„Wir erkennen, wer die Welt zusammenhält“

Gespräch mit Dr. Frank Menauer über seinen Alltag in der Corona-Krise und die Welt danach

Dachau– Die Corona-Krise stellt die Bürger vor große Belastungen und Herausforderungen. Ärzte, Klinikpersonal, Pflegekräfte und einige andere Berufsgruppen sind besonders gefordert. Wie sich der Arbeitsalltag in einer Arztpraxis in Zeiten der Pandemie gestaltet, darüber haben wir mit Dr. Frank Menauer gesprochen. Menauer führt das HNO-Zentrum für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Dachau. Er bemerkt an manchen Patienten, dass „oft nicht ihr Ohr, sondern das Herz klingelt“.

Was ist zurzeit in Ihrer Praxis in Dachau los?

Die Corona-Pandemie stellt unser gesamtes Land und gerade unser ambulantes und stationäres Gesundheitssystem wahrscheinlich vor die größte Herausforderung der Nachkriegszeit. Wir selbst haben bereits im Januar, als das Virus nur in China zu sein schien, unseren Ablauf in der Praxisorganisation verändert. Mit zunehmender Ausbreitung des Virus in Europa mussten Patienten vor dem Eingang warten, Sicherheitsabstand einhalten, „luftig gesetzt“ werden und das gesamte Personal Schutzausrüstung tragen. Wir haben uns von Anfang an an die Vorgaben des Robert-Koch-Institutes gehalten und vollziehen ein gegenseitiges tägliches Update mit der „task force“ des MVZ. Von daher sind die Patientenzahlen natürlich zurückgegangen, insbesondere seit der Ausgangsbeschränkung und der Auslösung des Katastrophenfalles durch die bayerische Staatsregierung.

Wie ist die Stimmung unter den Patienten?

Die Stimmung bei unseren Patienten ist grundsätzlich gut. Sie zeigt ein wenig das Spiegelbild der Gesellschaft. Es gibt beinahe „zu schmerzfreie unängstliche“ Patienten, denen die „Überängstlichen“ gegenüberstehen. Erstere sind die, die eigentlich sofort aus dem wirtschaftlichen Winterschlaf herauswollen, Angst haben um den Verlust unseres Lebensstils und unserer freiheitlichen Grundordnung. Der andere Teil unserer Patienten ergibt sich ein wenig der Angst, weil man natürlich bei genauer Betrachtung erschütternd wenig über das Virus weiß. Ich selber versuche in solchen Situationen den Patienten immer eine Perspektive durch die „Mitte“ zu geben in Analogie zu einer Besteigung eines doch hohen Berges, nehmen wir den Kilimandscharo. Wenn wir zu schnell loslaufen, werden wir durch eine sich möglicherweise entwickelnde Höhenkrankheit nie am Gipfel ankommen, Angst hingegen wird uns abhalten, jemals die Hälfte des Tansania-Berges zu erreichen.

Und in Ihrem Team?

Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl ärztliche wie nicht-ärztliche, stehen zusammen, wie ich es selbst nicht für möglich gehalten habe. Sie arbeiten angstfrei und dennoch respektvoll gegenüber der aktuellen Situation und kümmern sich daneben noch um ihre Kinder, die zu Hause warten. Meine Ärztinnen und Ärzte haben sich ausnahmslos für die Regelversorgung in den Abstrichstationen der kassenärztlichen Vereinigung angemeldet. Dieser Einsatz, die Geduld und der Mut erfüllen mich mit Stolz.

Wie hat Corona Ihren Arbeitsalltag verändert?

Wie schon eingangs gesagt, haben wir uns schon sehr früh – bereits im Januar – auf die veränderte Lage eingestellt. Seit letzter Woche haben wir ja unser gesamtes Gelände vor dem Eingang mit einem provisorischen Empfangsbereich bestückt, um schon vor dem Haus Temperatur zu messen und Risikofaktoren respektive Symptome abzufragen. Mein besonderer Dank gilt hier insbesondere der „task force“ des MVZ, allen voran den Herren Drs. William und Wilhelm. Im Umkehrschluss heißt das aber auch für unsere Patienten, dass sie natürlich weiter problemlos in unsere Praxis kommen können und die Regelversorgung sichergestellt ist. Durch unsere Maßnahmen können die Patienten sicher sein, in ihrer gewohnten geschützten Umgebung behandelt zu werden.

