Corona-Inzidenz liegt im Landkreis Dachau bei 500

Von: Stefanie Zipfer

Die Zahl der positiven Corona-Schnelltests ist im Landkreis Dachau wieder gestiegen. © Christian Ohde via IMAGO

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz ist zuletzt wieder gestiegen – auf 511,2 (Stand Freitag, 26. August).

Dachau – Die Corona-Lage im Landkreis ähnelt weiterhin einer Berg- und Talfahrt. Nach einen Höchststand von über 1000 bei der Sieben-Tage-Inzidenz im Juli und einem zwischenzeitlichen Absinken auf 300 Mitte August sind die Infektionszahlen zuletzt wieder gestiegen – auf 511,2 (Stand Freitag, 26. August).

Trotz Anstieg der Coronazahlen kein Hotspot im Landkreis Dachau

Allerdings, so heißt es dazu in einer Stellungnahme des Landratsamts, ist trotz des „deutlichen Anstiegs der Fallzahlen kein Hotspot im Landkreis auffällig“ geworden. Auch die Lage in den Senioreneinrichtungen sei nicht auffällig.

In welchem Umfang Großveranstaltungen wie zum Beispiel das Dachauer Volksfest zu einer Erhöhung des Infektionsgeschehens beigetragen hätten, kann laut Auskunft der Kreisbehörde „nicht genau definiert werden, da die Infektionsmeldungen keine Angaben über den vorherigen Aufenthalt und das Freizeitverhalten der positiv getesteten Personen enthalten, sodass eine belastbare Aussage über kausale Zusammenhänge nicht möglich ist“.

Unbestritten sei jedoch, „dass Zusammenkünfte von vielen Menschen ohne Abstandsregelungen und Masken, wie Konzerte, Messen, Volksfeste et cetera ein erhöhtes Risiko für Infektionen mit sich bringen“. Das Gesundheitsamt appelliert an alle Bürger mit Symptomen, die auf eine Corona-Infektion hinweisen könnten, keine Veranstaltungen und private Treffen zu besuchen und in diesen Fällen einen Test durchzuführen.

Stabile Lage am Dachauer Helios Amperklinikum

Am Dachauer Helios Amperklinikum schlägt sich der Anstieg der Infektionszahlen bislang noch nicht in Patientenzahlen nieder. Laut Sprecherin Pia Ott werden in der Klinik – Stand 26. August – insgesamt elf Corona-Patienten behandelt, wovon neun auf der Normalstation und zwei auf dem Intensivmedizinischen Zentrum liegen.

Zum Vergleich: Vor einer Woche, 19. August, waren es 14 Covid-19-Patienten, die alle auf der Normalstation behandelt wurden; vor zwei Wochen, 12. August, waren es elf Corona-Patienten, ebenfalls alle auf der Normalstation.

In Summe, so Helios-Sprecherin Ott, sei die Lage am Dachauer Klinikum daher „derzeit stabil“.

