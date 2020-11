Coronavirus im Landkreis Dachau: Mittlerweile 63 Todesfälle

Die Fallzahlen zu Corona sind hoch, auch im Landkreis Dachau. Mit unserem News-Ticker zu allen aktuellen Entwicklungen halten wir Sie auf dem Laufenden.

Wir halten Sie mit unserem News-Ticker zu allen aktuellen Corona-Entwicklungen auf dem Laufenden.

Update, 24. November, 10:35 Uhr: Am gestrigen Sonntag meldete das Landratsamt Dachau 39 Neuinfektionen (Stand 16.30 Uhr). Insgesamt sind es somit 2.881 Indexfälle, 2.243 davon gelten bereits als genesen. Aktuell infiziert sind 575 Personen im Landkreis Dachau. 63 Personen sind insgesamt mit Covid-19 verstorben. „Ich spreche den Angehörigen mein Beileid aus und wünschen ihnen viel Kraft für die kommende Zeit“, sagt Landrat Stefan Löwl in einer persönlichen Stellungnahme. Die 7-Tage-Inzidenz, die Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner, lag gestern bei 220,14. Zudem befinden sich derzeit 1342 Personen in häuslicher Quarantäne

Update, 19. November, 12:11 Uhr: Das Bayerische Verwaltungsgericht hat einen Antrag im Eilverfahren gegen die Allgemeinverfügung des Landratsamts Dachau zur Maskenpflicht im Bereich der Münchner Straße in Dachau abgelehnt. Die Allgemeinverfügung wurde am 31. Oktober als Reaktion auf die (damals neue) 8. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 sowie wegen stark steigender Fallzahlen im Landkreis erlassen.

61 Neuinfektionen meldete das Landratsamt Dachau am gestrigen Mittwoch. Aktuell infiziert sind 443 Personen im Landkreis Dachau. 57 Personen sind insgesamt mit Covid-19 verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz, die Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner, lag gestern, Stand 16.30 Uhr, bei 214,33. Insgesamt 30 Covid-19-Patienten wurden im Helios Amper-Klinikum Dachau behandelt. Davon lagen vier im Intensivmedizinischen Zentrum (IMZ), von diesen vier Patienten wurden zwei Patienten beatmet.

Coronavirus im Landkreis Dachau: Karlsfelder Senioreneinrichtung bleibt lokaler Hotspot

Update, 18. November, 9:48 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 207,23. Das teilte das Landratsamt gestern mit. Die Karlsfelder Senioreneinrichtung bleibt der lokale Hotspot im Landkreis. Wie berichtet, sind 17 Personen verstorben, insgesamt wurden bisher 30 Mitarbeiter sowie 80 Bewohner positiv auf SARS-CoV-2 getestet; elf Personen sind in Krankenhäusern in der Region. In einem weiteren Alten-und Pflegeheim im Landkreis Dachau gibt es einige Infektionen. In sieben der insgesamt 22 Asylbewerberunterkünften im Landkreis befinden sich Indexpersonen bzw. Kontaktpersonen der Kategorie 1 unter Quarantäne. Aktuell sind außerdem 13 Schulen (ein Gymnasium, drei Realschulen, fünf Mittelschulen und drei Grundschulen) mit insgesamt 22 Klassen sowie sieben Kindertageseinrichtungen mit 13 Gruppen betroffen.

Momentan sind 420 Menschen im Landkreis Dachau infiziert, die Gesamtzahl der Infektionen liegt bei 2596. Verstorben sind 57 Personen und 2119 gelten als genesen. 1210 Landkreisbürger befinden sich momentan in Quarantäne.

Update, 13. November, 9:46 Uhr: Das Karlsfelder Seniorenheim bleibt lokaler Corona-Hotspot. Vier weitere Bewohner sind seit Mittwoch verstorben, wie das Landratsamt gestern mitteilte. In Zusammenhang mit Corona sind insgesamt 50 Personen verstorben. Die Inzidenz sinkt leicht auf 230,47.

Im Helios Amper-Klinikum Dachau sind gestern früh insgesamt 29 Covid-19-Patienten behandelt worden, davon liegen fünf auf der Intensivstation, von diesen fünf Patienten werden drei beatmet. Dem Gesundheitsamt wurden gestern 50 Neuinfektionen gemeldet. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert beträgt nach Berechnungen des Gesundheitsamts 230,47 und ist damit den dritten Tag in Folge gesunken.

