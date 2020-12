Kreis Dachau entwickelt sich kurz vor Weihnachten zu Hotspot - das sind die neuen Corona-Regeln

Im ganzen Freistaat steigen die Corona-Zahlen. Nun hat es auch den Landkreis Dachau wieder erwischt: Dort liegt die Inzidenz bei 223,4. Dachau gilt ab sofort als Hotspot.

Am Donnerstagmorgen liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Dachau bei 223,4.

bei 223,4. Damit wird Dachau kurz vor Weihnachten zum Corona-Hotspot .

. Wann genau die neuen Hotspot-Regeln in Kraft treten - dazu gibt es vom Landratsamt aktuell noch keine Antwort.

Landkreis Dachau - Bereits in den letzten Tagen kratzte der Landkreis Dachau bei der 7-Tage-Inzidenz an der 200er-Marke. Am Donnerstag, 10. Dezember, ist es nun amtlich: Die Inzidenz im Landkreis liegt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei 223,4. Damit ist Dachau ab sofort ein Corona-Hotspot.

Corona in Dachau: Landkreis ist Hotspot - verschärfte Corona-Regeln treten in Kraft

Gilt eine Stadt oder Region in Bayern als Hotspot, treten verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Konkret bedeutet das: Zwischen 21 und 5 Uhr herrscht eine nächtliche Ausgangssperre.

In dieser Zeit dürfen die Menschen das Haus nur zur Arbeit, aus medizinischen Notfällen oder bei „ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen“ verlassen. Als triftiger Grund gelten übrigens auch Besuche bei kranken und alten Menschen oder Weihnachtseinkäufe.

Corona in Dachau: Schüler müssen sich auf Distanzunterricht einstellen

Ebenso müssen sich die Schulen im Kreis Dachau auf Veränderungen einstellen: Ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 wechseln Schüler ab der 8. Klasse in einen Distanzunterricht. Abschlussklassen und Fachoberschulen sind davon in der Regel ausgenommen.

Das Landratsamt will sich noch im Laufe des Tages zur Durchführung der neuen Regeln äußern.

Ab Mitte Dezember ist der Landkreis auch bereit für die ersten Coronaimpfungen. Impfzentren in Dachau und Karlsfeld. Betrieben von BRK und Johannitern, sollen sie für die Immunisierung der Bevölkerung sorgen. Und weil es in diesem Jahr wegen Corona keine Weihnachtsfeier für die Senioren in der Gemeinde Bergkirchen gibt, wird den älteren Bürgern ein kleines Weihnachtsgeschenk nach Hause gebracht.

