Coronavirus im Landkreis Dachau: Viele Menschen bieten ihre Hilfe an - Neue Fälle positiv getestet

Das Coronavirus hat Bayern fest im Griff, auch den Landkreis Dachau. In diesem Liveticker erfahren Sie alle aktuellen Geschehnisse rund um Covid-19.

Das Coronavirus* greift im Landkreis Dachau um sich.

Coronavirus im Landkreis Dachau - die Lage am Freitag

10 Uhr: Zahlreiche Geschäfte sind in der Dachau geschlossen. Viele Geschäftsleute hoffen trotzdem auf die Treue ihrer Kunden während der Corona-Krise. Dafür haben sie sich einige Ladenbesitzer zusammengetan und einen Lieferdienst auf die Beine gestellt, um auch in dieser schwierigen Zeit überleben zu können.

9.01 Uhr: Hier berichten wir live Neuigkeiten zur Corona-Krise im Landkreis. Gestern sind 20 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Coronavirus im Landkreis Dachau - News vom Donnerstag

Update, 15.45 Uhr: Wir haben Ihnen eine Liste von Kontakte aufgestellt, die Corona-Hilfe anbieten.

Update, 12.30 Uhr: In der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern wurde jetzt ein Notfallplan für gegenseitiges Helfen in Zeiten den Coronakrise erstellt. Die Menschen können sich gegenseitig Hilfe beim Einkaufen oder Kinder betreuen anbieten. Dafür gibt es extra eine Whats-App-Gruppe deren Nummer bei der Gemeinde erfragt werden kann.

Update, 19.30 Uhr: Wir berichten hier auch am Donnerstag live über die Corona-Ereignisse in Dachau.

Update, 19.20 Uhr: Die erste Corona-Teststation ist in Indersdorf in Betrieb gegangen. Bereits 31 Menschen (Stand 18.3.) haben sich dort testen lassen.

+ Eine Mitarbeiterin nimmt bei einem Patienten einen Abstrich. Die Lage im Landkreis Dachau am Freitag. © Foto: hab Update, 18.45 Uhr: Das Coronavirus hat nun auch teilweise den Busverkehr in Dachau lahmgelegt. Der City-Bus mit der Linie 719 und der Verstärker 726 (im Fahrplan mit V gekennzeichnet) werden von den Stadtwerken am morgigen Donnerstag (19.3.) und am Freitag (20.3.) nicht bedient. Auf der Linie 720 entfallen in der Zeit von 8:01 Uhr bis 12:17 Uhr einzelne Fahrten. Trotzdem kann die Altstadt alle 20 Minuten mit der Linie 722 planmäßig erreicht werden. Die Stadtwerke bitten die Fahrgäste die längeren Fahrzeiten (über Dachau-Ost) bei ihrer Planung zu berücksichtigen.

Coronavirus in der Region Dachau: Weiter Infektionen aufgetreten

Update, 18.35 Uhr: Leider hat sich die Lage zum Coronavirus im Landkreis am Mittwoch sprunghaft verschärft, wie das Landratsamt mitteilte. Die bayernweit angeordneten Ge- und Verbote sind ab sofort zu beachten und müssen umgesetzt werden. Insofern werden ab sofort die Beachtung der Sperrungen kontrolliert. Ein Verstoß ist eine Straftat und wird mit „Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe“ bestraft. Das Landratsamt und alle Gemeinden sind angehalten, Verstöße zur Anzeige zu bringen. Bei den positiv getesteten Personen ist die Zahl gestern deutlich angestiegen. Das Gesundheitsamt teilte in seinem täglichen Bericht mit, dass 16 weitere Personen aus dem Landkreis positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet wurden. Hierbei handelt es sich um drei Kontaktpersonen, neun Reiserückkehrer und vier Personen, bei denen der Infektionsweg bislang unklar ist. Hier forscht das Gesundheitsamtes intensiv weiter. Die neuen Fälle stammen aus Altomünster, Bergkirchen, Erdweg, Hebertshausen, Karlsfeld, Markt Indersdorf, Pfaffenhofen a.d. Glonn, Röhrmoos, Schwabhausen, Weichs sowie der Stadt Dachau. Eine der neu positiv getesteten Personen ist in einer Klinik außerhalb des Landkreises stationär untergebracht, und eine Person ist nach wie vor im Klinikum Dachau. Alle anderen infizierten Personen befinden sich unter ärztlicher Überwachung in häuslicher Quarantäne.

Update, 14 Uhr: Nachbarschaftshilfen, wie die aus Hebertshausen, Vereine und Gemeinden im Landkreis haben schnell reagiert und zahlreiche Hilfsangebote auf die Beine gestellt, um Personen, die zu den Coronavirus-Risikogruppen* gehören, zu schützen.

Coronavirus im Landkreis Dachau: Alle neuen Entwicklungen im Live-Ticker

Erstmeldung vom 18. März:

Dachau - Seit Wochen geht es in den Schlagzeilen hauptsächlich um den neuartigen Coronavirus. Von China aus machte sich Covid-19 in der ganzen Welt breit. Inzwischen ist das Virus auch im Landkreis Dachau angekommen. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigte nach aktuellem Stand 15 Infektionen.

In unserem neuen Live-Ticker berichten wir für Sie über Corona, seine Geschichten rund herum und die Solidarität der Menschen in Zeiten der Krise. Unser Ziel ist es, dass wir Sie nicht alleine lassen.

Das Coronavirus hat inzwischen fast das ganze öffentliche Leben zum Erliegen gebracht. In Dachau muss die Tafel schließen. Das trifft die bedürftigen Menschen besonders hart. In Indersdorf wurde jetzt das Volksfest abgesagt und stattdessen finden auf dem Gelände seit heute (18.3.) Coronatests mithilfe eines Drive-Ins statt. Zahlreiche Eltern kommen wegen der fehlenden Betreuung ihrer Kinder und Schulschließungen in Schwitzen.

