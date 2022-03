Corona-Update: Inzidenz sinkt auf 1529,8 - Landkreis seit Langem unter dem Bayern-Schnitt

Ein Mitarbeiter hält ein Corona-Teströhrchen in den Händen. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Im Landkreis Dachau liegt die Inzidenz erstmals seit Langem unter dem Bayern-Schnitt. In der neuesten Pressemitteilung informiert das Landratsamt über die Corona-Lage in Dachau.

Landkreis – Am gestrigen Dienstag lag die Inzidenz im Landkreis Dachau bei 1529,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Damit sinkt die Inzidenz leicht, bleibt aber auf sehr hohem Niveau, wie das Landratsamt gestern mitteilte. Erstmals seit Wochen liegt der Landkreis Dachau unter dem bayerischen Wert (1684,4), jedoch weiterhin deutlich höher als die Inzidenz deutschlandweit (1213,0).

Coronavirus im Landkreis Dachau: Neues Testezentrum in Karlsfeld

Seit dem vergangenen Samstag befindet sich das Bayerische Corona-Testzentrum neben der Drive-Through-Impfstrecke am Karlsfelder See (Parkplatz an der Ostseite). Im Testzentrum werden weiterhin die staatlichen PCR-Testungen nur aufgrund medizinischer Indikation oder für sonstige berechtigte Personen durchgeführt. Wo es weitere Testmöglichkeiten im Landkreis gibt, ist auf der Homepage www.landratsamt-dachau.de/coronatest einzusehen.

Neue Corona-Lockerungen

Ab dem 4. März gelten neue Corona-Lockerungen. In der Gastronomie, Hotels und Herbergen gilt 3G statt 2G. Die Auslastungen der Besucherzahlen werden in folgenden Bereichen von 50 auf 60 Prozent erhöht: Messen, Tagungen und Kongresse/Großveranstaltungen, Museen und Ausstellungen, Veranstaltungen und Feiern in nicht privaten Räumlichkeiten, Freizeiteinrichtungen inklusive Bäder, Thermen und Saunen. Clubs und Diskotheken dürfen mit 2G+ wieder öffnen.

In der Woche vom 21. bis 27. Februar wurden dem Gesundheitsamt Dachau insgesamt 2377 Neuinfektionen gemeldet. Im Vergleich zur vergangenen Woche sind die Zahlen leicht rückläufig, aber noch immer sehr hoch, so das Landratsamt.

Besonders hoch bleiben die Inzidenzen bei den Kindern und Jugendlichen. Bei den Kindern von sechs bis elf Jahren liegt die Inzidenz aktuell bei 3027, bei den 16 bis 19-Jährigen bei 1.708. In der Gruppe der über 60-Jährigen liegt die Inzidenz bei 820 (60 bis 79 Jahre).

„Eine Differenzierung der Inzidenz nach Impfstatus ist aufgrund der hohen Fallzahlen weiterhin nicht möglich, da dies manuell erfasst werden müsste“, schreibt das Landratsamt in seiner Pressemitteilung. Die Zahl der geimpften Index-Patienten hat mit Omikron jedoch deutlich zugenommen, meist jedoch mit keinen oder nur mit geringen Symptomen.

Auch ist aktuell keine Aussage möglich, wie viele Personen symptomatisch sind. „Insgesamt handelt es sich nach wie vor um ein diffuses, hohes Infektionsgeschehen.“ Da nicht alle infizierten Personen zeitnah kontaktiert werden können, könne das Gesundheitsamt aktuell keine Aussage über die Expositionsorte machen. Weiterhin hoch sind die Zahlen der Fälle, die im Rahmen der regelmäßigen Schul- und Kitatestungen identifiziert werden. Das hohe Infektionsgeschehen im Landkreis spiegelt sich insoweit natürlich auch in den Schulen und Kitas wieder.

Omikron herrscht weiter im Landkreis Dachau vor

Omikron bleibt die vorherrschende Virusvariante im Landkreis. Mit der Freigabe des Impfstoffes des Herstellers Novavax bieten die Impfzentren sowie einige niedergelassene Ärzte ab Donnerstag auch Impfungen mit diesem Impfstoff an.

Termine in den Impfzentren können – wie bei allen anderen Impfungen auch – dann an jedem Werktag vereinbart werden und sind online über BayIMCO (www.impfzentren.bayern) buchbar.

Impfungen im Landkreis Dachau

Montags und freitags impft die Johanniter-Unfallhilfe weiterhin Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren an der Drive-Through Station am Karlsfelder See. Dienstags bis donnerstags impft das Bayerische Rote Kreuz im Impfzentrum Dachau. Auch sind die Impfteams weiterhin im gesamten Landkreis unterwegs. Daneben sind bei den niedergelassenen Ärzten und Praxen alle Coronaschutzimpfungen (Erst-, Zweit- sowie Drittimpfungen und gegebenenfalls auch Viertimpfung) erhältlich.

Die vierte Impfung wird zurzeit von der StIKo für besondere Personengruppen drei Monate nach der sog. Booster- oder Drittimpfung empfohlen: Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in Medizin- und Pflegeeinrichtungen.

Die Drittimpfquote im Landkreis Dachau steigt auf 60,8 Prozent. Zum Vergleich sind bayernweit 54,7 Prozent und deutschlandweit 56,9 Prozent der Bürger geboostert.

Die Zahl der Erst- und damit auch der Zweitimpfungen steigt nur noch sehr langsam an. Im Landkreis Dachau sind inzwischen gut 117 419 Bürger vollständig geimpft, inklusive der Kinderimpfungen. Damit liegt die Impfquote im Landkreis Dachau bei 75,8 Prozent und damit weiterhin deutlich über der Bayern- (74,3) und über der Deutschlandquote (75,4).

Krankenhauspatienten

Die Zahl der Corona-Patienten im Helios-Amper-Klinikum Dachau bleibt im stationären Bereich stabil. Zurzeit werden 33 Patienten im Alter von 39 bis 92 Jahren mit einer nachgewiesenen COVID-19-Infektion auf der Normalstation behandelt. Weitere drei Patienten im Alter von 33 bis 88 Jahren müssen aktuell intensivmedizinisch betreut werden.

Leider sind in der vergangenen Woche acht Personen an den Folgen der Coronaerkrankung verstorben. Insgesamt sind im Landkreis 204 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben.

