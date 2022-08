Coronazahlen so niedrig wie lange nicht - Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis gestern bei 303

Von: Stefanie Zipfer

Die Nachfrage nach einer vierten Coronaimpfung im Lndkreis Dachau steigt. © María José López/dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dachau sinkt und sinkt. Gestern lag sie bei 303.

Dachau – Die Coronazahlen Ende Juli waren alarmierend. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dachau lag bei über 1000, einzelne Hotspots waren nicht erkennbar.

Der Trend geht ganz klar nach unten

Doch seitdem hat sich das Blatt gewendet, der Trend „geht ganz klar nach unten“, wie Landratsamtssprecherin Sina Török erklärt. Am Dienstag wurde nur noch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 365 vermerkt, gestern sank sie weiter auf 303.

16 Corona-Patienten im Dachauer Krankenhaus

Auch im Helios Amper-Klinikum ist die aktuelle Coronalage stabil. Helios-Sprecherin Pia Ott zufolge werden – Stand gestrigem Mittwoch – 16 Corona-Patienten im Dachauer Krankenhaus behandelt; davon liegen Ott zufolge elf auf der Normalstation und fünf auf dem Intensivmedizinischen Zentrum.

Zur Einordnung: Tags zuvor, am Dienstag, waren es insgesamt 19 Corona-Patienten, am Montag 16. Vor einer Woche, am 3. August, behandelte das Dachauer Klinikum insgesamt 17 Corona-Patienten, vor zwei Wochen, am 27. Juli, betrug die Zahl der Covid-19-Patienten laut Sprecherin Ott insgesamt 18.

Was dagegen steigend ist im Landkreis ist laut Landratsamt die Nachfrage nach einer vierten Coronaimpfung. Sowohl das BRK, das stationär im BRK-Haus impft, als auch die Johanniter, die mit ihrem Impfbus durch die Gemeinden touren, würden wachsendes Interesse der Bürger bekunden.

Zweite Auffrischung sinnvoll

Grundsätzlich, so betont Landratsamtssprecherin Sina Török, würde die Kreisbehörde bei der Frage, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für eine zweite Auffrischung ist, oder ob ein Abwarten bis Herbst doch sinnvoller erscheint, der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, kurz Stiko, folgen. Demnach sollten „insbesondere Personen mit einem geschwächten Immunsystem sowie Personen ab 70 Jahren die Möglichkeit, sich zum zweiten Mal boostern zu lassen, unbedingt wahrnehmen“. Für diesen Personenkreis, so schreibt die Stiko und so sieht man es auch im Landratsamt, „ist ein zweiter Booster auf jeden Fall ratsam, um gut geschützt über den Sommer zu kommen. Wenn die erste Booster-Impfung bereits ein paar Monate zurückliegt, muss für einen guten Schutz unbedingt aufgefrischt werden“.

Landratsamt folgt den Stiko-Empfehlungen

Allerdings sollte sich durch die Stiko-Empfehlung niemand – vor allem nicht jüngere Landkreisbürger – davon abschrecken lassen, die Impfangebote von BRK oder Johanniter wahrzunehmen. „Es ist immer ein Arzt vor Ort, der beraten kann“, so Török. Ins BRK-Haus oder zum Impfbus zu kommen, heiße nicht, dass man sich dann auch gleich impfen lassen müsse.

Eine Übersicht über alle mobilen Impftermine im Landkreis findet man übrigens online unter www.johanniter.de/juh/lv-bayern/rv-oberbayern/standorte-einrichtungen-in-oberbayern/einrichtung-vor-ort/bayerisches-impfzentrum-in-karlsfeld.