Die Karlsfelder Senioreneinrichtung bleibt weiterhin der lokale Hotspot im Landkreis. Zwischenzeitlich wurden 20 Mitarbeiter sowie 75 Bewohner positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Laut Landratsamt sind seit Mittwoch vier weitere Bewohner verstorben, zwei davon in Kliniken.

Das Landratsamt klärt in seiner Pressemitteilung außerdem über aktuellen Regelungen über die Dauer der häuslichen Quarantäne auf, die in Bayern und im Landkreis Dachau gelten. Hier weicht die für das Landratsamt Dachau verbindliche bayerische Regelung von der neuesten Empfehlung des RKI ab, bzw. wird noch nicht angewandt.

Aktuell gilt für Index-Patienten zehn Tage Quarantäne, kein weiterer Test obligatorisch. Entisolierung telefonisch durch das Gesundheitsamt frühestens nach zehn Tagen.

Für Kontaktpersonen 1 können 14 Tage Quarantäne nicht verkürzt werden. Testung an Tag 5 bis 7 nach Kontakt. Testung am Tag 1 nach Ermittlung kann entfallen. Zusätzliche Testung bei Symptomentwicklung.

Update, 11. November, 9:50 Uhr: 54 Corona-Neuinfektionen wurden dem Gesundheitsamt am gestrigen Dienstag (Stand 16.30 Uhr) gemeldet. Insgesamt sind es somit 2272 Indexfälle, 1811 davon gelten bereits als genesen, 415 Personen gelten aktuell als infiziert, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung erklärte.

Zudem befinden sich derzeit 1029 Personen in häuslicher Quarantäne. Der 7-Tage-Inzidenzwert beträgt 241,45. In Zusammenhang mit Corona sind leider insgesamt 46 Personen verstorben. Im Helios Amper-Klinikum werden (Stand Dienstagmorgen) 28 Covid-19-Patienten behandelt, davon liegen zwei auf der Intensivstation, die auch beatmet werden.

Das hohe Niveau der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz beruhe laut Pressesprecher Wolfgang Reichelt unter anderem auf dem bereits Ende letzter Woche bekannt gewordenen Infektionsgeschehen in einer Karlsfelder Senioreneinrichtung. Zwischenzeitlich seien 20 Mitarbeiter sowie 65 Bewohner positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, elf Personen werden in verschiedenen Krankenhäusern in der Region behandelt. Ein weiterer Bewohner ist am Montag im Krankenhaus verstorben.

Außerdem wurde das Gesundheitsamt gestern über drei weitere Todesfälle vom 4. und 5. November informiert. Auch diese Bewohner waren positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Das Landratsamt hat eine Überprüfung eingeleitet, warum die Meldung zu diesen (bekannten) Covid-Fällen nicht unverzüglich erfolgt ist.

Das Landratsamt wies in seiner Pressemitteilung gestern nochmals auf die geänderten Öffnungszeiten des Bayern-Testzentrums in Markt Indersdorf hin. Diese sind: Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag 9 bis 18 Uhr. Das Landratsamt bittet um Verständnis, dass Personen, die nach 18 Uhr zum Testzentrum kommen, nicht mehr getestet werden können. Bei rechtzeitig vor 18 Uhr erschienenen Personen wird der Abstrich selbstverständlich noch abgenommen.

Neben dem Testzentrum in Markt Indersdorf gibt es im Landkreis auch zahlreiche Arztpraxen, die Testungen auf Corona-Infektionen vornehmen. Auch diese können selbstverständlich genutzt werden

Coronavirus im Landkreis Dachau: Sieben-Tage-Inzidenz bei 243,38

Update, 10. November, 10:38 Uhr: Im Vergleich zum Vortag gibt es rechnerisch 58 neue Fälle von mit dem Coronavirus infizierten Bürgern aus dem Landkreis. Im Helios Amper-Klinikum Dachau befinden sich, Stand Montagmorgen, 25 Covid-19 Patienten, davon liegen zwei auf der Intensivstation und werden beide beatmet, wie Pressesprecher Pia Ott mitteilte. Die 7-Tage-Inzidenz, das heißt die Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner, lag gestern um 16.30 Uhr bei 243,38.

Update, 8. November: Neue Zahlen aus dem Corona-Hotspot in Karlsfeld. Inzwischen sind 64 Mitarbeiter und 19 Bewohner positiv getestet.

