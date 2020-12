Corona: KATWARN ausgelöst! Kreis Dachau ist Hotspot - neue Regeln treten ab sofort in Kraft

Im ganzen Freistaat steigen die Corona-Zahlen. Nun hat es auch den Landkreis Dachau wieder erwischt: Dort liegt die Inzidenz bei 223,4. Dachau gilt ab sofort als Hotspot.

Am Donnerstagmorgen liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Dachau bei 223,4.

bei 223,4. Damit wird Dachau kurz vor Weihnachten zum Corona-Hotspot .

. Wann genau die neuen Hotspot-Regeln in Kraft treten - dazu gibt es vom Landratsamt aktuell noch keine Antwort.

Corona: KATWARN löst aus - Landkreis Dachau überschreitet wichtige Grenze

Update vom 11. Dezember, 9.12 Uhr: Nachdem der Landkreis Dachau den Inzidenz-Wert von 200 überschritten hat, treten jetzt härtere Regeln in Kraft (siehe Update weiter unten). Aus diesem Grund hat jetzt auch „KATWARN“ ausgelöst, die Warn-App für die Bevölkerung. Dort heißt es: „Im Landkreis Dachau wurde nach den Feststellungen des RKI der Inzidenzwert von 200 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen überschritten;

Ab Freitag - 11.12.2020 – treten gemäß § 25 der 10. IfSMV weitergehende Einschränkungen und eine Ausgangssperre in Kraft.“

Update vom 10. Dezember, 18.57 Uhr: Ausgangssperre: Von 21 Uhr bis 5 Uhr ist der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung untersagt, es sei denn, dies ist begründet aufgrund eines medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfalls oder anderer medizinisch unaufschiebbarer Behandlungen, der Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten, der Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, der unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen und Minderjähriger, der Begleitung Sterbender, von Handlungen zur Versorgung von Tieren, der Teilnahme an Gottesdiensten und Zusammenkünften von Glaubensgemeinschaften im Zeitraum vom 24. bis 26. Dezember 2020. Dies gilt mindestens so lange, bis der Inzidenzwert von 200 mindestens sieben Tagen in Folge unterschritten worden ist – oder bis es neue Regelungen aufgrund von politischen Entscheidungen gibt.

Coronavirus in Dachau: Besucher müssen bis 21 Uhr zu Hause sein

Private Besuche: Was bedeutet die Ausgangssperre für private Besuche? Jeder der normal zulässigen Besuche – maximal fünf Menschen aus maximal zwei Haushalten, plus dazugehörige Kinder unter 14 Jahren – muss im Landkreis um 21 Uhr beendet sein. Und zwar so, dass man sich um 21 Uhr in seiner eigenen Wohnung befindet. Nach Angaben des Landratsamts muss es sich bei der Wohnung nicht um die Meldeadresse handeln, aber es muss eine Wohnung sein, in der man regelmäßig übernachtet. Lebensgefährten dürfen sich demnach am Wochenende besuchen, das studierende Kind kann am Wochenende zu den Eltern nach Hause fahren. Aber: Eine einmalige, anlassbezogene Übernachtung ist nicht erlaubt, etwa nach einem Besuch bei Freunden. Die Ausgangssperre gilt eigentlich nur für Menschen, die hier im Landkreis wohnen. Wenn Besuch von außerhalb des Landkreises kommt, dürfte dieser theoretisch auch nach 21 Uhr nach Hause fahren. Aber Landrat Löwl appelliert an die Vernunft der Bürger: „Es geht um den Sinn und Zweck der Regel. Die Menschen sollten zwischen 21 und 5 Uhr zu Hause bleiben!“

Märkte und Wechselunterricht: Märkte zum Warenverkauf mit Ausnahme des Verkaufs von Lebensmitteln im Rahmen regelmäßig stattfindender Wochenmärkte sind untersagt. An allen Schulen findet ab der Jahrgangsstufe acht mit Ausnahme der jeweils letzten Jahrgangsstufe und der Schulen zur sonderpädagogischen Förderung kein Unterricht in Präsenzform statt. Die Umstellung des Unterrichts erfolgt ab Montag.

Corona in Dachau: Der Landkreis gilt jetzt als Hotspot

(Erstmeldung) Landkreis Dachau - Bereits in den letzten Tagen kratzte der Landkreis Dachau bei der 7-Tage-Inzidenz an der 200er-Marke. Am Donnerstag, 10. Dezember, ist es nun amtlich: Die Inzidenz im Landkreis liegt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei 223,4. Damit ist Dachau ab sofort ein Corona*-Hotspot.

Corona in Dachau: Landkreis ist Hotspot - verschärfte Corona-Regeln treten in Kraft

Gilt eine Stadt oder Region in Bayern als Hotspot, treten verschärfte Corona*-Regeln in Kraft. Konkret bedeutet das: Zwischen 21 und 5 Uhr herrscht eine nächtliche Ausgangssperre.

In dieser Zeit dürfen die Menschen das Haus nur zur Arbeit, aus medizinischen Notfällen oder bei „ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen“ verlassen. Als triftiger Grund gelten übrigens auch Besuche bei kranken und alten Menschen oder Weihnachtseinkäufe.

Corona in Dachau: Schüler müssen sich auf Distanzunterricht einstellen

Ebenso müssen sich die Schulen im Kreis Dachau auf Veränderungen einstellen: Ab einer 7-Tage-Inzidenz* von über 200 wechseln Schüler ab der 8. Klasse in einen Distanzunterricht. Abschlussklassen und Fachoberschulen sind davon in der Regel ausgenommen.

Das Landratsamt will sich noch im Laufe des Tages zur Durchführung der neuen Regeln äußern.

Ab Mitte Dezember ist der Landkreis auch bereit für die ersten Coronaimpfungen. Impfzentren in Dachau und Karlsfeld. Betrieben von BRK und Johannitern, sollen sie für die Immunisierung der Bevölkerung sorgen. Und weil es in diesem Jahr wegen Corona keine Weihnachtsfeier für die Senioren in der Gemeinde Bergkirchen gibt, wird den älteren Bürgern ein kleines Weihnachtsgeschenk nach Hause gebracht.

