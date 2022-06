Teststationen vor ungewisser Zukunft - Betreiber sauer: „Wir warten auf Lauterbach“

Von: Stefanie Zipfer

Die Testbereitschaft geht zurück. Und nicht mehr alle Infizierten lassen einen PCR-Test machen. Zudem fehlt den Teststellenbetreibern die Perspektive. © Sina Schuldt/DPA

Bis zum 30. Juni finanziert der Bund die kostenlosen Corona-Bürgertests. Wie es anschließend weitergeht, ist unklar. Örtliche Behörden, Ärzte und Apotheker sind sauer.

Dachau – Im April 2021, in der Woche vor Ostern, erlebte das Indersdorfer Testzentrum seinen Höhepunkt: 604 Coronatests nahmen die Mitarbeiter dort an einem Tag vor. Jetzt, gut 14 Monate später, ist – trotz weiter hoher Corona-Inzidenz – von diesem Ansturm nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil: „Um die 20 Tests“ werden aktuell pro Tag noch in Indersdorf vorgenommen, so Landkreisversorgungsarzt Christian Günzel.

Corona: Immer weniger Menschen lassen sich testen

Die Gründe für die Test-Flaute, die nicht nur Indersdorf, sondern auch die meisten anderen Teststellen im Landkreis betrifft, liegen laut Günzel auf der Hand. Die Coronavorschriften wurden weitgehend gelockert, 3G- oder gar 2G-Regeln gibt es so gut wie nicht mehr.

Zudem beendete der Gesetzgeber zum 1. Juni die Möglichkeit, sich telefonisch krankschreiben zu lassen. Das heißt: Wer sich krank fühlt, muss nun wieder persönlich zum Arzt, sich dort testen und gegebenenfalls krankschreiben lassen. Ein einfacher Selbsttest daheim oder ein Schnelltest an einer Teststation reichen jetzt nicht mehr. Günzel: „Die Symptomatischen gehen wieder zum Arzt.“ Und fallen damit als potenzielle Kundschaft für die Teststellen aus.

Corona: Immer weniger Teststellen im Landkreis Dachau

Maximilian Lernbecher, Apothekersprecher im Landkreis und selbst (noch) Schnelltestanbieter, bestätigt: „Zur Zeit ist nur noch sehr wenig los.“ Zum Testen kämen allenfalls diejenigen, die für eine Urlaubsreise – etwa eine Kreuzfahrt – oder einen Besuch in einem Altenheim oder im Krankenhaus einen Negativnachweis vorlegen müssten. Laut Sina Török, Sprecherin am Landratsamt, sind beim Landratsamt Stand Mittwoch noch 26 Teststellen angemeldet – und es würden täglich weniger.

Unser Motto lautet gerade: Warten auf Lauterbach.

Denn nicht nur die geringe Nachfrage macht den Anbietern zu schaffen. Auch die langfristige Perspektive, wie der Bund in den kommenden Monaten seine Teststrategie aufstellen will, fehlt. Sicher ist: Am 30. Juni läuft die Testverordnung des Bundes aus; wer dann noch getestet werden soll beziehungsweise wer für diese Tests aufkommt, weiß niemand. Lernbecher formuliert es so: „Unser Motto lautet gerade: Warten auf Lauterbach.“

Der Freistaat hat nun immerhin entschieden, dass die PCR-Strecke in Indersdorf bis Ende Oktober fix weiter betrieben wird. Auch soll die am 30. Juni auslaufende Bundesverordnung in Bayern um eine Woche bis 2. Juli verlängert werden.

Corona: Teststellenbetreibern fehlt die Perspektive

Für die privaten Teststellenbetreiber – wie Lernbecher und Co. – bleibt aber auch nach dieser Verlängerungs-Woche die Frage nach der Zukunft offen. „Wir haben nix, womit wir kalkulieren können“, sagt der Apotheker. Das Problem sei nämlich: Ein Container oder Holzstandl als Teststandort sei schnell ab- und im Herbst wieder aufgebaut, aber „ist das Personal einmal weg, dann ist es weg“.

Hinzu komme, dass der Bund nicht mehr so viel Geld für das Testen ausgeben will. Sollen Bürger jetzt also draufzahlen, sollen bestimmte Bevölkerungsgruppen von dieser Bezahlpflicht ausgenommen werden – etwa die Besucher von Altenheimen und Krankenhäusern – und wie viel dürfen die Teststationen noch abrechnen? „Das sagt uns niemand“, schimpft Lernbecher. Grundsätzlich gebe es bei ihm sowie vielen seiner Kollegen durchaus das Interesse, „sich auf die ruhigere Sommerphase einzulassen. Wir sehen ja die Verantwortung“. Allerdings, so der Geschäftsmann, „muss es sich halt für uns schon tragen. Sonst müssen wir leider sagen: ,Macht’s euren Schmarrn selber!’“

Landrat kann Unmut der Teststellenbetreiber verstehen

Am Landratsamt kann man den Unmut der privaten Testbetreiber verstehen. Landrat Stefan Löwl findet es etwa „unverständlich, warum wir wieder so lang auf die bundesrechtlichen Vorgaben und Regelungen warten müssen“. Dass die Umsetzung von Maßnahmen – gerade wenn es auch um Personal und die weitere Lebensplanung von Menschen gehe – sowohl einen zeitlichen Vorlauf, wie auch eine gewisse Verlässlichkeit benötigt, scheint seiner Meinung nach „überhaupt nicht mehr im Bewusstsein der Berliner Akteure zu sein“.

Einen Überblick über die aktuellen Coronatestangebote finden Interessierte auf der Internetseite des Landratsamts. Einen Anspruch auf Vollständigkeit hat die Auflistung nicht mehr, so Sprecherin Török. Derzeit würden viele Stationen schließen, ohne dies beim Landratsamt Bescheid zu melden.

