Coronavirus in Dachau: Helios Klinikum ist gut gerüstet

Landkreis –Die Zahl der positiv getesteten Menschen aus dem Landkreis Dachau steigt weiter an: Am Freitag (20.3.) stieg die Zahl der positiv getesteten Personen auf insgesamt 63 im Landkreis an. Das Helios Amperklinikum in Dachau ist „gut gerüstet“, teilte Pressesprecherin Pia Ott am Freitagnachmittag mit. Mit verschiedenen Maßnahmen bereite sich das Klinikum auf eine erhöhte Aufnahme von Corona-Virus-Verdachtsfällen und Patienten mit Covid-19-Erkrankung vor: Alle planbaren Operationen und Behandlungen werden zurückgestellt. Außerdem sei die Isolationsstation von sieben auf 28 Zimmer erweitert worden.

Corona im Landkreis Dachau: Operationen im Helios Klinikum abgesagt

Gemäß der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege werden vorerst bis 15. Mai alle planbaren Operationen und Behandlungen zurückgestellt. „Damit wollen wir möglichst umfangreiche Kapazitäten für die Versorgung von Covid-19-Patienten zur Verfügung stellen“, erklärt Klinikgeschäftsführer Gerd Koslowski. „Die Behandlung von Notfällen läuft weiter.“ Die Amper-Kliniken würden weiter alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um Kapazitäten für akut erkrankte Corona-Patienten vorzuhalten.

Corona in Dachau: Klinik erweitert Isolierstation

„Wir haben die komplette Station C1-01 zu einer Isolierstation nur für Covid-19-Patienten beziehungsweise entsprechende Verdachtsfälle umfunktioniert“, sagt Klinikgeschäftsführer Koslowski. „Insgesamt stehen uns damit jetzt auf der C1-01 28 Isolationszimmer und bis zu 67 Betten zur Verfügung.“ Diese Patienten werden im Rahmen der durch das Robert-Koch-Institut empfohlenen Abklärung schutzisoliert. Bis gestern, 15.30 Uhr, befand sich weiterhin ein Patient, der an Covid-19 erkrankt ist, auf der Isolierstation.

Auch Verdachtsfälle müssen laut Pia Ott auf der Isolierstation in Einzelzimmern schutzisoliert werden, bis das Ergebnis des Sars-CoV-2-Abstriches eingegangen ist. „Patienten, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, können kohortenisoliert werden, das heißt, wir können zwei Patienten auf ein Zimmer in der Isolationszimmer legen“, erklärt die Pressesprecherin.

Covid-19 in Dachau: Nicht zu isolierende Patienten wurden verlegt

Die nicht zu isolierenden Patienten auf der C1-01 wurden entsprechend auf andere Stationen verlegt. „Die Verlegung der Patienten und die Umrüstung zur kompletten Isolierstation haben in Absprache mit unserem Pflegeteam sehr schnell und reibungslos funktioniert“, berichtet Pflegedirektorin Gesa Breckweg. Sie freut sich über die große Solidarität und Hilfsbereitschaft der Beschäftigten in beiden Kliniken: „Einige Mitarbeiter sind bereits von ihrem geplanten Urlaub zurückgetreten, andere bieten ihren flexiblen Einsatz je nach Bedarf an“, berichtet Gesa Breckweg. „Ich bin sehr stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen und möchte mich für ihren großen Einsatz in dieser herausfordernden Zeit bedanken.“

Corona-Krise in Dachau: Pflegekräfte werden für Aufgaben vorbereitet

Derzeit werden die Pflegekräfte für mögliche kommende Aufgaben vorbereitet. „Aktuell werden Pflegekräfte aus der Anästhesie für einen Einsatz in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation geschult“, so Pflegedirektorin Breckweg. „Die Mitarbeiter in der OP-Pflege werden, soweit es der OP-Plan zulässt, auf den Stationen im Bettenhaus eingearbeitet. Unsere Stationsleitungen stehen im ständigen Austausch und legen fest, welche Expertise von welchem Kollegen im Notfall auf welcher Station am besten eingesetzt wird.“

