„Eine Mammutaufgabe für unsere Kollegen“

Ein weiterer Corona-Toter In den vergangenen beiden Tagen ist die die Zahl der positiv auf den Coronavirus getesteten Personen um insgesamt 80 angestiegen, insgesamt gibt es damit 667 Corona-Fälle im Landkreis (Stand gestern 17 Uhr). „Am Donnerstag ist eine weitere, positiv auf das Coronavirus getestete Person im Alter von 69 verstorben. Wir sprechen der Familie unser aufrichtiges Beileid aus“, so Landratsamtssprecher Wolfgang Reichelt. Der Betrieb der beiden KVB-Bereitschaftspraxen ist auch während des Osterwochenendes sichergestellt. Die Indersdorfer Bereitschaftspraxis befindet sich dabei auf dem Gelände der Zentralen Coronavirus Teststation, die am heutigen Samstag in Betrieb ist.