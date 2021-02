Landratsamt registriert Reiserückkehrer „aus fast allen Ländern“ ‒ Mutations-Herkunft bei Infiziertem weiter unklar

Behörde kontrolliert Test- und Quarantänepflicht

von Stefanie Zipfer schließen

Der 38-Jährige, der sich mit der britischen Mutation des Coronavirus infiziert hatte, ist weiter auf dem Weg der Besserung. Wie Klinik-Sprecherin Pia Ott erklärt, sei der Patient „nur noch auf die Gabe von Sauerstoff“ angewiesen. Zudem wurde der Mann von der Intensivstation auf ein Einzelzimmer der Covid-Isolationsstation verlegt.

Dachau ‒ Weitere Nachweise des mutierten Virus konnten Ott zufolge außerdem nicht geführt werden: „Es gibt keinen weiteren Patienten oder einen Mitarbeiter in unserem Klinikum, bei dem die britische SARS-CoV-2-Variante nachgewiesen wurde.“

Was dagegen leider weiterhin unbeantwortet ist, ist die Frage, wo der Mann sich infiziert hat. Aus dem Landratsamt heißt es dazu: „Leider gibt es nach wie vor keine Informationen, wo er sich angesteckt haben könnte.“ Wie berichtet, versuchen Mitarbeiter des Gesundheitsamts seit Tagen, von dem 38-Jährigen beziehungsweise dessen Lebensgefährtin Angaben zum Hintergrund der Infektion zu erhalten.

Dass bei der Eindämmung der Coronapandemie vor allem die Frage des Reiseverkehrs von Bedeutung ist, wissen die Gesundheitsämter längst. In Dachau legt man daher auf eine strenge Nachverfolgung der Einreisenden wert. Wie Landratsamtssprecher Wolfgang Reichelt erklärt, haben sich seit Weihnachten „zirka 2000 Personen über die digitale Einreiseanmeldung, kurz DEA, angemeldet“. Der überwiegende Teil kam Reichelt zufolge dabei aus osteuropäischen Ländern, ansonsten seien „fast alle Länder vertreten: Italien, Frankreich, Österreich, Schweiz, aber auch Malediven, Indien, USA, Canada, Mexiko, Schweden oder Finnland“. Aus Virusvarianten-Gebieten – das sind Großbritannien, Südafrika und Brasilien – reisten laut Reichelt seit 24. Dezember 25 Personen in den Landkreis ein. Die Bundespolizei meldete dem Landratsamt außerdem 200 Fälle von Einreisenden, „denen es aus verschiedenen Gründen nicht möglich war, die DEA auszufüllen und die an den Grenzen bei stichprobenartigen Kontrollen aufgehalten wurden“, so Reichelt.

Die per DEA angemeldeten Personen werden sämtlich vom Landratsamt „kontaktiert und auf ihre Test- und Nachweispflicht ebenso wie eventuelle Quarantänepflicht hingewiesen“. Wenn eine Quarantänepflicht besteht, dann, so Reichelt, „wird die Einhaltung dieser – insbesondere bei Einreisenden aus Virusvarianten-Gebieten – von uns durch Anrufe überprüft“.