Update, 6. November, 19:40 Uhr: Landrat Stefan Löwl meinte vor einer Woche im Kreistag, dass er am Ende der Corona-Pandemie als Dr. med. h.c., also als Doktor ehrenhalber, angeredet werden könnte – so viel wisse er als eigentlicher Nicht-Mediziner mittlerweile über die Krankheit gelernt.

Die Landkreisbürger ließ er am Donnerstag an diesem Wissen per Videokonferenz teilhaben. Rund 90 Minuten beantwortete er geduldig Fragen zu dem Thema. Einen ausführlichen Bericht dazu lesen Sie hier.

Löwl berichtete in der Videokonferenz auch über den Ausbruch in einer Senioreneinrichtung in Karlsfeld. Wie berichtet, sind dort 13 Mitarbeiter sowie 35 Bewohner positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Zwei Bewohner sind im Krankenhaus gestorben. Auf Nachfrage teilte das Gesundheitsamt mit, dass mittlerweile weitere fünf Mitarbeiter sowie zwei Bewohner positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Es befinden sich weiterhin insgesamt zehn Bewohner im Dachauer Krankenhaus. Insgesamt werden dort 18 Covid-19-Patienten behandelt, davon liegt einer auf der Intensivstation und wird beatmet. Insgesamt sind im Moment – Stand 6. November um 16.30 Uhr – 352 Menschen im Landkreis Dachau mit dem Corona-Virus infiziert. 1109 befinden sich in Quarantäne, die Sieben-Tages-Inzidenz lag bei 236,93.

Laut Presseerklärung des Landratsamts würden die Hygienevorschriften an den Schulen greifen. „Seit Verhängung der Maskenpflicht am Platz konnte keine Infektion innerhalb einer Schule mehr nachweisen werden, in den Wochen davor gab es mehrere entsprechende Infektionsnachweise. Aufgrund von Rückmeldung aus den Schulen – und auch durch einzelne Vorort-Begehungen von Gesundheitsamt und Schulamt bestätigt – kann festgestellt werden, dass die Regelungen an den Schulen und auch im Schülerverkehr umfassend, diszipliniert und konsequent eingehalten werden“, so Landratsamt-Sprecherin Katharina Gall.

Problematisch seien die außerschulischen Kontakte in der Freizeit. Gall: „Daher meinen die Experten, dass ein Festhalten am Präsenzunterricht aktuell sowohl medizinisch vertretbar als auch pädagogisch richtig und wichtig ist. Klassen- bzw. schulbezogene Maßnahmen erscheinen zur Zeit ausreichend.“

Das Landratsamt stellt jedoch klar, dass weiterhin alle Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen gelten. Dazu gehört die Maskenpflicht. Diese gilt weiterhin an allen Schulen für alle Klassen – auch am Platz.

„Landrat Stefan Löwl bittet um Vertrauen in und Verständnis für die Entscheidungen, welche aufgrund der übergeordneten Empfehlungen und nach Einbindung zahlreicher fachlicher Experten hier vor Ort getroffen werden“, so Sprecherin Gall abschließend.

Update, 5. November, 9:50 Uhr: Am gestrigen Mittwoch (Stand 16.30 Uhr) wurden dem Gesundheitsamt 59 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Dachau gemeldet. Insgesamt sind es somit 1949 Indexfälle, 1576 davon gelten bereits als genesen, 333 Personen gelten aktuell als infiziert. Zudem befinden sich derzeit 1135 Personen in häuslicher Quarantäne. Der 7-Tage-Inzidenzwert beträgt nach Berechnungen des Dachauer Gesundheitsamts 213,69.

Die Analyse der Expositionsorte der 306 neuen Fälle in den vergangenen sieben Tagen sowie heute hat folgende Verteilung ergeben: Fünf Ansteckungen innerhalb von Kitas/Schulen, eine Ansteckung im Sprachkurs, 23 am Arbeitsplatz, vier bei Familienfeiern, 86 innerhalb des eigenen Haushalts, 38 bei privaten Kontakten, vier bei Reiserückkehrern und acht innerhalb von Pflegeeinrichtungen. 137 Ansteckungen waren nicht ermittelbar.

Die Labore konnten laut Landratsamt am vergangenen Wochenende die Rückstände aufarbeiten. Aktuell lägen bereits alle Testergebnisse vom Montag, 2. November, vor. Die gewohnte Frist von maximal 48 Stunden werde somit wieder erreicht. Leider gebe es aber noch technische Probleme bei der Übermittlung der Testergebnisse per App. Das liege an Serverproblemen beim RKI sowie der Telekom, die leider immer noch Verzögerungen verursachten.