Mit welchen Fragen kommen Ihre Patienten zu Ihnen? Wie erleben Sie zurzeit die Gemütslage der Menschen?

Die meisten Patienten kommen mit den gleichen Beschwerden wie vor der Krise zu uns in die Praxis. Der Unterschied seit ein paar Wochen liegt jedoch darin, dass sich die Corona-Krise auf die sonstigen Beschwerden aufgelagert hat. Patienten schütten mir oft ihr Herz aus. Häufig zeigen sie Symptome aus den vegetativ-somatoformen Erkrankungen wie Schluckbeschwerden und Ohrgeräusche. Diesen Patienten vermittle ich oft – nach Ausschluss von organischen Ursachen –, dass nicht ihr Ohr, sondern das Herz klingelt. Dennoch zeigt sich nach nur kurzer Zeit der Ausgangsbeschränkung schon, dass „soziale Konflikte“ nicht ausbleiben. Die Befürchtung ist natürlich durchaus begründet, dass die Folgen der Virusbekämpfung schlimmer sein könnten als die Folgen des Virus selbst. Der Anstieg von Depressionen und gefährlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen in zu langer Isolation gehört zum medizinischen und epidemiologischen Grundwissen.

Wie empfinden Sie die Stimmung im Krankenhaus?

Alle elektiv planbaren Operationen wurden abgesagt. Natürlich werden aber alle medizinisch unaufschiebbaren Operationen durchgeführt: Operationen bei Kindern mit Atemaussetzern und Hörminderungen genauso wie chronisch entzündliche Erkrankungen, die Komplikationen generieren können. Tumoroperationen werden nach OP-Planung und Vorbereitung umgehend durchgeführt.

Die Stimmung im Klinikum ist fokussiert. Es ist ein Warten auf den Sturm, wenngleich er schon begonnen hat. Sämtliche Ressourcen sind bereitgestellt, die Arbeitseinstellung ist wie bei meinen Praxismitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorbildlich. Ich denke, dass diese Schwestern und Pfleger wirkliche Helden sind. Das meine ich nicht abgedroschen und kitschig. Es ist schon bemerkenswert, dass wir in dieser Krise erst erkennen, wer die Welt wirklich zusammenhält.

Wie wird das Virus die Welt verändern?

Die Corona-Pandemie ist die erste wirkliche Krise für mehrere deutsche Nachkriegsgenerationen. Ich selbst versuche in der Krise eine Chance zu sehen. Sie zu bewältigen, wird nur maßvoll und auf Sicht fahrend möglich sein, wenngleich man immer kritisch hinterfragen muss, ob durch das konsequente politische Handeln die Kollateralschäden nicht gegenüber dem Virus selbst im Vordergrund stehen.

Eine Krise zwingt uns, Dinge anders zu gestalten, praktisch neu zu denken. Neu ist, dass man gerade in seiner Isolation füreinander da ist, dem Nachbarn Frühstückssemmeln bringt und ältere Menschen protektiert. Wir haben glücklicherweise einen gemeinsamen Feind, groteskerweise verbindet uns das Virus mehr als dass es voneinander trennt.

Das Virus wird die Welt komplett verändern. Die Gesellschaft als Ganzes. Wir werden anders arbeiten und wohl weniger reisen. Und gleichsam gegenüber der Umwelt respektvoller sein. Nach meiner Einschätzung werden Politiker verantwortungsvoller und vielleicht nicht mehr populistisch argumentieren, ein erster klarer Trend ist ja jetzt schon zu sehen.

Mit Menschen zusammen sein zu dürfen, wird ein Geschenk sein. Ich selbst sehe als Humanist immer das Individuum im Vordergrund. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir trotz aller gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Restriktionen durch das „Rückbesinnen auf uns selbst“ vor einer positiven Zukunft stehen.