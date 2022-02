Radikalisierung der Corona-Spaziergänger: Frau G. verliert Kontrolle - „Kampf bis zum Schluss“

Von: Verena Möckl

Teilen

In einer geheimen Telegramchatgruppe plant Frau G. beim nächsten Corona-Spaziergang die Wohnhäuser der Politiker aufzusuchen. © Sergei Konkov/dpa

Corona-Spaziergängerin Dagmar G. fällt es in letzter Zeit immer schwerer, ihre Wut auf die Politik zu kontrollieren. Zuletzt musste sich die Polizei einschalten. Wie konnte es soweit kommen?

Dachau – „Kampf für meine Kinder und geliebten Enkelkinder bis zum Schluss, wenn es sein muss mit allen Mitteln.“ Die Worte in der geheimen Telegramchatgruppe der Corona-Spaziergänger stammen nicht von einem rechtsradikalen Anhänger des III. Wegs, sondern von Dagmar G. – einer dreifachen Mutter und Großmutter aus dem Landkreis Dachau.

Sie habe den Weg der Ungeimpften eingeschlagen und werde ihn weitergehen, egal was komme, schreibt sie. „Man könnte schon mal eruieren, wo Löwl, Hartmann und Konsorten wohnen.“ Ihr Plan: Die Häuser der Bürgermeister aufzusuchen und dort mit Trillerpfeifen zu demonstrieren. Denn das Spazierengehen würde auf Dauer nicht ausreichen.

Die Worte aus dem Telegramchat schlagen hohe Wellen. Die Polizei wird alarmiert. Sie überwacht daraufhin die Häuser der Politiker. Wer ist Dagmar G., und warum ist eine Großmutter zu derartigen Einschüchterungsversuchen bereit? G. ist bereit mit uns zu reden. Erst am Telefon, dann lädt sie uns zu sich nach Hause ein. Die Bedingung: kein voller Name und kein Foto, auf dem sie zu erkennen ist.

Corona-Spaziergänge: Wie sich Menschen aus der Mitte der Gesellschaft radikalisieren

Dagmar G. lebt im Landkreis Dachau. Die 58-Jährige hat einen gewöhnlichen Job und gewöhnliche Hobbys: Gitarre, wandern, tanzen. Frau G. ist der Typ Mensch, der lieber zu Globuli und Spitzwegerich greift, statt zu Schmerztabletten und Antibiotika. Sie ist Vegetarierin, hat einen Hund aus dem Tierschutz, bringt Kröten sicher über die Straße. Auf ihrem Balkon hängen Brutkästen für Vögel.

Zuletzt hat sie die ÖDP gewählt, erzählt sie. Wegen des Bienenvolksbegehrens. Frau G. interessiert sich, was in ihrem Landkreis passiert, liest lokale Nachrichten und engagiert sich ehrenamtlich in lokalen Vereinen. In ihrem Ort ist sie gut vernetzt. Ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn ist ihr wichtig. Während der Pandemie erledigt sie die Einkäufe für ihre Nachbarn.

Aus der Kirche ist sie ausgetreten. Gläubig sei sie aber noch immer, sagt Frau G. Sie sitzt an ihrem Esstisch. Ein hölzernes Kreuz hängt umgeben von Familienfotos an der Wand. „Ich bete jeden Tag zu Gott, dass dieser Wahnsinn aufhört.“ Sie seufzt.

Wut und Frust auf Corona-Politik: Querdenker radikalisieren sich

Der Wahnsinn begann für sie mit dem Beginn der Impfkampagne im vergangenen Jahr. Frau G., die zu diesem Zeitpunkt bis auf eine Tetanus-Spritze noch nie geimpft wurde, möchte erstmal abwarten. Sie hat Zweifel und Sorgen. Sie ist nicht prinzipiell gegen eine Impfung. Doch Falschnachrichten und Gerüchte schüren ihre Ängste vor einer Impfung so sehr, dass auch wissenschaftliche Fakten nichts mehr daran ändern können.

