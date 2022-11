Corona im Landkreis Dachau: Entspannung unter Vorbehalt

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Das Landratsamt geht davon aus, dass weniger getestet wird. © Achille Abboud via IMAGO

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dachau geht zur Zeit wieder zurück. Allerdings wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen.

Dachau - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dachau kennt seit Tagen nur noch eine Richtung: steil nach unten. So erfasste das Gesundheitsamt am Mittwoch 92 Infektionen – und berechnete damit eine Inzidenz von 136,4. Eine Woche zuvor, am 27. Oktober, lag der Sieben-Tage-Wert noch bei 329,4.

Deutlicher Rückgang der Corona-Inzidenz im Landkreis Dachau

Mit dem deutlichen Rückgang der Corona-Inzidenz liegt der Landkreis Dachau im Trend. Auch die Stadt München und die Nachbarlandkreise melden ähnlich gute Zahlen. Allerdings, betont man im Landratsamt, seien diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Der aktuelle Status spiegle „nicht die Realität wider“. Vielmehr geht die Kreisbehörde davon aus, dass grundsätzlich weniger getestet wird und „viele positive Schnelltests nicht mehr mit einem PCR-Test bestätigt werden“.

Landratsamtssprecherin Sina Török verweist daher noch einmal dringend auf das Testzentrum an der Heinrich-Lanz-Straße 4 in Indersdorf, das von Montag bis Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr PCR-Tests durchführt, sobald ein positiver Schnelltest vorliegt.

Insgesamt zählt der Landkreis Dachau seit Pandemiebeginn mittlerweile über 82 000 Genesene – wobei auch hier von einer Dunkelziffer auszugehen ist.

254 mit oder an Corona Verstorbene

Die Zahl der mit beziehungsweise an Corona verstorbenen Personen im Landkreis gibt das Gesundheitsamt mit 254 an; im Oktober seien demnach sechs Personen gestorben, im September zwei, im August zwei und im Juli fünf. Im Juni wurde keine Todesfälle registriert, im Mai zwei und im April 13.

Im Dachauer Krankenhaus liegen derzeit 29 Covid-19-Patienten auf Normalstation, fünf werden laut Alexander von Freyburg, Pandemiebeauftragter am Helios Amper-Klinikum in Dachau, intensivmedizinisch behandelt. Die Zahlen würden sich seit zwei Wochen in einem ähnlichen Bereich bewegen.

Dass Ende Dezember die bayerischen Impfzentren geschlossen werden – wie Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor wenigen Tagen verkündete – dürfte auf den Landkreis Dachau kaum Auswirkungen haben. Schon jetzt würden gut 70 Prozent aller Corona-Auffrischungsimpfungen bei den Hausärzten durchgeführt, heißt es aus dem Landratsamt.

Einmal geimpft sind mittlerweile 117 495 Landkreisbürger, 118 604 haben eine zweite Impfung erhalten. Dreimal geimpft sind 98 445 Landkreisbürger, viermal schon 13 741.

Zahl der Geimpften wird nicht mehr ausgewiesen

Apropos Impfung: Ab sofort wird die Zahl der aktuell im Landkreis geimpften Personen auf der Internetseite des Landratsamtes Dachau nicht mehr ausgewiesen. Grund: Bürger können sich schon seit geraumer Zeit ein Impfzentrum oder auch den impfenden Hausarzt – unabhängig vom Wohnort – selbst wählen. Die Impfungen im Landkreis „spiegeln daher nicht mehr die Impfungen der Landkreisbevölkerung wieder“, betont Sprecherin Török. Zusätzlich habe die Zahl der Impfungen aufgrund der vielfachen Immunisierung als „Genesene“ kaum noch einen Aussagewert. Die Anzahl der aktuell infizierten Personen wird aber weiter auf www.landratsamt-dachau.de/corona-statistiken wöchentlich aktualisiert.

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.