infektionen. 903 Personen gelten als genesen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner – liegt aktuell bei 5,82 und damit weit unter dem kritischen Wert von 50.

