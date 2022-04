Corona-Update: Landkreis impft wieder verstärkt mobil

Spiel, Satz und Ende: Die Tennishalle in Indersdorf wird gerade abgerissen. An ihrer Stelle soll eine PCR-Teststation entstehen. © Fischer

Die Sieben-Tage-Inzidenz und die Zahl der Neuinfektionen sinken. Im Amper-Klinikum befinden sich derzeit 48 Covid-Patienten. Der Corona-Überblick

Dachau – Insgesamt 2597 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt Dachau in der Woche vom 28. März bis 3. April registriert. Im Vergleich zur vergangenen Woche sanken die Zahlen damit laut der Behörde um 25 Prozent. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz weist einen Trend nach unten auf, am gestrigen Dienstag lag sie laut Gesundheitsamt bei 1551,7.

Besonders hoch bleiben allerdings die Inzidenzen bei den Kindern und Jugendlichen von sechs bis elf Jahren mit aktuell 2769,4. Und auch in der Gruppe der Mitbürger ab 60 Jahren liegt die Inzidenz laut Gesundheitsamt um 1000.

Corona im Landkreis Dachau: Krankenhauszahlen stabil

Leider stabil auf hohem Niveau bleibt auch die Zahl der Corona-Patienten im Helios-Amper-Klinikum Dachau. Zurzeit werden dort 43 Patienten mit einer Covid-19-Infektion auf der Normalstation behandelt. Weitere fünf Patienten müssen intensivmedizinisch betreut werden.

Fünf Personen starben in der vergangenen Woche an den Folgen ihrer Coronaerkrankung. Die Verstorbenen waren nach Angaben der Klinik alle schwer vorerkrankt.

Impfzentrum in Karlsfeld stellt Betrieb ein

Die Drive-Through-Impfstrecke am Karlsfelder See hat, wie berichtet, ihren Betrieb eingestellt. Termine zu allen Impfungen können weiterhin im Vorfeld vereinbart werden und sind online unter www.impfzentren.bayern buchbar. Zusätzlich bleibt das Impfzentrum Dachau zu den bekannten Betriebszeiten geöffnet; Impfungen sind grundsätzlich auch ohne Termin möglich. Außerdem können Bürger weiterhin bei den niedergelassenen Ärzten beziehungsweise Praxen alle Coronaschutzimpfungen erhalten.

Zudem wird wieder verstärkt mobil an verschiedenen Standorten geimpft. Diese Standorte sind: in Karlsfeld dienstags bis samstags von 8.30 bis 16.30 Uhr in der Ohmstraße 12; in Erdweg mittwochs von 8.30 bis 16.30 Uhr im Wirtshaus am Erdweg an der Hauptstraße; in Altomünster donnerstags von 8.30 bis 16.30 Uhr im Vereinsheim an der Aichacher Straße 25; in Odelzhausen freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr in der Gaststätte Metzger Willibald an der Marktstraße 10.

Aufgrund der hohen Inzidenzen empfiehlt das Gesundheitsamt weiterhin das Tragen einer FFP2-Maske in Innenräumen und bei Menschenansammlungen. dn

