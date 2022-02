Radikalisierung der Querdenker: Das sprengt den demokratischen Rahmen

Von: Verena Möckl

Teilen

Mit Trillerpfeifen wollte eine Frau vor die Privathäuser der Bürgermeister im Landkreis Dachau ziehen und dort gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. © imago/photothek/FR-Grafik

In einer geheimen Telegramgruppe wurde dazu aufgerufen, vor die Wohnhäuser von Lokalpolitikern zu ziehen und zu lärmen. Damit wurde eine rote Linie überschritten.

Dachau - Demos nicht anzumelden ist eine Sache, doch mit Radau vor Wohnhäuser von Politikern zu ziehen, ist eine andere. Hier wird der demokratisch-legitime Rahmen gesprengt und eine Grenze überschritten.

Um es nicht so weit kommen zu lassen, ist es wichtig, dass die Gesellschaft die Ängste und Sorgen von Menschen wie Dagmar G. ernst nimmt, ihnen zuhört und in einen respektvollen Dialog mit ihnen tritt. Doch daran müssen sich auch die „Spaziergänger“ halten. Einschüchterungsversuche zählen sicher nicht dazu und erinnern doch eher an beliebte Methoden von Rechtsextremisten.

Grenze überschritten: Einschüchterungsversuche in Telegramchat geplant

Wenn Menschen wie Frau G. nicht in eine Schublade mit Neu-Rechten gesteckt werden wollen, dann sollten sie zum einen keine solchen demokratiefeindlichen Praktiken in geheimen Telegramchats propagieren, und zum anderen sich gründlich informieren, wer an den Spaziergängen teilnimmt. „Besorgte Bürger“ machen es sich zu leicht, sich hinter einem „das hab ich nicht gewusst“ zu verschanzen.

(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Rechte Unterwanderung der Corona-Proteste

Dass auf den Corona-Spaziergängen keine Skinheads mit Springerstiefeln und Hakenkreuzfahnen auflaufen, bedeutet nicht, dass es dort keine Neo-Nazis gibt. Um extreme Ansichten zu haben, muss man nicht zwingend extrem aussehen.

Im Gegenteil: Rechtsextreme verzichten absichtlich auf Erkennungsmerkmale, um sich unbemerkt unter die Corona-Demonstranten zu mischen. Es reicht ein Blick ins Internet oder in Messengerdienste wie Telegram.

Dort prahlen Rechtsextremisten wie die Kleinpartei III. Weg unverhohlen und öffentlich, in wie vielen oberbayerischen Städten ihre Anhänger bereits an Spaziergängen teilgenommen haben. Auch Markt Indersdorf, Petershausen und Dachau werden genannt.

Wir brauchen einen offenen und demokratischen Diskurs

Weiter stur den Weg der Ignoranz zu gehen, wird die Fronten auf Dauer verhärten. Dadurch machen sich die Spaziergänger unglaubwürdig und verbauen sich die Chance, bei ihren Demonstrationen ernst genommen zu werden. Kritik an der Corona-Politik zu haben ist berechtigt, es kommt aber darauf an, wie diese vorgetragen wird.

In einer gemeinsamen Petition haben Dachauer Politiker, Organisationen und die Zivilgesellschaft zum Gegenprotest aufgerufen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie hier.