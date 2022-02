Petition gegen Corona-Spaziergänge - Linken-Politikerin übt scharfe Kritik: „Sprachlicher Unsinn“

Von: Verena Möckl

OB Florian Hartmann, Ludwig Gasteiger, Peter Heller und Landrat Stefan Löwl haben einen dringenden Appell an Gegner der Corona-Maßnahmen. © hab

Die Petition für Demokratie hat bereits mehr als 2300 Stimmen. Auch die Kreissprecherin für die Linke des Kreisverbandes Amper hat nun unterzeichnet. Der O-Ton des Aufrufs habe ihr nicht gefallen.

Dachau – In einem gemeinsamen Aufruf „Miteinander für Demokratie – Dachau solidarisch“ haben sich Lokalpolitiker, Organisationen und die Dachauer Zivilgesellschaft vereint. Die Petition hat der Runde Tisch gegen Rassismus und die Partnerschaft für Demokratie eingereicht. Das ist nun knapp drei Wochen her. Die Initiatoren ziehen nun eine erste Bilanz.

Dachau: Petition für Demokratie hat mehr als 2300 Stimmen

Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderem die Caritas, die Drogenberatungsstelle Drobs und Parents for Future. Politiker wie Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) und Landrat Stefan Löwl (CSU) sowie nahezu alle Parteien aus dem Landkreis Dachau. Zum Beispiel der Kreisverband Dachau der Grünen und der CSU-Ortsverband Dachau.

Die Linke sowie Die Partei zählen nicht zu den Erstunterzeichnern. Auch die – am anderen Ende des politischen Spektrums verortete – AfD habe ihre Stimme nicht abgegeben, was zu erwarten gewesen sei, so Heller. „Das wäre widersinnig, wenn die AfD unterzeichnet hätte“, sagt er. „Diese Partei ist Teil der Spaziergänger und befördert die Spaltung.“ Warum Die Linke sich bisweilen enthalten hat, kann sich Peter Heller, Sprecher des Runden Tisch gegen Rassismus, nicht erklären.

Aufruf gegen Corona-Spaziergänge: Linken-Politikerin übt scharfe Kritik

Mir missfällt die Einteilung in Querdenker und Geradeausdenker.

Ernestine Martin-Köppl, Kreissprecherin für die Linke des Kreisverbandes Amper, habe Kritikpunkte an der Petition, wie sie auf Nachfrage mitteilte. Es sei der O-Ton der Petition, an dem sie sich störe. „Mir missfällt die Einteilung in Querdenker und Geradeausdenker.“ Dies sei ihr zufolge „nicht nur sprachlich Unsinn“. Wer lediglich in eine Richtung denke, der „kann es mit dem Denken auch gleich sein lassen“.

Mittlerweile haben mehr als 2300 Menschen die Petition unterschrieben. Für Ludwig Gasteiger vom Kreisjugendring und der Partnerschaft für Demokratie ist das ein erster Erfolg. „Die Kampagne ist gerade erst am Anrollen“, sagt er.

Nun sollen Plakate, Postkarten und Flyer in Stadt und Landkreis verteilt werden. „Unser Ziel ist es auf jeden Fall, die 4000er-Marke zu schaffen“, sagt Gasteiger.

Petition in Dachau: Zeichen gegen Rechts - Warnung vor Corona-Spaziergängen

Für Peter Heller ist das Entscheidende nicht, eine gewisse Stimmenanzahl zu bekommen, sondern das Spaltungspotenzial der Corona-Demos offenzulegen. „Unser Hauptanliegen ist es, dass möglichst viele den Zusammenhang zwischen den Spaziergängen und Rechtsextremismus verstehen.“

Mittlerweile hat auch Ernestine Martin-Köppl die Petition unterzeichnet. Es sei wichtig, ein Zeichen gegen Rechts zu setzen, sagt sie. Gleichzeitig sieht sie eine Impfpflicht aber kritisch. Die Petition hat sie nun sogar zweimal unterschrieben. Einmal als Privatperson und einmal als Kreissprecherin für Die Linke in Dachau und Fürstenfeldbruck. „Doppelt hält bekanntlich besser.“

Die Petition ist abrufbar unter https://chng.it/rf2PhMBv5x und auf den Seiten von dachau-zeigt-zivilcourage.de und dachau-solidarisch.de.

