38 000 Corona-Infektionen in fünf Monaten: Jetzt findet die Durchseuchung statt

Von: Nikola Obermeier

Teilen

Corona Antigen-Schnelltests © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Omikron hält sich hartnäckig im Landkreis Dachau. Laut Versorgungsarzt Christian Günzel findet im Landkreis gerade die Durchseuchung statt – obwohl er lieber den Begriff Bevölkerungsimmunität verwendet.

Dachau – Omikron hält sich hartnäckig. Die Inzidenz schwankt derzeit bei einem Wert von rund 400 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, rund 900 Personen sind derzeit infiziert, wie das Landratsamt Anfang vergangener Woche mitteilte. Gleichzeitig ist die Impfkampagne vollständig zum Erliegen gekommen. Findet nun die Durchseuchung im Landkreis Dachau statt? Versorgungsarzt Christian Günzel bejaht – spricht aber lieber von Bevölkerungsimmunität.

Omikron hält sich hartnäckig im Landkreis Dachau : Durchseuchungsquote liegt bei 50 Prozent

Innerhalb der ersten gut eineinhalb Jahre der Pandemie gab es im Landkreis Dachau 20 000 Infektionen. Von Januar 2022 bis jetzt sind es 38 000, wie das Landratsamt mitteilte. Im Schnitt jeder vierte Landkreisbürger hat sich also in den vergangenen fünf Monaten angesteckt – und die Dunkelziffer dürfte noch viel höher sein. Unterm Strich habe sich jeder zweite infiziert, bilanziert Günzel. Damit liege die Durchseuchungs- beziehungsweise Immunitätsquote bei 50 Prozent – „und sie steigt weiter langsam an, wir werden weiter Fälle haben“.

Omikron lässt sich nicht aufhalten

Omikron, die Variante des Corona-Virus, die sich seit Januar verbreitet, ist laut Versorgungsarzt Christian Günzel zwar milder als die bisherigen Varianten Alpha bis Delta, aber aufhalten kann man sie nicht – natürlich auch, weil die Corona-Maßnahmen reduziert wurden. „Wir haben eine sehr gute Booster-Quote und eine sehr gute Gesamtimpfquote, insofern hat die Bevölkerung jetzt einen guten Schutz“, so Günzel. Die Impfung schütze vor einem schwerem Verlauf, – „aber sie hilft nicht mehr gegen die Infektion selbst“. Wieviele sich nicht infizieren, weil sie geimpft sind, könne man natürlich nicht sehen.

Und wer sich infiziert, hat die Symptome eines leichten grippalen Infekts mit Fieber und Gliederschmerzen, so Günzel. Nach nach zwei, drei Tagen klingen die Symptome ab. Die Infektionssprechstunden in den Praxen seien noch relativ voll, was auch an der Jahreszeit liege. Neben Corona, was etwa ein Drittel der Fälle ausmache, haben die Ärzte derzeit rund ein Drittel normale Infekte, und außerdem relativ viele Magen-Darm-Infekte, was typisch für den beginnenden Sommer sei. Aber schwere Corona-Verläufe „sehen wir ganz wenig, fast überhaupt keine Patienten mehr auf der Intensivstation“, so Günzel.

Corona: 17 Corona-Patienten auf der Normalstation im Helios Amper-Klinikum

Am Mittwoch befanden sich 17 Corona-Patienten auf der Normalstation im Helios Amper-Klinikum und keine Patienten im Intensivmedizinischen Zentrum, wie Pressesprecherin Pia Ott mitteilte. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor, am Mittwoch, 18. Mai, lagen 16 Corona-Patienten im Klinikum, davon einen auf dem Intensivmedizinischen Zentrum. Vor zwei Wochen, am 11. Mai, waren es 14 Corona-Patienten, davon drei auf dem Intensivmedizinischen Zentrum.

Laut Alexander von Freyburg, Leitender Oberarzt der Nothilfe und Pandemiebeauftragter Arzt am Helios Amper-Klinikum Dachau, sei die Zahl der stationären Covid-19-Patienten in den vergangenen Wochen stabil geblieben – „im Intensivmedizinischen Zentrum hat sich die Lage bezüglich der Corona-Patienten deutlich entspannt. Bei aktuell weiter sinkender Inzidenz sowohl im Landkreis als auch bayernweit gehen wir davon aus, dass auch die Zahl der stationär behandlungsbedürftigen Covid-19-Patienten in den nächsten Wochen weiterhin abnehmen und sich analog zu den Sommermonaten der Jahre 2020 und 2021 auf einem niedrigen Niveau einpendeln wird.“

Corona: Versorgungsarzt prognostiziert „normalen Sommer“

Günzel prognostiziert, dass es über den Sommer durch die hohen Temperaturen und durch die Aktivitröäten im Freien wieder etwas ruhiger werden wird. Im Herbst könne es sein, dass die Zahlen wieder ansteigen. Wie die Empfehlung der Ständigen Impfkommission für den Herbst sein wird, ob man nochmal zu einer generellen Immunisierung rät, müsse man abwarten.

Der Sommer kann nun also ganz normal werden? Ja, sagt Günzel, auch wenn er rät, „an gewissen Ecken aufzupassen“. Etwa sichzu testen, wenn man Symptome hat, eng zusammenkommt, sich mit der Familie trifft und das Virus in vulnerable Gruppen hineintragen könnte. „Aber es ganz wichtig, dass die Leute sich wieder treffen können – mit einem moderaten Risiko. Der schwere Verlauf kann immer mal schicksalhaft sein – aber wer geimpft ist, ist auch gut geschützt.“