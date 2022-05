Corona im Landkreis Dachau: Sinkende Inzidenz, schwammige Impfquote

Von: Stefanie Zipfer

Platz machen für das Siedlerfest: Das Testzentrum am Karlsfelder See ist seit vergangener Woche geschlossen, der Betrieb wurde nach Indersdorf umgezogen. Dort werden derzeit täglich zwischen 20 und 50 PCR-Tests durchgeführt. Das Symptombild ist mittlerweile sehr vielfältig. Anne Schaller, Pressesprecherin des Helios Amper-Klinikums © THW

Der Ukraine-Krieg lässt Corona in den Hintergrund treten. Doch die für die Pandemiebekämpfung Zuständigen im Landkreis Dachau bleiben wachsam.

Dachau – Die meisten Landkreisbürger sind Pandemie-müde und geimpft, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt und schwere Krankheitsverläufe sind selten. Dennoch bleiben die Dachauer Verantwortlichen wachsam – zumal die „Impfquote im Landkreis etwas schwammig“ wird.

Zur Erinnerung: Im Mai 2021 kamen die Landkreisbürger gerade aus einem traurigen Winter. Lockdown, strenge Kontaktregeln und der Kampf um einen Erstimpfungstermin bestimmten die Schlagzeilen.

Corona im Landkreis Dachau: Inzidenzen, Impfungen und Krankenhausaufenthalte

Im Frühjahr dann begannen die Sieben-Tage-Inzidenzen langsam wieder in Richtung der 50 zu sinken, woraufhin die bayerische Staatsregierung vor ziemlich genau einem Jahr zahlreiche Lockerungen in Aussicht stellte – sofern „eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 100“ sowie die „Einhaltung des vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege noch bekanntzumachenden Rahmenhygienekonzepts“ gewährleistet seien. So sollten sich beispielsweise wieder zehn Personen aus zehn Haushalten im Freien treffen und Chöre wieder gemeinsam proben dürfen.

Heutzutage kann man sich ein derart reguliertes Leben schon kaum mehr vorstellen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag am Montag laut Robert-Koch-Institut bei 671,8 (zum Vergleich: Die Bayern-Inzidenz liegt bei 543,5 und die Deutschland-Inzidenz bei 499,2). Über 118 000 Landkreisbürger sind bereits zwei Mal geimpft, beinahe 97 000 haben bereits ihren sogenannten Booster, also die Drittimpfung, erhalten. Coronaregeln gibt es so gut wie keine mehr.

Dennoch, so betont Landratsamtssprecherin Sina Török, haben die Verantwortlichen im Landkreis das Thema noch fest im Blick. „Spätestens im Juli“ will sich die Koordinierungsgruppe Pandemie, zu der neben Landrats- und Gesundheitsamtsvertretern auch Ärzte, Apotheker und Rettungsdienste gehören, wieder zusammensetzen, um „Optionen für den Herbst zu besprechen“.

Pandemiebekämpfung im Landkreis Dachau: „schwammige“ Impfquote

Leichte Sorgenfalten auf der Stirn bereitet den Verantwortlichen laut Török dabei die „etwas schwammig gewordene“ Impfquote. Mit „schwammig“ meint Török: „Personen könnten außerhalb des Landkreises geimpft worden sein. Personen, die zwei Mal geimpft sind und einmal genesen, benötigen die Auffrischungsimpfung derzeit nicht. Und Personen, die einmal geimpft sind und zweimal genesen brauchen sie ebenso nicht.“

Das heißt: Was die Zahlen von 76,4 Prozent der Landkreisbevölkerung, die vollständig geimpft sind, beziehungsweise von 62,4 Prozent, die auch eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, angesichts der vielen Genesenen bedeuten, kann derzeit niemand so genau einschätzen.

Fest steht, so Török: „Es wird aktuell wenig, aber trotzdem geimpft.“ Das BRK impfe „im Impfzentrum in Dachau und die Johanniter mobil im ganzen Landkreis“. Die vierte Impfung lassen sich Török zufolge vor allem über 70-Jährige verabreichen. Eine Briefaktion wie in anderen Landkreisen – dort werden Ü70-Jährige explizit von den Landratsämtern angeschrieben und zur Viertimpfung aufgefordert – ist nach Worten von Sprecherin Török „aktuell nicht geplant“.

Grund: Das Gesundheitsamt warte lieber ab, bis ein auf die Omikron-Variante abgestimmter Impfstoff zur Verfügung steht. Die Firma Biontech wolle dieses Vakzin „wohl im Herbst auf den Markt bringen“.

Krankenhausaufenthalte wegen Corona : „Das Symptombild ist mittlerweile sehr vielfältig“

Von den laut Török „zirka 100 Coronafällen pro Woche“ landen nur noch die wenigsten in der Klinik. „In den vergangenen Wochen ist die Zahl stationärer Covid-19-Fälle deutlich zurückgegangen“, erklärt Sprecherin Anne Schaller vom Helios Amper-Klinikum auf Nachfrage. Stand gestern befinden sich „21 Corona-Patienten im Klinikum.

17 von ihnen werden auf der Normalstation, vier von ihnen im Intensivmedizinischen Zentrum behandelt“. Angaben zu Alter und Impfstatus der Patienten möchte Schaller nicht machen.

Was sie aber sagt: „Das Symptombild ist mittlerweile sehr vielfältig.“ So würden die Ärzte „weiterhin Patienten mit typischen Symptomen wie Atemnot, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen oder typischen Covid-19-Pneumonien sehen“. Zugleich gebe es aber auch Patienten, die „gar keine typischen Symptome zeigen, sondern beim Aufnahme-Screening positiv getestet werden“. Auch Letztere müssten weiterhin „isoliert“ behandelt werden – egal, aus welchen Gründen sie ursprünglich eingeliefert wurden.

Insofern ist man am Klinikum von einem Normalbetrieb weiterhin weit entfernt, Besuche bleiben reglementiert. So dürften Patienten „während der Besuchszeit lediglich von einer festen Bezugsperson für maximal eine Stunde besucht werden“. Die Besucher selbst hätten Schaller zufolge einen tagesaktuellen Schnelltest vorzulegen, um in die Klinik zu dürfen.