Der Dachauer Versorgungsarzt Dr. Christian Günzel klärt im Interview über die Corona-Impfung auf. Ihm zufolge seien Ängste unbegründet, da die Impfstoffe sicher seien.

„Meine Freunde und Eltern haben meine Entscheidung nicht respektiert“, erzählt sie. Die Traurigkeit in ihrer Stimme ist nicht zu überhören. Frau G., die während des Gesprächs stets auf Augenkontakt achtet, schweift mit ihrem Blick ab.

Sie kämpft gegen die Tränen an, als sie fortfährt: „Die haben mich als asozial und unsolidarisch bezeichnet.“ Ein Teil ihrer Freunde hat sich abgewendet. Ihre Eltern wollten mit ihr nicht mehr wie üblich in den Urlaub fahren. „Das hat mich sehr belastet.“ Die Familie ist gespalten.

Frau G. versteht die Welt nicht mehr. Groß ist ihre Wut auf die Corona-Politik. Sie fühlt sich unter Druck gesetzt. „Ich hatte noch nie den Zwang zu irgendeinem Medikament“, sagt sie und schüttelt verständnislos den Kopf. Von den Politikern ist sie enttäuscht. Belogen habe man sie, was die Impfpflicht betrifft. „Ich wünsche mir eine ehrliche und nachvollziehbare Kommunikation und keine Achterbahnfahrt.“

(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Verbündete auf Corona-Spaziergängen: Querdenker unter sich

Ihr Frust reicht so weit, dass sie zum ersten Mal darüber nachdenkt, jemals wieder zur Wahl zu gehen. Ihre Politikverdrossenheit wird von Monat zu Monat größer und treibt sie seit Herbst auf die Straße. Zu den Montagsspaziergängen in die Dachauer Altstadt.

Ihr „Licht der Hoffnung“ nimmt Frau G. mit auf die Montagsspaziergänge. Falschnachrichten schüren den Wahn Verbündete findet sie auf der Straße © Möckl

Frau G. steht vom Esstisch auf und greift in einen schwarzen Einkaufskorb, der sich in unmittelbarer Nähe befindet. Zum Vorschein kommt ihr „Licht der Hoffnung“, wie Frau G. die handgroße blaue Laterne bezeichnet, die sie auf ihre Montagsspaziergänge mitnimmt.

Auf der Straße trifft sie Verbündete. Menschen, die ihre Sorgen teilen. Menschen, mit denen sie sich über ihre Erfahrungen austauschen kann. Dort fühlt sie sich verstanden.

Rechte Unterwanderung der Corona-Proteste

Von Neu-Rechten, die sich unter die Spaziergänger mischen, wisse sie nichts. „Es verletzt mich, mit Rechtsextremisten in einen Topf geworfen zu werden“, sagt sie. An Corona-Spaziergängen will sie trotz alledem weiter teilnehmen. Die Worte, die sie in dem Telegramchat geschrieben hat, bereue sie. „Ich kann nicht sagen, was mich da für ein Teufel geritten hat.“ Niemals würde sie so etwas machen.

Wie sie in die geheime Telegramgruppe gekommen sei, wisse sie nicht mehr. Extra wegen Corona habe sie sich Telegram jedenfalls nicht geholt, den Nachrichtendienst benutze sie bereits seit acht Jahren. Die Frage, ob sie sich als Corona-Leugnerin bezeichnen würde, vereint Dagmar G. energisch. Gegen den Begriff Querdenkerin hat sie aber nichts einzuwenden. Denn das sei in ihren Augen noch nie etwas Schlechtes gewesen.

Heimatpfleger Norbert Göttler hat für vermeintliche Naivität kein Verständnis mehr. Im Interview spricht er über Rechtspopulismus und die Corona-Spaziergänge, und warnt vor der Dekadent der bürgerlichen Mitte.

Hier geht‘s zum Kommentar „das sprengt den demokatrischen Rahmen“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie hier.