Coronavirus im Landkreis Dachau: Sieben-Tage-Inzidenz bei 191,09

Update, 4. November, 10.30 Uhr: Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Dachau ist um 78 auf 1892 angestiegen. Damit erhöhte sich die 7-Tage-Inzidenz nochmal deutlich auf 191,09.

Update, 3. November, 10.05 Uhr: Das Landratsamt Dachau hat gestern (2.11.) auf seiner Homepage 53 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit gibt es im Landkreis Dachau insgesamt 1814 Coronafälle. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 150,42 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sonntag 120,08). 930 Personen sind in Quarantäne, aktuell infiziert sind 261 Menschen, verstorben sind 40.

Der Webseite ist nicht zu entnehmen, wie viele Personen erkrankt sind und wie viele Personen keine Symptome aufweisen. Stand gestern 16 Uhr befindet sich nach Angaben der Helios Amper-Klinikums Dachau wie schon am Sonntag ein Covid-19-Patient (nicht beatmet) auf der Intensivstation. Weitere 15 Personen werden auf der Normalstation versorgt.

Update, 30. Oktober, 20 Uhr: Im Landkreis Dachau haben sich 37 weitere Personen mit dem Corona-Virus angesteckt. Somit sind momentan 211 Menschen infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf über 100 gestiegen und liegt bei 102,65. Die Zahlen entsprechen dem Stand vom Freitag, 30. Oktober. Es wurden zehn Menschen im Dachauer Klinikum wegen Covid-19 behandelt, drei intensiv, keiner beatmet.

Update, 30. Oktober, 10.20 Uhr: Die Koordinierungsgruppe Pandemie hat sich am Mittwoch im Landratsamt getroffen, um die neueste Corona-Entwicklung in den vergangenen beiden Wochen im Landkreis Dachau zu analysieren und – vor dem Hintergrund der gleichzeitig stattfindenden Ministerpräsidentenkonferenz bei Bundeskanzlerin Angela Merkel – eventuelle zusätzliche Maßnahmen zu treffen.

Neben den in Berlin beschlossenen Maßnahmen soll im Landkreis Dachau – wenn die 7-Tage-Inzidenz über 100 steigt (aktuelle Zahlen siehe Kasten unten) – eine Maskenpflicht an besonders stark frequentierten öffentlichen Bereichen angeordnet werden. Hierzu zählen neben Teilen der Dachauer Altstadt und die Münchner Straße sowie Bahnhofstraße in Dachau auch der Bereich um die Bahnhöfe in Markt Indersdorf und Karlsfeld sowie die Münchner Straße, Garten- sowie Rathausstraße mit der Neuen Mitte in Karlsfeld.

Auch die aktuelle Testsituation wurde diskutiert: Aufgrund der großen Zahl von Testungen kommt es aktuell bei allen Laboren zu Verzögerungen bei der Testauswertung. Dies bedeutet nicht nur eine längere Unsicherheit bei den betroffenen Personen, sondern insbesondere einen problematischen Zeitverlust bei der Nachverfolgung und Unterbrechung von Infektionsketten. Das Landratsamt Dachau kann – auch aufgrund der zusätzlichen personellen Verstärkung – zurzeit zwar noch alle Infektionsfälle und möglichen Kontaktpersonen ermitteln, allerdings natürlich nur, wenn ein positives Testergebnis auch vorliegt.

Dr. Christian Günzel, Ärztlicher Koordinator der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern für den Landkreis Dachau und Koordinator des Landkreises für das Testzentrum in Markt Indersdorf, steht im engen Austausch mit dem Labor. Die zwischenzeitlich vorliegenden Schnelltests konnten bei den ersten Einsätzen noch keine befriedigenden Ergebnisse liefern. Die medizinischen Vertreter aus allen Bereichen werden hier in den kommenden Wochen nun intensive Erfahrungen sammeln, um die Anwendbarkeit und Zuverlässigkeit der Schnelltests belastbar abschätzen zu können.

