Corona-Virus: Erste Absagen - Schülerin infiziert

Wegen des grassierenden Corona-Virus werden nun auch im Landkreis Dachau die ersten Veranstaltungen abgesagt: die Mexikanische Nacht in Pfaffenhofen und das THW-Starkbierfest. Eine Schülerin der Fachoberschule Karlsfeld ist positiv getestet worden.

Landkreis–Seit 37 Jahren veranstaltet das THW sein Starkbierfest. Dieses Jahr war es für den Freitag, 20. März, geplant. Insofern sei es keineswegs eine leichte Entscheidung gewesen, das Fest abzusagen, wie Sven Langer, THW-Vereinsvorstand und Hauptverantwortlicher für das Fest, mitteilt. Nach reichlicher Überlegung, schlaflosen Nächten und zahlreichen Gesprächen habe man sich dazu entschlossen. „Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation sehen wir für uns leider keine andere Möglichkeit“, so Langer. Denn im Fall einer Infektion wäre das THW als Rettungsorganisation im schlimmsten Fall tagelang lahmgelegt.

Das Starkbierfest wird seit 1983 von den ehrenamtlichen Helfern des THW in der Unterkunft in Günding veranstaltet, rund 500 bis 600 Besucher kommen jedes Jahr, die Blechblosn tritt auf. Langer als ehrenamtlicher Vereinsvorstand sieht sich insbesondere im Hinblick auf die Gäste und natürlich auch für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte in der Verantwortung – und dann gelte es abzuwiegen. „Von einer übertriebenen Panikmache möchte ich klar und deutlich Abstand nehmen!“, so Langer.

Sollte es zu einem Infektionsfall eines Gastes kommen, der auf dem Fest war, wäre das THW Dachau als ehrenamtliche Einsatz- und Rettungsorganisation lahm gelegt. „Wir müssten uns im schlimmsten Fall für zehn bis 14 Tage einsatzunfähig melden und könnten nicht mehr oder nur noch bedingt Hilfe im Landkreis leisten“, ergänzt Ortsbeauftragter Christian Weber. „Dass das in der aktuellen Situation und Entwicklung der Corona-Pandemie für eine Einsatzorganisation mit über 110 Einsätzen im letzten Jahr keine Option ist, steht außer Frage.“ Daher, so Sven Langer, sei die Absage entschieden worden – als verantwortungsbewusste Einsatz- und Rettungsorganisation, die eine Verpflichtung gegenüber seinen Einsatzkräften, deren Familien, den Gästen und den Einwohnern des Landkreises Dachau habe.

Der THW-Förderverein hat as Landratsamt Dachau und Landrat Stefan Löwl vorab informiert. Dieser respektiert die Entscheidung: „Ich kann die Entscheidung vollkommen nachvollziehen. Das zeigt ein hohes Maß an Verantwortung für ihre Aufgabe als Einsatzorganisation im und für den Landkreis.“

Auch Reinhard Unsin von der Blechblosn findet es schade, aber versteht die Entscheidung. Und eins kann Sven Langer bereits heute bestätigen: Es werde zwar kein Ersatz geben – „aber definitiv sehen wir uns nächstes Jahr im THW zur Starkbierzeit.

Auch die Mexikanische Nacht in Pfaffenhofen an der Glonn wurde aufgrund der Ansteckungsgefahr abgesagt. Das Fest, zu dem zwischen 800 und 900 Gäste kommen, sollte am morgigen Samstag im Bauhof der Gemeinde stattfinden. „Wir haben am Mittwochabend beschlossen, die Veranstaltung abzusagen“, erklärt Martin Schneider vom Veranstalter. Es besteht faktisch kein erhöhtes Risiko, da man sich bei allen anderen Aktivitäten auch anstecken könne, wie beim Busfahren, am Flughafen, in der S-Bahn, sondern es bestehe eventuell ein moralisches Problem, wenn man „bei der allgemeinen von den Medien erhitzten Diskussion eine Spaßveranstaltung durchführt“. Schneider betont, dass die Organisatoren mit der Absage keine Panik schüren wollten, im Gegenteil: Die Entscheidung sei aus der Verantwortung heraus für Besucher und Helfer gefallen. „Wir müssen in der jetzigen Situation keine Spaßveranstaltung machen, die zur Verbreitung des Virus beitragen kann“, so Schneider. „Die Sicherheit geht vor.“ Natürlich bedauert er die Absage, immerhin haben die Helfer am vergangenen Wochenende schon alles aufgebaut. Dieses Wochenende treffen sie sich nun zum Abbau – „leider nicht zum Feiern“.

Schülerin infiziert: FOS geschlossen

Eine Schülerin der Fachoberschule Karlsfeld aus der Landeshauptstadt München ist am gestrigen Donnerstag positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet worden. Dies teilte das Gesundheitsamt Dachau mit. Die Fachoberschule Karlsfeld bleibt deshalb vorerst am heutigen Freitag geschlossen. Die Schülerin wurde nach den einschlägigen Vorgaben isoliert. Das Gesundheitsamt Dachau ist an der Schule und ermittelt gemeinsam mit der Schulleitung, welche Schüler sowie Lehr- und Verwaltungskräfte als potenzielle Kontaktpersonen in Frage kommen. Diese werden direkt vom Gesundheitsamt kontaktiert. no