Corona-Krise: Stadt erlässt die Pacht

In Zeiten der Corona-Krise appelliert die Stadt an alle Vermieter, kulant zu sein – und geht mit gutem Beispiel voran. Außerdem soll die Gewerbesteuer schnell und unbürokratisch gestundet werden.

Dachau – Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf die Haushalte der Stadt wie auch der Gewerbetreibenden und der Bürger war am Dienstag das beherrschende Thema der Ferienausschusssitzung des Stadtrats. Denn auch wenn die „Dimensionen“ der Rezession heute noch nicht bekannt seien, fest steht laut Oberbürgermeister Florian Hartmann schon heute: „Es wird dramatisch.“

Aus diesem Grund richtete der OB einen flammenden Appell an die Vermieter, kulant zu sein, das heißt, Mieten erst einmal zu stunden beziehungsweise zu reduzieren. Denn: „Nach der Krise sind manche Vermieter vielleicht froh, wenn sie überhaupt noch einen Mieter haben.“

Die Stadt will dabei mit gutem Beispiel vorangehen. Die Gaststätten, die in stadt-eigenen Gebäuden operieren, müssen laut Kämmerer Thomas Ernst demnach während der Dauer der Schließungen keine Pacht zahlen. „Die Gastro rotiert gerade“, begründet Ernst diesen Schritt, „der Faktor Miete“ sei natürlich ein „erheblicher Block“ auf deren Ausgabenseite. Durch den Erlass der Pacht „können wir insofern helfen, dass wir den Wirten diese Belastung schon einmal nehmen“, sagt Ernst.

Und auch die Stadtbau Dachau GmbH will den Gewerbetreibenden unter die Arme greifen. In Absprache mit Stadtbau-Chef Hendrik Röttgermann wollen Ernst und OB Hartmann gewerblichen Mietern zinslose Stundungen ermöglichen. Wobei Ernst hier betont: „Da muss man differenzieren!“ Wer in einer Stadtbau-Immobilie etwa eine Apotheke oder ein Lebensmittelgeschäft betreibe, solle diese Möglichkeit nicht bekommen. Wer aber nachweislich seit den Einschränkungen, die aufgrund der Corona-Pandemie in Kraft getreten sind, massive Umsatzverluste bis hin zu Komplettausfällen wegen Schließungen zu erleiden hat, darf sich melden. „Wir werden uns den Einzelfall anschauen und dann entscheiden“, so Ernst.

Aber Achtung: Für private Mieter von Stadtbau-Wohnungen gilt das Stundungsangebot nicht, so Ernst. „Die Mieter müssen zahlen, so steht’s im Gesetz!“

Eine weitere Hilfe für die Gewerbetreibenden der Stadt beschloss der Ausschuss außerdem im nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Kern der Entscheidung: Den Betrieben in der Großen Kreisstadt soll durch Stundungen der Gewerbesteuer das aktuell schwierige Leben schnell und unbürokratisch zumindest ein bisschen erleichtert werden. Indem der Ausschuss dem Oberbürgermeister hierfür die gesamte Zuständigkeit übertrug – egal um welche Summen es geht –, wird das Verfahren ab sofort unkompliziert und ohne Zeitverlust durchgeführt werden können.

Konkret geht es darum, dass Betriebe, die der Stadt ihre Bilanzen von 2019, 2018 oder 2017 vorlegen und – je nach Ergebnis – Nachzahlungen zu erwarten haben, diese Nachzahlungen zinslos stunden dürfen. Einzige Begründung, die auf dem entsprechenden Antrag nötig ist: Corona. Zudem sollen die Betriebe ihre Gewerbesteuervorauszahlungen, die im Regelfall quartalsweise geleistet werden, ebenfalls unbürokratisch reduzieren können. Auch hier gilt: Auf dem Herabsetzungsantrag muss als Begründung „Corona“ angegeben werden.

Kämmerer Ernst will sich zwar partout auf keine Prognose einlassen, wie hoch die Verluste sein werden, die sowohl die Stadt – durch den Verlust an Steuereinnahmen – als auch die Dachauer Betriebe durch die Krise werden erleiden müssen. Für seinen, im Dezember 2019 aufgestellten Haushalt, der auf den Einnahmen der vergangenen Jahre beruht, weiß er schon heute: „Diese Zahlen sind mit Sicherheit nicht zu halten.“

OB Hartmann betonte jedenfalls, die Unternehmen so gut wie möglich unterstützen zu wollen. Es gebe laufend Gespräche, man arbeite stets an Lösungen. Vermietern, die sich dagegen nicht gesprächsbereit zeigten und ihren aktuell klammen Mietern die Gewerbefläche aufkündigten, wünschte er – ironisch – „viel Spaß beim Suchen eines neuen Mieters. Das dürfte bestimmt gerade sehr einfach werden“.