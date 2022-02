Neue Corona-Regeln für Schulen: Kommt das Homeschooling zurück?

Teilen

Müssen Schülerinnen und Schüler bald wieder in den Distanzunterricht? © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

In Dachau ist die Corona-Lage weiterhin angespannt. Eine Neuerung der Staatsregierung könnte dazuführen, dass die Schülerinnen und Schüler bald wieder in Distanzunterricht müssen.

Dachau – 7472 Bürger im Landkreis Dachau befinden sich – Stand 31. Januar – in Isolation, davon 7035 Infizierte und 437 Kontaktpersonen. Darunter befinden sich viele Kinder. Elf Schulklassen waren laut Landratsamt am Dienstag komplett in Quarantäne. Die Corona-Lage in Dachau im Überblick.

Coronavirus in Dachau: Neue Regeln an Schulen - kommt Distanzunterricht zurück?

Eine Neuerung der Staatsregierung lässt nun befürchten, dass der Distanzunterricht zurückkommt an die Schulen. Denn Schulleiter können ganze Klassen nach Hause schicken, wenn die Hälfte der Schüler positiv getestet wurde. Das Gesundheitsamt verhängt seit dieser Woche grundsätzlich keine Quarantäne mehr.

In der Sitzung der koordinierungsgruppe Pandemie besprachen sich am Mittwoch etwa 40 lokale Experten aus Gesundheitsamt, Kliniken und Pflege- sowie Behinderteneinrichtungen, niedergelassenen Ärzten, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei, Apotheken, ambulanter Palliativversorgung sowie Fachbereichen des Landratsamtes, Gemeinden, Schulamt und den beiden Impfzentren.

Corona-Lage in Dachau: Hohe Testbereitschaft und hohe Inzidenzen

Die aktuelle Inzidenz in Dachau – 2630,9 am Donnerstag laut RKI – spiegelt die aktuelle Situation im Landkreis deckungsgleich wieder. Im Landkreis Dachau bestehe eine hohe Testbereitschaft und auch gute Testkapazitäten. Insgesamt bieten 27 Schnelltest- und sieben PCR-Teststellen Coronatestungen an.

Nach wie vor liegen die Laborwerte innerhalb von 24 bis maximal 30 Stunden vor. Täglich erreichen das Gesundheitsamt eine Vielzahl an positiven Befunde, die nach wie vor tagesaktuell weitergemeldet werden können. Eine Beschleunigung der Prozesse konnte in der vergangenen Woche durch die Online-Meldung positiver Befunde seitens der Bürger umgesetzt werden.

(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Corona-Update: Mehr Patienten im Dachauer Krankenhaus

Die Situation im Klinikum bestätigt die Annahme, dass dank der hohen Impfquote besonders bei älteren Bürgern die Omikron-Welle eher mild verläuft. Zwar steigt die Aufnahme stationärer Patienten, geimpfte Personen müssen aber bisher nicht intensivmedizinisch behandelt werden.

Angespannter ist im Augenblick die Situation in der kritischen Infrastruktur: In Krankenhaus, Arztpraxen und bei Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr häufen sich Ausfälle von Mitarbeitern aufgrund einer Coronainfektion.

Die Mitglieder der Koordinierungsgruppe halten die Situation aktuell noch für beherrschbar. Einzelne Schließungen, etwa von Arztpraxen, oder Einschränkungen im Krankenhaus sowie in Pflegeheimen seien nicht auszuschließen.

Diskussion um Impfpflicht: Koordinierungsgruppe schließt sich Bayerischem Landkreistag an

In der abschließenden Diskussion über die ab 15.03.2022 geltende sektorale Impfpflicht wurde seitens der medizinischen Vertreter sehr deutlich festgestellt, dass die aktuelle Regelung „nicht durchdacht“ sei und dadurch beim Personal in den verschiedenen Einrichtungen „viel Vertrauen verspielt“ worden sei, heißt es in einer Pressemitteilung des Dachauer Landratsamtes.

Aus medizinischer Sicht bewerten die Mitglieder der Koordinierungsgruppe eine allgemeine Impfpflicht für sinnvoll, eine sektorale Impfpflicht sollte jedoch unumgänglich in eine allgemeine Impfpflicht münden.

Die aktuellen Vorgaben, insbesondere die Entscheidungsdelegation auf die örtlichen Gesundheitsämter ohne konkrete Handlungs- bzw. Umsetzungshinweise werde - unabhängig der bereits jetzt bestehenden Überlastung der Gesundheitsämter - nach Einschätzung des Gremiums zu keinen zusätzlichen Impfungen führen, teilt das Landratsamt mit.

„Bis die Betretungsverbote erteilt und dann ggf. gerichtlich überprüft wurden, ist die sektorale Impfpflicht Ende 2022 bereits schon wieder ausgelaufen“, prognostiziert Landrat Stefan Löwl die Probleme bei der rechtlichen Um- bzw. Durchsetzung.

Das Gremium schließt sich insoweit einstimmig der Einschätzung des Bayerischen Landkreistages an. Für eine Umsetzung einer Impfpflicht werden eindeutige Festlegungen und verbindliche Vorgaben seitens der Gesetzgebungen auf Bundesebene benötigt. dn

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie hier.