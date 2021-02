Polizei Dachau sicher: Corona ist die Epoche der Internet-Betrüger

Seit die Menschen gezwungen werden, zu Hause zu bleiben, steigt die Zahl der online getätigten Geschäfte rapide an. Nicht immer gehen die Abschlüsse im Netz gut. Kunden werden abgezockt. Fragt man bei der Polizei diesbezüglich nach, lässt sich sogar eines sagen: Corona ist die Epoche der Internet-Betrüger!

Dachau – Die Polizei Dachau verzeichnete in den vergangenen Monaten einen großen Anstieg an Internet-Gaunereien, wobei die Fantasie der Verbrecher schier grenzenlos zu sein scheint. Mit zahlreichen Maschen muss sich der Cybercrime-Spezialist der PI, Stefan Reichenbächer, beschäftigen. Und er muss feststellen: Immer wieder machen es die Bürger den Gaunern leicht. Und leider auch den Ermittlern schwer, die Straftaten zu beweisen.

Der Oberkommissar schildert einen aktuellen Fall: Da wird ein Packerl übergeben, indem ein iPhone drin sein soll. Stattdessen sind Nüsse drin. Der Empfänger hat das Packerl aufgemacht. Der Absender behauptete, das Handy reingelegt zu haben. „Weisen Sie ihm mal nach, dass dem nicht so war.“

„In ist gerade alles“, sagt Reichenbächer und nennt die derzeit häufigsten Betrugsmaschen:

■ Die meiste Arbeit hat die PI Dachau in diesen Wochen mit Fällen, in denen schlicht und ergreifend Ware im Voraus bezahlt, jedoch nicht geliefert wird. „Da gibt es einen sehr deutlichen Anstieg“, so Reichenbächer. Er rät deshalb den Käufern, dass sie „sehr vorsichtig sein sollen mit Vorausüberweisungen“. Besser sei es, auf Bezahldienste wie beispielsweise Paypal zurückzugreifen.

■ Immer wieder haben es die Ermittler mit gefälschten Anzeigen für Mietwohnungen auf Immobilien-Portalen zu tun. Hier werden seriöse Anzeigen einfach kopiert und der Mietpreis herabgesetzt. „Da wird die Vierzimmerwohnung in München für 800 Euro angeboten“, so Reichenbächer, „und bei der herrschenden Wohnungsnot schlagen die Leute schnell zu.“ Die Masche: Der Betrüger behauptet, er lebe seit kurzem im Ausland und vermiete seine Eigentumswohnung. Nach der Überweisung der Kaution plus der ersten Mietrate schicke er die Schlüssel – die natürlich nie ankommen.

■ Hinreichend bekannt sollte eigentlich die Abzocke über sogenannte Fake-Shops sein. Eigentlich. Doch nach wie vor bestellen Kunden reihenweise bei nicht existierenden Anbietern von Waren aller Art. Daher Reichenbächers eindringlicher Appell: „Googeln Sie die Firma, achten Sie auf diesbezügliche Einträge, rufen Sie im Verdachtsfall bei Verbraucherschutzverbänden an!“ Die Ermittlungen bei Fake-Shops laufen sehr häufig ins Leere, weil die Schurken ihr Geschäft zwar in Deutschland angemeldet haben, ihr Konto sich allerdings im Ausland befindet.

■ Eine besonders perfide Unterart der Fake-Shops sind die „China-Shops“, wie sie in Polizeikreisen heißen. Hier agieren asiatische Gauner mit deutsch klingenden E-Mail-Adressen. Bezahlt werden kann hier fast ausschließlich per Kreditkarte. Gelockt werden die Kunden fast immer mit Schnäppchen. „Die 1200-Euro-Miele-Waschmaschine gibt’s nirgends für 400 Euro“, so Reichenbächer.

■ Einen großen Schaden verursachen nach wie vor die Gaunereien über eBay-Kleinanzeigen. In diesem Zusammenhang prangert Cybercrime-Spezialist Reichenbächer an, dass Online-Banken es ausländischen Betrügern leicht machten, in Deutschland ein Konto zu eröffnen, indem sie bei der Video-Verifizierung schluderten. Der Oberkommissar nennt auch hier ein Beispiel: „Möchte etwa ein Russe bei uns ein Konto, reicht es schon mal, wenn er sein Gesicht und einen gefälschten Ausweis in die Kamera hält.“ Beliebtestes Betrugs-Kaufobjekt in diesen Zeiten: vermeintlich günstige, jedoch real nicht existierende Playstations. Hat der Kunde vorab das Geld für die Spielekonsole überwiesen, ist es binnen kürzester Zeit vom angegebenen Konto irgendwohin weiter transferiert worden. Das Geschäft ist somit „ausgecasht“, wie es die Polizei nennt.

Langsam, aber sicher im Kommen sind telefonische Tricksereien im Zusammenhang mit der Pandemie. Zwei Beispiele: Betrüger bieten ihren Opfern die Corona-Schutzimpfung zum Kauf an und versprechen einen früheren Impftermin – gegen entsprechende Bezahlung. Oder eine Variante des Enkeltricks: Ein Verwandter gibt an, an Corona erkrankt zu sein und schnellstmöglich Geld zu benötigen, um die Behandlung bezahlen zu können. Dazu muss man wissen, dass die Impfung kostenfrei ist. Sie wird aktuell nur in Impfzentren sowie von mobilen Teams zur Versorgung in Alten- und Wohnheimen vorgenommen. Laut Polizeipräsidium Oberbayern-Nord sind die Corona-Tricksereien im Landkreis Dachau bislang kaum aufgetreten. Das liegt allerdings zum Teil daran, dass die Polizei Fälle, in denen das vermeintliche Opfer den Braten riecht und sofort auflegt, nicht weiter verfolgt. „Wir nennen das kalte Fälle“, so Reichenbächer.