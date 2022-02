Coronavirus Updates: Dachauer Impfstrategie - „Situation wie letztes Jahr“ vermeiden

Der neue, proteinbasierte Impfstoff Novavax soll Ende Februar geliefert werden. © Bernd Feil/M.i.S.

Die Koordinierungsgruppe Pandemie hat ihre Impfstrategie für das Jahr 2022 festgelegt: Ein behördliches Angebot zur Unterstützung der niedergelassenen Ärzte und Praxen soll bestehen bleiben.

Dachau – Während die Bund-Länder-Konferenz zuletzt tiefgreifende Lockerungen ab 20. März in Aussicht stellte, befasste sich die Koordinierungsgruppe Pandemie des Landkreises in ihrer jüngsten Sitzung mit der weiteren Zukunft – beziehungsweise der Frage: Welche Impfstrategie will der Landkreis in diesem Jahr verfolgen?

Die Antwort: „Um eine Situation wie im letzten Jahr zu vermeiden, soll über das ganze Jahr hinweg ein behördliches Impfangebot zur Unterstützung der niedergelassenen Ärzte und Praxen bestehen bleiben.“ Da sich nämlich sowohl das stationäre Impfzentrum, wie der dezentrale Einsatz der mobilen Impfteams nach einhelliger Meinung der Mitglieder der Koordinierungsgruppe bewährt hat, soll das Dachauer Impfzentrum bis mindestens zum Jahresende in Betrieb bleiben.

Die Impfkapazitäten sollen jedoch „flexibel an den Bedarf angepasst“ werden. Und auch mobile Impfteams sollen bis Ende 2022 im ganzen Landkreis im Einsatz bleiben, sowohl für Schwerpunktaktionen in Einrichtungen, aber auch vor Ort bei den Menschen auf Marktplätzen und vor Supermärkten.

Somit würden alleine im staatlichen Impfbereich – also neben den Ärzten – in 2022 voraussichtlich weit über 150 000 Impfangebote gemacht werden können. „Damit sind wir auch für die vierte Impfung oder die an die Omikronvariante angepassten, aktuell im Zulassungsverfahren befindlichen neuen Impfstoffe gut aufgestellt“, meint Versorgungsarzt Dr. Günzel, weist jedoch darauf hin, dass ein Ansturm wie im November 2021 mit plötzlich über 50 000 Impfwünschen innerhalb von zwei bis drei Wochen nicht bewältigt werden kann.

Landrat Stefan Löwl rät daher: „Alle sollten den Sommer nutzen, um rechtzeitig und ohne Stress den notwendigen Impfschutz zu erhalten. Wer dies versäumt, sollte sich dann über Wartezeiten und Unannehmlichkeiten im Herbst/Winter bitte nicht beschweren.“

Für diejenigen erwachsenen Impfskeptiker, die sich lieber nicht mit den sogenannten mRNA-Impfstoffen von Moderna oder Biontech impfen lassen wollen, bietet der Landkreis wie gestern berichtet ab kommender Woche auch die Impfung mit dem Totimpfstoff Novavax an. Anmeldungen sind schon jetzt über das Online-Registrierungsportal BayImco, aber auch telefonisch über das Landratsamt möglich.

Bitte beachten: Eine Boosterimpfung mit Novavax für Bürger, die als Erst- und Zweitimpfung Moderna oder Biontech erhalten haben, ist nicht möglich. Laut Landratsamt kommen damit für die Novavax-Impfung derzeit geschätzt 15 000 ungeimpfte Landkreisbürger infrage. dn