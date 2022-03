Corona wirkt sich auf Straftaten aus

Stark rückgängig war die Zahl der Wohnungseinbrüche (Symbolbild). © F1online

Weniger Straftaten als 2020 hat die Polizei 2021 im Kreis Dachau registriert. Eine Folge der Pandemie. In einem Bereich gab es jedoch deutlich mehr Fälle.

Dachau – 4191 Straftaten registrierte die Polizei im Jahr 2021 im Landkreis Dachau. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr 2020 einem Rückgang um 8,6 Prozent. „Bei Betrachtung der letzten zehn Jahre liegt die Zahl der Straftaten 2021 erneut weit unter dem Durchschnittswert von 5014 Fällen“, wie Erster Polizeihauptkommissar Björn Scheid in der Kriminalitätsbilanz ausführt. Die Aufklärungsquote für das Jahr 2021 beträgt 68,6 Prozent und stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozentpunkte an.

Die Kriminalitätsbelastung betrug im vergangenen Jahr 2702 Straftaten pro 100 000 Einwohner – der Vergleichswert für Gesamt-Bayern beträgt hier 4138 Delikte. Ohne Berücksichtigung ausländerrechtlicher Delikte ergibt sich für den Landkreis Dachau eine Kriminalitätsbelastung von 2454 Straftaten pro 100 000 Einwohner (Gesamt-Bayern: 3 869).

Den größten Anteil an den erfassten Straftaten nehmen mit 23 Prozent Diebstahldelikte ein. Bei 15,9 Prozent der Straftaten handelt es sich Vermögens- und Fälschungsdelikte. Körperverletzungsdelikte sind mit einem Anteil von 9,8 Prozent aller Straftaten vertreten.

Ein Fall von vorsätzlichem Tötungsdelikt im Landkreis Dachau

Im Einzelnen wurden unter anderem ein versuchtes vorsätzliches Tötungsdelikt registriert (gegenüber drei im Jahr 2020), 129 Sexualdelikte (plus 21,7 Prozent im Vergleich zu 2020), 968 Diebstähle (minus 14,6 Prozent), 410 Körperverletzungsdelikte (minus 20,7 Prozent), 482 Sachbeschädigungen (minus 30,6 Prozent), 326 Rauschgiftdelikte (minus 4,4 Prozent), 158 Ladendiebstähle (minus 22,2 Prozent), 231 Fahrraddiebstähle (minus 29,4 Prozent). Die Zahl der registrierten Wohnungseinbruch-Diebstähle ist mit 35 Fällen im Vergleich zum Vorjahr um 27,1 Prozent gesunken.

Der starke Rückgang bei Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigungen schreibt Scheid überwiegend der Pandemie zu. „Es hat ja weder Faschingsumzüge noch Volksfeste gegeben.“

Im Phänomen-Bereich Häusliche Gewalt wurden mit 148 Fällen etwas weniger als im Vorjahr (150) registriert. Die Zunahme bei den erfassten Sexualdelikten ist laut Polizei ausschließlich auf Fälle von strafbarem Umgang mit pornografischen Abbildungen zurückzuführen; hier kam es mit 76 Fällen zu einem Anstieg von 105 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In vielen Fällen handelt es sich laut Scheid hier um Jugendliche, die strafbare Inhalte auf dem Smartphone teilen. Dass diese Vergehen so stark zunehmen, liegt laut Scheid daran, dass das Alter der Smartphone-Nutzer immer jünger werde und sie im Umgang mit dem Smartphone nicht geschult seien.

Bei dem versuchten Tötungsdelikt handelt es sich um einen Fall Häuslicher Gewalt am 4. Mai in Bergkirchen, bei dem ein 66-Jähriger in der ehelichen Wohnung mit einer Schusswaffe auf seine 63-jährige Frau schoss und in der Folge in Untersuchungshaft genommen wurde.

Ohne Berücksichtigung ausländerrechtlicher Delikte beträgt der Ausländer-Anteil an den ermittelten Tatverdächtigen – wie im Vorjahr –39,7 Prozent. Zuwanderer, das heißt Asylbewerber oder Personen mit Flüchtlingsstatus und illegal aufhältige Personen, sind mit einem Anteil von 9,6 Prozent aller Tatverdächtigen (minus 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr) vertreten. Der Anteil der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden (Personen unter 21 Jahre) an den ermittelten Tatverdächtigen liegt bei 20,7 Prozent (plus 0,5 Prozentpunkte).

Bergkirchen Spitzenreiter

Bei Betrachtung der einzelnen Gemeinden des Landkreises wurden im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Straftaten in Bergkirchen mit 52 Delikten – jeweils pro 1000 Einwohner – registriert. Das liege aber nicht am Gewerbegebiet und daraus resultierenden Einbrüchen oder Tankdiebstahl, wie Björn Scheid erläuterte.

Im Gemeindebereich Bergkirchen befindet sich der Parkplatz Fuchsberg. Dort führt die Polizei Kontrollen durch, um ausländerrechtliche Verstöße aufzudecken. „Bei diesen Fällen ist der Tatort dann Bergkirchen“, so Scheid. In Dachau verzeichnete die Polizei 38 Delikte. Die geringste Belastung weist mit acht Delikten Weichs auf.

Die Vergleichswerte der übrigen Gemeinden: Altomünster 18 Delikte; Erdweg 15; Haimhausen 15; Hebertshausen 17; Karlsfeld 28; Indersdorf 23; Odelzhausen 28; Petershausen 24; Pfaffenhofen a.d. Glonn 11; Röhrmoos 15; Schwabhausen 12; Sulzemoos 24; Hilgertshausen-Tandern 10; Vierkirchen 17. dn