Ein wichtiges Thema war auch die Panne im Augsburger MVZ-Labor, in dem auch Proben aus dem Landkreis Dachau ausgewertet werden. Von 60 Corona-Tests, die vorige Woche dort positiv getestet wurden, entpuppten sich beim Kontrolltest 58 als negativ. Grund war die Verwendung von fehlerhaften Reagenzien. Von den insgesamt 182 positiven Tests im Landkreis Dachau in den vergangenen zehn Tagen kommen 45 Testergebnisse aus dem Augsburger Labor. Aktuell steht aber noch nicht fest, ob diese Ergebnisse fehlerhaft sind. Möglicherweise betroffene Personen werden umgehend vom Gesundheitsamt kontaktiert.

Die allgemeine Maskenpflicht im Unterricht am Platz bleibt bis auf Weiteres bestehen. In den Ferien wird die Lage weiter beobachtet und zum Ende der Ferien neu bewertet.

Die 150 neuen Fälle innerhalb der vergangenen sieben Tage (21. bis 27. Oktober) wurden an folgenden Orten festgestellt: Kita (1, aus anderem Landkreis), Arbeit (7), Familienfeier (1), eigener Haushalt (47) Krankenhaus (1, anderer Landkreis), privater Kontakt (8), Reiserückkehrer (8), Schule (4). 73 Ansteckungen sind nicht ermittelbar.

Die aktuellen Corona-Zahlen Gestern (Stand 30.10, 16.30 Uhr) gab es 31 Neuinfektionen im Landkreis Dachau. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Menschen erhöhte sich dadurch auf 1651. 751 Menschen sind in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz erhöhte sich auf 96,19 (gestern 94,90). Acht an Covid-19 erkrankte Menschen werden derzeit im Dachauer Krankenhaus behandelt, davon zwei auf der Intensivstation, die allerdings nicht beatmet werden müssen.

Update, 29. Oktober, 10.20 Uhr: Aufgrund der großen Zahl von Testungen kommt es aktuell bei allen Laboren zu Verzögerungen bei der Testauswertung – das führt zu problematischem Zeitverlust bei der Nachverfolgung und Unterbrechung von Infektionsketten. Das Landratsamt Dachau kann laut Pressemitteilung zwar noch alle Infektionsfälle und möglichen Kontaktpersonen ermitteln, allerdings nur, wenn ein positives Testergebnis auch vorliegt.

Weiter teilt das Landratsamt mit, dass die 7-Tage-Inzidenz bei einem Wert von 94,90 liegt. Aktuell infiziert sind 177 Personen. Die Zahlen entsprechen dem Stand vom Mittwoch, 28. Oktober.

Corona im Landkreis Dachau: Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken

Update, 28. Oktober, 9.50 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist im Landkreis Dachau im Vergleich zum Vortag deutlich gesunken. Gestern meldete das Landratsamt Dachau 14 neue Fälle gegenüber 21 am Montag. Auch die 7-Tage-Inzidenz ist zurückgegangen; von 96,19 am Montag auf aktuell 94,25. Besonders wichtig: Die Zahl Patienten, die im Dachauer Krankenhaus wegen Covid-19 behandelt werden, ist nach Angaben des Amper-Klinikums von acht am Montag auf fünf am Dienstag gesunken. Darunter ist weiterhin ein Patient, der auf der Intensivstation beatmet werden muss.

Die Zahl der infizierten Personen ist aufgrund der neu festgestellten Fälle auf insgesamt 1595 gestiegen. 38 Personen aus dem Landkreis Dachau sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Nichts Neues gibt es in Sachen Tests. Aufgrund des hohen Testvolumens kommt es weiterhin zu Verzögerungen bei der Auswertung. Allerdings wurden dem Landratsamt von der Regierung von Oberbayern vier zusätzliche Planstellen für das Contact-Tracing-Team zugewiesen.

Update, 27. Oktober, 17.35 Uhr: Bei den bayernweiten Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht am vergangenen Freitag hat die Polizei auch im Landkreis Dachau Haltestellen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs überwacht. Rund 20 Beamte der Inspektion Dachau und der unterstützenden Bereitschaftspolizei Eichstätt waren von 7 bis 22 Uhr vor allem an den stark frequentierten Örtlichkeiten unterwegs. Verstöße gegen die Einhaltung der Maskenpflicht wurden hauptsächlich an den Bahnhöfen Dachau, Karlsfeld und Markt Indersdorf festgestellt. Insbesondere gegen elf Maskenverweigerer erfolgte jeweils die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens mit einer Bußgeldandrohung in Höhe von 250 Euro, da sie gar keinen Mund-, Nasenschutz bei sich hatten. Diese Personen wurden zudem des Platzes verwiesen. 26 Landkreisbewohner wurden verwarnt und müssen jeweils 55 Euro zahlen. In diesen Fällen trugen die Personen ihre Masken nicht ordnungsgemäß über Mund und Nase.

