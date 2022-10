Corona und Wiesn-Schnupfen: Die Doppel-Welle

Von: Stefanie Zipfer

Die Zahl der positiven Corona-Schnelltests ist im Landkreis Dachau wieder gestiegen. © Christian Ohde via IMAGO

Die Zahl der Coronainfektionen steigt weiter an, parallel dazu schwappt eine Erkältungswelle durch den Landkreis. Die Hausärzte kommen mit der Arbeit kaum hinterher, und auch in der Klinik mehren sich die Fälle der Covid-Patienten rasant. Dennoch bleiben die Verantwortlichen entspannt: Diese Entwicklung sei „erwartbar“ gewesen.

Dachau – Am Montag, 19. September, zwei Tage nach dem Anstich des Oktoberfests, war die Coronalage im Landkreis entspannt. 259,2 lautete der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz. Doch seitdem erlebte der Landkreis einen Anstieg, wie er ihn lange nicht mehr gesehen hat. Eine Woche später, am 26. September, gab das Robert-Koch-Institut den Inzidenz-Wert für Dachau bereits mit 401 an.

Jetzt, wieder eine Woche später, kratzt er an der 900er-Marke. Bei 898,7 lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag, 30. September. Dass sie über das lange Wochenende gefallen ist, ist kaum anzunehmen. Feiertagsbedingt liegt das RKI mit der Aktualisierung seiner Zahlen etwas in Verzug. Laut Sina Török, Sprecherin am Landratsamt, habe es aber bis gestern Mittag 313 weitere erfasste Fälle gegeben – und „zirka 300 eingegangene Proben sind noch in Bearbeitung“.

Auch in der Klinik zeigt der Trend nur noch in eine Richtung: steil nach oben. Stand gestern Mittag befanden sich laut Klinik-Sprecherin Anne Schaller 38 Corona-Patienten im Helios Amper-Klinikum Dachau, davon liegen 30 auf der Normalstation, acht im Intensivmedizinischen Zentrum. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch 17 Patienten mit Covid-19, die in der Dachauer Klinik betreut wurden, drei davon intensivmedizinisch. Die Zahlen, so betonte man, bewegten sich „auf niedrigem Niveau“.

Muss der Landkreis nun Angst haben, von einer Corona- und einer Erkältungswelle überrollt zu werden? Dr. Christian Günzel, Versorgungsarzt und Mitglied der vor zweieinhalb Jahren eigens ins Leben gerufenen „Koordinierungsgruppe Pandemie im Landkreis Dachau“, sagt ganz klar: „Nein!“ Beide Wellen nämlich, so der Mediziner, seien – auch in der Höhe – „erwartbar“ und daher „nicht überraschend“ gewesen.

Die derzeitige Erkältungswelle, so führt Günzel zum einen an, habe es nämlich schon seit Jahrzehnten gegeben. In und um München habe sie auch schon immer „Wiesn-Schnupfen“ geheißen. Und die Coronawelle zum anderen habe zuletzt jeden Herbst an Fahrt aufgenommen – im Jahr 2020, im Jahr 2021 und nun eben auch in diesem Jahr.

Beide Wellen nun allein auf das Oktoberfest zu schieben, findet Günzel daher falsch. Klar, so Günzel, „waren da viele Leute zusammen und es gab viele Infektionen“. Aber der grundsätzliche Trend der seit rund drei Wochen steigenden Corona- und Erkältungszahlen, „den hat’s in ganz Deutschland gegeben“. Das kleine „Volksfest-Wellchen“, wie Günzel es nennt, das es im August in Dachau gegeben habe, bestätige ihn in seiner Einschätzung: „Das ist schnell wieder abgeflaut und war medizinisch kein Problem.“

Dennoch warnt der Mediziner davor, Corona oder grippale Infekte auf die leichte Schulter zu nehmen. Wichtig sei, im Falle von Symptomen zu testen. „Wer positiv ist, soll daheim bleiben. Wer negativ ist, soll aber auch nicht zur Arbeit gehen. Da steckt man nur die Kollegen an und am Ende ist die ganze Abteilung krank.“

Was eine Covid-19-Impfung betrifft, folgt Günzel der Stiko-Empfehlung. Gleichzeitig rät er zur Grippe-Impfung. Noch sei es zwar „medizinische Spekulation“ und durch Studien noch nicht nachgewiesen, dennoch gingen Mediziner davon aus, dass aufgrund der coronabedingten Lockdowns der vergangenen Jahre und der damit im Grunde ausgefallenen Grippe-Saisonen die kommende Grippe-Welle umso heftiger auf das Immunsystem der Bürger einwirken dürfte.

Entsprechend „aktiv“ seien die Hausärzte gerade. Neben der Behandlung der Erkältungs- und Coronapatienten gelte es, die saisonalen Impfungen vorzubereiten. Anders als die offiziellen Impfzentren, die ausschließlich gegen Corona impften, böten die Hausärzte auch eine Kombination: Grippe und Corona.

Ungeimpften, die vielleicht sogar noch einer Risikogruppe angehören, rät der Mediziner Günzel weiter dringend zu einer Impfung. Wer wegen Corona im Krankenhaus landet, der „ist auch heute noch richtig schwer krank“.

Impf-Nachfrage steigt deutlich Der Landkreis hat derzeit rund 8000 Dosen der an die Omikron-Variante BA.4/5 angepassten Impfstoffe von Biontech und Moderna auf Lager. „Die Dosen haben eine Haltbarkeit von zehn Wochen, sodass wir sehr gut aufgestellt sind und jederzeit nachbestellen können“, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Sowohl in den Impfzentren, als auch bei den Hausärzten steigt die Nachfrage nach einer Coronaimpfung „derzeit wieder deutlich an“. Die Stiko empfiehlt die vierte Auffrischimpfung für Menschen ab 60 Jahren; nichtsdestotrotz, so das Gesundheitsamt, würden aber auch Bürger unter 60, die eine Impfung wünschen, „nach kurzer Rücksprache mit einem Arzt“ den vierten Pieks bekommen. Personen, die für eine Auffrischungsimpfung angemeldet sind, erhalten dabei „im Wesentlichen die angepassten Impfstoffe“. Für eine Grundimmunisierung, so das Gesundheitsamt, „wird der ursprüngliche Impfstoff verwendet“.