Wie sicher ist die Impfung? Arzt klärt auf - „Corona ist viel riskanter“

Von: Verena Möckl

Der Dachauer Versorgungsarzt Dr. Christian Günzel klärt im Interview über die Impfung gegen das Coronavirus auf. © johanniter.de

Der Dachauer Versorgungsarzt Dr. Christian Günzel spricht im Interview über die Impfung gegen das Coronavirus und erklärt, warum Ängste unbegründet sind.

Dachau - Dr. Christian Günzel ist Facharzt für Allgemeinmedizin am Dachauer MVZ. In der Pandemie hat er noch eine weitere Tätigkeit. Er ist der ärztliche Koordinator in Corona-Fragen für den Landkreis Dachau. Im Interview spricht der Dachauer Versorgungsarzt über Nebenwirkungen, Impfreaktionen und warum es so wichtig ist, sich impfen zu lassen.

Impfung gegen Corona: Drei Fragen an Dachauer Versorgungsarzt

Herr Günzel, sind Ängste vor der Corona-Impfung berechtigt?

Nein, man braucht keine Angst vor der Impfung haben. Die Impfung ist gut verträglich. Man sollte ihr aber mit Respekt begegnen und sich Zeit für die Impfung nehmen, da es nach der Impfung zu Müdigkeit, Fieber und Erschöpfung kommen kann.

Daher sollte man nach der Impfung viel trinken, sich ausruhen und vor allem nicht verausgaben. Impfreaktionen lassen sich auch gut mit Ibuprofen und Paracetamol behandeln. Ich empfehle allen, die noch unschlüssig sind, ihren vertrauten Hausarzt aufzusuchen und sich von ihm vorab ausführlich beraten zu lassen. Im Impfzentrum gibt es dafür nicht genügend Zeit.

Nebenwirkungen: Risiko durch Corona viel höher als durch Impfung

Wie sicher ist die Corona-Impfung?

Sie ist sehr sicher. In den Impfzentren haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht. 60 bis 70 Prozent der Geimpften hatten nahezu gar keine Symptome. Schwere Nebenwirkungen sind äußerst selten.

Das Risiko für eine Herzmuskelentzündung ist durch Corona sechs bis achtmal höher als durch eine Impfung. Auch Thrombosen sind nach einer Corona-Infektion wahrscheinlicher als nach einer Impfung.

Das liegt daran, dass es sich bei der Impfung um ein nachgebautes Coronavirus handelt, nur eben in abgeschwächter Form. Corona ist deswegen viel riskanter als die Impfung. Bei keinem anderen Impfstoff haben wir außerdem so viele Erkenntnisse wie bei den Vakzinen gegen Corona.

Wieso ist es wichtig, sich impfen zu lassen?

Durch eine Impfung schützt man sich einerseits vor einem schweren Covid-19-Verlauf. Dadurch entlastet man die Krankenhäuser und hält Betten auf den Intensivstationen frei. Andererseits sichert man sich gegen lang anhaltende Folgeschäden wie Long Covid ab.

Mit einer Impfung schützt man aber nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen. Vor allem Risikogruppen. Dazu zählen zum Beispiel Chemo-Patienten oder Multiple-Sklerose-Patienten. Diese Menschen können aufgrund ihrer Erkrankung und den damit verbundenen Behandlungen nicht geimpft werden, weil die Medikamente die Impfwirkung aufheben.

