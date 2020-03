243 infiziert, 549 isoliert

Am Freitag sind bis 17 Uhr weitere 18 Personen aus dem Landkreis Dachau positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet worden, insgesamt sind es damit 243 Fälle.

Dachau – Zusätzlich werden ab sofort von Dienstag bis Freitag täglich (etwa ab 12 Uhr) verschiedene Grafiken mit detaillierten, nach Gemeinden aufgeschlüsselten Zahlen online zur Verfügung stehen, wie das Landratsamt mitteilt. Diese beinhalten jeweils die Gesamtzahlen des vorangegangenen Tages. Zu finden sind diese auf www.landratsamt-dachau.de/coronavirus im Reiter „Aktuelle Ausbreitung, Landkreis Statistik“.

Diesen Zahlen war gestern beispielsweise zu entnehmen, wie viele Patienten seit Ausbruch der Epidemie inzwischen als geheilt gelten im Landkreis Dachau: Es sind 23, die meisten aus Karlsfeld: sieben. In Dachau, Markt Indersdorf und Altomünster gibt es auch schon jeweils drei Patienten, die den Coronavirus überstanden haben.

Interessant sind auch die Zahlen der Menschen im Landkreis, die sich derzeit in Quarantäne befinden. Insgesamt sind es 549, in Dachau allein 116. Die Quarantäne dient dem Schutz aller vor der Ansteckung mit dem Virus. Betroffen sind ansteckungsverdächtige Personen. Auch in Indersdorf (57), Altomünster (55) oder Bergkirchen (52), Petershausen (47) und Karlsfeld (42) müssen derzeit viele Menschen isoliert leben.

Die Zahl der Getesteten an der Corona-Textstation in Indersdorf, die am Mittwoch in Betrieb gegangen ist, sei in dieser Woche dagegen stagniert, Das teilt Wolfgang Reichelt, Pressesprecher des Landratsamtes, mit. Während vergangene Woche an der Teststation täglich ein Zuwachs an Tests zu verzeichnen war, sei in dieser Woche die Zahl zwischen 130 und 150 stabil geblieben, so Reichelt.

In einem Ticker informieren wir Sie täglich über das Neueste zum Coronavirus.

mm