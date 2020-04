Die Notbetreuung wird in Dachau nur wenig nachgefragt. Derzeit werden nur 15 Kinder betreut. Für Eltern hat OB Florian Hartmann noch eine gute Nachricht.

Dachau – Die „Notbetreuung“ an den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen wird nur „sehr wenig nachgefragt“, wie Oberbürgermeister Florian Hartmann auf Nachfrage von Stadträtin Sabine Geißler (Bündnis) am Dienstag im Rathaus erklärte. Demnach würden an allen städtischen Einrichtungen insgesamt „zwischen zehn und 15 Kinder“ beaufsichtigt. An manchen Einrichtungen würde die Notbetreuung zudem gar nicht nachgefragt.

Einstimmig beschloss das Gremium dann auch, für den Zeitraum vom 16. März bis 19. April weder Besuchsgebühren, noch Verpflegungsgebühren zu erheben. Sollte der Freistaat die Fortsetzung der Schließung anordnen, werden auch in diesem Fall die Gebühren entweder anteilig zurückerstattet beziehungsweise monatsweise nicht eingezogen. „Eine gute Nachricht für Familien“ nannte der OB die Entscheidung.

Für die Stadt hat die Schließung und die Rückerstattung der Gebühren dabei schmerzhafte finanzielle Auswirkungen. Durch den Verzicht auf die Besuchsgebühren zwischen 16. März bis 19. April – laut Verwaltung entspricht dies 23 Öffnungstagen – fehlen dem Stadtsäckel 38 000 Euro an Besuchsgebühren und 51 000 Euro an Verpflegungsgebühren.

Die städtischen Ausgaben werden durch die angeordnete Schließung jedoch nur „in überschaubarer Höhe sinken“, wie die Verwaltung vorrechnet. Denn: „Es entfallen nur bestimmte Verbrauchskosten, zum Beispiel das Mittagessen. Aber alle anderen Fixkosten fallen weiter an.“ Immerhin: Der Freistaat habe bereits angekündigt, dass die zwangsweise Schließung „keinen Einfluss auf die gesetzlichen Zuschüsse“ haben wird.

Die Einschreibung an den städtischen Kindertageseinrichtungen für das Jahr 2020/2021 hatte, wie berichtet, in diesem Jahr wegen der Corona-bedingten Schließungen komplett anders organisiert werden müssen. Die bisherigen „Tage der offenen Tür“ fanden lediglich telefonisch statt; auch konnten die Anmeldeformulare nicht mehr in den Einrichtungen persönlich abgegeben werden, sondern mussten nur per Post oder E-Mail an die Träger versandt werden. Nach derzeitigen Plänen der bayerischen Staatsregierung sollen die Kinderbetreuungseinrichtungen am Montag, 20. April, wieder öffnen. STEFANIE ZIPFER