Noch keine Corona-Verdachtsfälle im Landkreis

Nach dem ersten Fall von Corona in Starnberg, kann das Gesundheitsamt Dachau für die Region Dachau Entwarnung geben. Dennoch seien Basisschutzmaßnahmen ratsam.

Dennoch empfiehlt das Amt einige Basisschutzmaßnahmen einzuhalten.



Dachau – Im Landkreis Dachau ist bisher kein Verdachts- oder Erkrankungsfall an dem neuartigen Coronavirus aufgetreten. Dies hat das Landratsamt gestern auf Nachfrage mitgeteilt.

Die Kollegen im Gesundheitsamt würden seit gestern, nachdem der bundesweit erste Coronavirus-Fall Deutschlands in Starnberg gemeldet worden war, unter Hochdruck und in beide Richtungen arbeiten, wie Sprecher Wolfgang Reichelt erklärt. Einerseits stehe das Gesundheitsamt nämlich zur Einschätzung der aktuellen Situation in Bayern in engem Austausch mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sowie weiteren übergeordneten Fachbehörden. Zum anderen gelte es aber auch, die Bevölkerung, die Dachauer Ärzteschaft sowie diverse Einrichtungen zu informieren. Gestern sei das Telefon nicht stillgestanden, so Reichelt, die Zahl der Anfragen sei „erheblich“ gewesen.

Um die Sorgen der Bürger zu zerstreuen, würden die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes dabei einen Fragenkatalog abarbeiten; die wichtigsten Fragen seien: War der Anrufer zuletzt in China oder kenne er jemand, der in China war? Sollten im Landkreis tatsächlich Verdachtsfälle auftreten, würde das Gesundheitsamt zudem „die Ermittlungen aufnehmen“ und klären, mit wem die Infizierten Kontakt gehabt hätten.

Grundsätzliche „Basisschutzmaßnahmen“ seien gute Händehygiene sowie Husten- und Niesetikette.

zip