„Insgesamt bleibt festzustellen, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung sich an die Maskenpflicht hält, damit sich selbst und andere vor einer möglichen Ansteckung schützt und somit solidarische Haltung zeigt“, so PI-Sprecher Günther Findl. Aufgrund des „besorgniserregenden Anstiegs der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Dachau“ wird die Kontrolltätigkeit der Polizeiinspektion Dachau weiter fortgesetzt.

Coronavirus im Landkreis Dachau: Rückstau im Labor wegen hohen Abstrichzahlen

Update, 27. Oktober, 9.36 Uhr: Aufgrund der hohen Abstrichzahlen am Testzentrum in Markt Indersdorf komme es aktuell im Labor zu einem Rückstau bei der Bearbeitung der Abstriche der vergangenen Tage, teilt das Landratsamt Dachau via Facebook mit. „Es bestehen keine technischen Probleme, die Test-Kapazität ist aktuell einfach überschritten.“ Leider sei der Rückstand am Wochenende nicht abzuarbeiten, sodass am Montag erst die Abstriche vom vergangenen Donnerstag final bearbeitet werden konnten. Aufgrund des weiter hohen Testvolumens geht das Landratsamt davon aus, dass die Testergebnisse auch in den nächsten Tagen frühestens nach drei bis vier Tagen vorliegen.

Gestern meldete das Landratsamt 21 Neuinfektionen, alle mit Symptomen. Damit stieg die Zahl der Infizierten im Kreis auf 1582, die 7-Tage-Inzidenz auf 96,19. Als genesen gelten 1373 Personen, aktuell infiziert sind 171 Menschen.

26. Oktober, 11.30 Uhr: Im Landkreis Dachau steigt die 7-Tage-Inzidenz weiter, am gestrigen Sonntag, Stand 16.30 Uhr, auf 91,03. Zwei weitere Schulen sind nach Angaben von Landrat Stefan Löwl betroffen. Angesichts steigender Infektionszahlen im Landkreis erweitern die Helios Amper-Kliniken Dachau und Indersdorf ihre Vorsichtsmaßnahmen. Um die Gefahr einer Übertragung des Corona-Virus zu minimieren, gilt für beide Krankenhäuser seit Samstag ein Besuchsverbot.

„Wir wissen, wie wichtig der persönliche Kontakt zu Familie und Freunden für die Genesung ist. Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung haben wir uns jedoch zu diesem Schritt entschlossen, um unsere Patienten, ihre Besuche und unsere Mitarbeitenden vor einer möglichen Covid-19-Übertragung zu schützen“, sagt Klinikgeschäftsführer Florian Aschbrenner. Oft haben Patienten Aschbrenner zufolge ein geschwächtes Immunsystem oder Vorerkrankungen und sind neben älteren Menschen bei einer Infektion mit dem Corona-Virus besonders gefährdet. „Wir bitten daher um Verständnis und eine aktive Unterstützung für diese Maßnahme“, so Aschbrenner. Damit Patienten trotzdem mit ihren Angehörigen in Kontakt bleiben können, stehen ihnen neben festen Telefonen am Patientenbett kostenfreies WLAN in den Kliniken zur Verfügung.

Nicht betroffen von der Einschränkung sind geplante Aufnahmen, operative Eingriffe und Sprechstunden – sie finden weiter statt. Auch die Notaufnahmen stehen nach wie vor zur Behandlung offen.

In besonderen Situationen sind nach Angaben der Helios Amper-Kliniken zudem Ausnahmeregelungen möglich – nach vorheriger telefonischer Anmeldung und in Absprache mit den behandelnden Ärzten sowie dem Stationspersonal. Sie gelten für Patienten auf Palliativstationen, für eine fest definierte Begleitperson bei der Geburt sowie für ein Elternteil bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

Insgesamt verzeichnete das Landratsamt Dachau gestern, 16.30 Uhr, 1562 Corona-Fälle. Aktuell infiziert sind 199 Personen, 695 Personen befinden sich in Quarantäne. Mit dem Coronavirus verstorben sind 38 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner abbildet, liegt bei 91,03. Zwei weitere Schule sind laut Löwl am Wochenende mitbetroffen, welche Schulen, wurde nicht mitgeteilt. Schulleitung und Eltern wurden informiert.