„Gewisse Dekadenz“ der bürgerlichen Mitte: Heimat-Experte beschäftigt sich mit Corona-Demos - und ist bestürzt

Von: Verena Möckl

Ein Teilnehmer trägt auf einer Demonstration gegen die gegen die aktuelle Corona-Politik ein Schild mit der Aufschrift „Nein zur Impfpflicht“. © (Symbolbild) Markus Scholz/dpa

Heimatpfleger Norbert Göttler beobachtet schon seit längerem die Corona-Spaziergänger. Ein Gespräch über Demokratie, Dekadenz und Populismus.

Dachau - Seit Monaten tragen Spaziergänger ihren Protest auf die Straße: Corona-Leugner, Impfgegner, Rechtsextremisten und Menschen aus der Mitte der Gesellschaft wie Dagmar G. Der Landkreisbürgerin fällt es in letzter Zeit immer schwerer, ihre Wut auf die Corona-Politik zu kontrollieren. Zuletzt musste sich die Polizei einschalten.

Der Heimatpfleger Norbert Göttler hat sich mit Gewalt und Heimat beschäftigt. Im Interview spricht er über die Radikalisierung der Corona-Demonstranten und die Verantwortung der Gesellschaft.

Corona-Demos: „Ich habe hier eine Zeitschrift, die klar zum bewaffneten Widerstand aufruft“

Mit Heimat und Gewalt beschäftigt sich Norbert Göttler. © privat

Herr Göttler, wie besorgt sind Sie als Heimatpfleger über die Corona-Spaziergänge?

Norbert Göttler: Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut in einer Demokratie. Damit muss man vorsichtig, sensibel und verantwortungsbewusst umgehen. Rechtspopulistische Kräfte missbrauchen dieses Recht und haben großes Interesse, die Corona-Demos zu unterwandern und zu begleiten. Ich habe hier eine Zeitschrift, die klar zum bewaffneten Widerstand aufruft. Sie wurde während der letzten Spaziergänge in Briefkästen der Dachauer Altstadt verteilt. Da steht zwar drauf „demokratischer Widerstand“. In Wirklichkeit sieht man bereits im Titel eine bewaffnete Person. Das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit dem Demonstrationsrecht.

In einer Telegramgruppe von Spaziergängern wurde dazu aufgerufen, vor Privathäuser zu ziehen.

Das ist natürlich ein Aufruf zur physischen oder zumindest psychischen Gewalt, die an die historischen „Haberfeld“-Exzesse erinnert. Auch wenn man danach wieder zurückrudert, sehe ich hier eine Gefahr. Immer wieder werden verschiedene Themen als Sprungbrett für antidemokratischen Widerstand gegen unsere Verfassung missbraucht. Das bestürzt mich. Wie schnell das ging, dass die Frage des Impfens mit dem Angriff auf unsere offene liberale Gesellschaft verbunden wurde – nicht nur von ein paar linken und rechten Spinnern, sondern massiv von der bürgerlichen Mitte.

Woran liegt das?

Dafür gibt es verschiedene Ursachen. Auch die bürgerliche Mitte selbst ist an diesem Prozess beteiligt. Indem sie sich durch eine jahrzehntelange Wohlstandsgesellschaft in Sicherheit gewogen hat. Die bürgerliche Mitte ist in eine gewisse Dekadenz verfallen.

Wie meinen Sie das?

Dass man sich nicht mehr mit anstrengenden Themen des demokratischen Diskurses beschäftigt. Der ist immer schwierig, denn er erfordert die Bereitschaft zum Dazulernen und zum Kompromiss. Damit will die bürgerliche Mitte oft nichts mehr zu tun haben. Man will einfache Lösungen. Und diese bieten nur Populisten. Linke und Rechte. Letztere haben aber einen größeren Zugang zur bürgerlichen Mitte.

Rechte Unterwanderung der Corona-Demos

Wie groß schätzen Sie den Anteil radikaler Menschen auf Corona-Demos ein?

Das ist schwer zu sagen. Ich nehme an, dass es sich um Minderheiten handelt, die in einer Grauzone operieren. Es gibt immer Demonstranten, mit denen man noch reden kann. Das sollten wir als Gesellschaft auch tun. Aber es gibt auch einen harten Kern, der nicht mehr gesprächsbereit ist.

Aber wenn solche rechtspopulistischen Propaganda-Zeitungen verteilt werden, dann muss der Rest der Demonstranten davon Kenntnis haben, mit wem sie es zu tun haben.

„Ich habe für vermeintliche Naivität kein Verständnis“

Glauben Sie, dass Corona-Spaziergänger von Rechtsradikalen bei ihren Versammlungen nichts wissen?

Die Menschen, die an solchen Spaziergängen teilnehmen, sollten genauer hinsehen. In einer so aufgeklärten Gesellschaft habe ich für vermeintliche Naivität kein Verständnis.

Es hat immer schon eine Verbindung von Esoterik zum Rechtspopulismus gegeben. Die Esoterik neigt dazu, leichte, irrationale und nicht diskutierbare Antworten zu suchen und zu geben. Auch die Ökologie hatte in der Geschichte einen gewissen Draht zum Rechtspopulismus. Die Nationalsozialisten waren in einem gewissen Maß ökologisch orientiert.

Ich will nicht sagen, dass alle, die bei den Corona-Demos mitgehen, rechtsradikal sind. Das sind immer Minderheiten, aber es gibt einen roten Faden, der nicht neu ist. Und diese historischen Zusammenhänge nimmt die Mehrheit der Demonstranten nicht zur Kenntnis.

Interview: Verena Möckl

