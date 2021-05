Corona-Notbremse ade!

Fünfter Tag in Folge Inzidenz unter 100 – Lockerungen ab morgen

Dachau – Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am gestrigen Donnerstag den fünften Tag in Folge unter 100, bei 78,8 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Wie Landrat Stefan Löwl mitteilte, werden die Maßnahmen der Bundesnotbremse somit am morgigen Samstag außer Kraft gesetzt. Das bedeutet: Die Ausgangssperre sowie die Testpflicht bei „Click & Meet“ fallen, außerdem findet ab kommendem Montag wieder Präsenz- bzw.

Wechselunterricht statt.

+ Die Impfungen im Landkreis Dachau kommen gut voran © Marcus Brandt/dpa

Die weiteren Lockerungen – Außengastronomie, Kultur und Kino sowie Sport betreffend – sind von einer entsprechenden Allgemeinverfügung (AV) abhängig, die laut Löwl nur „im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium“ erlassen werden kann. Einen entsprechenden Antrag habe das Landratsamt gestern gestellt. Die Genehmigung sollte nach zwei Tagen, also voraussichtlich am Samstag, erfolgen, so Löwl. Die Lockerungen gelten ab dem Folgetag, also frühestens ab Sonntag kann beispielsweise die Außengastronomie im Landkreis öffnen.

Mit einer Impfquote von 39,7 Prozent im Landkreis startete der Landkreis in das „Vatertagsimpfen“: In Altomünster, Hebertshausen, Dachau (Impfzentrum und Realschule) sowie Karlsfeld boten die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitglieder vom BRK Dachau und der Johanniter-Unfall-Hilfe insgesamt über 2500 Erstimpfungen sowie über 200 reguläre Zweitimpfungen an. Außerdem impfte eine Arztpraxis in Odelzhausen mehrere Hundert Patienten. Am Abend lag die Impfquote bei knapp 41,5 Prozent. dn

Rubriklistenbild: © Marcus Brandt/dpa