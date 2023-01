Das machen die 42 Mitarbeiter des Contact-Tracing-Teams im Dachauer Gesundheitsamt heute

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Zu Corona-Hochzeiten haben sogar Soldaten der Bundeswehr das Contact-Tracing-Team unterstützt, die im März wieder abrücken durften - zurück bleiben weiterhin 42 Männer und Frauen. Und das bis Ende Juni 2023. © Landratsamt (Archiv)

Die Coronaregeln sind weitgehend abgeschafft, die früher so wichtige Sieben-Tage-Inzidenz hat kaum mehr Aussagekraft, die Krankheitsverläufe sind überwiegend milde. Dennoch sitzt im Gesundheitsamt weiterhin ein sogenanntes Contact-Tracing-Team, das im Auftrag der Regierung von Oberbayern Corona-Kontaktpersonen aufspüren soll.

Dachau – Es gab Zeiten in den vergangenen beiden Jahren, da kamen die Kollegen des Contact-Tracing-Teams (CTT) im Dachauer Gesundheitsamt kaum mit der Arbeit hinterher. Im Auftrag der Regierung von Oberbayern sollten sie die Kreisbehörde bei der Ermittlung und Nachverfolgung von Corona-Kontaktpersonen unterstützen, sollten telefonisch die Infizierten beraten, bei der Umsetzung der Quarantäne-Maßnahmen mithelfen und – ganz allgemein – den riesigen EDV-Apparat rund um die Pandemie managen helfen. Gefragt für den Job waren damals, laut Stellenausschreibung, Studenten oder Menschen mit einem Berufsabschluss in einem Büro- oder Gesundheitsfachberuf, die über „gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit“ und „hohe Belastbarkeit“ verfügen.

Momentan kann wieder mehr Zeit in die Ermittlung gesteckt werden, das heißt dass die erkrankten Personen wieder angerufen werden.

Damals, zu den Hochzeiten der Pandemie, mag diese Belastbarkeit dringend nötig gewesen sein. Heute aber sind die Coronaregeln weitgehend abgeschafft, die Pandemie hat ihren Schrecken verloren. Warum, so fragt man sich daher, gibt es im Gesundheitsamt immer noch ein aus 42 Männern und Frauen bestehendes Kontaktnachverfolgungsteam?

Verträge laufen bis Ende Juni

Die Antwort kennt man im Landratsamt auch nicht so genau. „Die Verträge mit der Regierung von Oberbayern laufen bis Ende Juni 2023“, heißt es auf Nachfrage achselzuckend. Eine weitere Nachfrage beim Gesundheitsamt ergibt immerhin die Information, dass die Kollegen des CTT dank des Abflauens der Pandemie „momentan wieder mehr Zeit in die Ermittlung stecken können, das heißt dass die erkrankten Personen wieder angerufen werden“. Zudem würden die Kontaktnachverfolger „das Gesundheitsamt im Aufarbeiten der Dinge unterstützen, die sich rund um Corona angehäuft haben, wie zum Beispiel der Digitalisierung der Vorgänge“. Kurz: „Das Team ist immer noch beschäftigt!“

Aktuelle Regeln bei Corona-Erkrankung

Tatsächlich gibt es auch weiterhin noch einige Regeln zu beachten. So müssen Infizierte, die älter sind als sechs Jahre, laut der jüngsten Allgemeinverfügung des bayerischen Gesundheitsministeriums vom 15. November 2022 eine Maske tragen, wenn sie das Haus verlassen – ausgenommen in Innenräumen, wenn sie dort alleine sind, und nicht im Freien, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen eingehalten werden kann. Zudem darf, wer positiv auf Corona getestet wurde, in Bayern keine medizinischen Einrichtungen, Alten- und Pflegeheime oder Behinderteneinrichtungen besuchen. Einzige Ausnahme von diesem Betretungsverbot ist die Begleitung Sterbender. In diesen Einrichtungen gilt grundsätzlich auch ein Tätigkeitsverbot für Corona-Positive – und zwar für Angestellte wie auch für Helfer. Einzige Ausnahme von dieser Regel: Wer dort keinen Kontakt zu besonders gefährdeten Menschen hat, also zu Kranken oder Alten, der darf trotzdem zur Arbeit kommen. Dieses Betretungs- und Tätigkeitsverbot gilt auch in Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften oder Gefängnissen. Ausgenommen sind heilpädagogische Tagesstätten. Grundsätzlich, so schreibt es die Allgemeinverfügung, enden diese Regeln frühestens nach fünf Tagen, sofern man zuvor 48 Stunden lang symptomfrei war, und spätestens nach zehn Tagen.

Verwaltungsakt bei Corona weiterhin aufwendig

Kompliziert ist es also weiterhin, weshalb Landratsamtssprecherin Sina Török auch betont, dass „der Verwaltungsakt“ bei Corona „immer noch der Gleiche ist, schließlich ist Corona ja auch immer noch eine meldepflichtige Krankheit“. Außerdem seien ja auch nicht alle 42 CT-Teammitglieder im Einsatz: „Viele bauen Urlaub und Überstunden ab.“

Impfnachweis verloren? Hier gibt’s Ersatz! Bürger, die einen Nachweis über ihre Impfungen benötigen, zum Beispiel, weil sie ihren Impfnachweis verloren haben, können diesen ab sofort beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) anfragen. Dazu ist es erforderlich, ein unterschriebenes Anschreiben mit dem Betreff „Impfarchiv“ mit vollständigen Angaben – Vor- und Nachname, Meldeadresse, Geburtsdatum, Anschrift zum Zeitpunkt der Impfung, idealerweise Impfdatum und Impfzentrum – an das LGL in Nürnberg oder eine E-Mail an impfarchiv-auskunft@lgl.bayern.de zu schicken. Wichtig: Das Impfarchiv kann nur Auskünfte zu Covid-19-Impfungen der bayerischen Impfzentren erteilen. Impfungen bei Haus- und Betriebsärzten sind dort nicht gespeichert. dn

Die nächste Krise ist schon da

Doch auch wenn Corona nach wie vor meldepflichtig ist und laut Sprecherin Török die Kontaktnachverfolger „in anderen Teilbereichen des Infektionsschutzes“, etwa Masern und Tuberkulose, eingesetzt würden, plagen den Landkreis mittlerweile andere Sorgen. Landrat Stefan Löwl sagte angesichts der Schließung des Dachauer Impfzentrums am vergangenen Freitag (wir berichteten), dass für ihn „Corona seit Sommer eh schon nicht mehr da“ sei. Mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs sei „die nächste Krise gekommen“: der enorme Flüchtlingsstrom in den Landkreis.

Kleiner Ermessungsspielraum bei Einsatz in anderen Gebieten

Und für dessen Bewältigung braucht das Landratsamt aktuell jede Kraft – etwa die Kollegen der Corona-Kontaktnachverfolgung. Diese haben zwar, rein formell, einen Arbeitsvertrag, in dem die Tätigkeit allein auf die Bekämpfung der Pandemie beschränkt sind; ein „Ausleihen“ an andere Abteilungen ist damit eigentlich nicht vorgesehen. Dennoch hat der Landrat laut seiner Sprecherin Török einen Ermessensspielraum, was den Einsatz der CTT-Kräfte angeht. Die sollen daher in den kommenden Wochen auch vermehrt bei der Erstaufnahme von Flüchtlingen helfen.