Strauch: „Ich kann Probleme lösen!“

Die CSU hat am Donnerstagabend Peter Strauch offiziell zu ihrem Kandidaten für das Amt des Dachauer Oberbürgermeisters gekürt. Dem Wahlvolk will Strauch sich in den kommenden Monaten nun als „Macher“ mit Führungsqualitäten präsentieren.

Dachau – Die Zustimmung für seine Kandidatur hätte kaum größer sein können: Von 74 wahlberechtigten Stimmen erhielt Peter Strauch 73. Auf der einen, ungültigen, soll statt seinem der Name „Tobi“ gestanden haben.

Aber davon ließ sich der 46-jährige Kandidat nicht beirren. In einer beeindruckenden Kür, die im dritten Stock des ehemaligen Kaufhauses Hörhammer stattfand, sprachen ihm sämtliche CSU-Granden aus Orts- und Kreisverband ihr Vertrauen aus und ihre Unterstützung zu. Die Örtlichkeit allein sollte dabei laut Ortsvorsitzendem Tobias Stephan unterstreichen, dass der Abend kein gewöhnlicher werden sollte: Die leer stehende Etage sei zum „CSU-Loft“ umgebaut worden; der besondere Anlass erfordere eben eine besondere Location. „Das ist“, so Stephan, „keine 08/15-Entscheidung, nichts was man in einem Nebenzimmer entscheiden sollte“.

Auch der Ablauf der Versammlung war bislang einmalig für eine CSU-Nominierungsversammlung. Dominik Härtl, früherer Stadtrat und mittlerweile bekannt für seine „Hinterzimmergespräche“, bat Strauch zum Kandidaten-Talk. Normalerweise, so Härtl, rede er dabei in der Regel mit Politikern, die ihre Karriere bereits hinter sich hätten. Strauch dagegen „hat den politischen Höhepunkt seines Lebens noch vor sich“.

So wie Härtl waren sich auch alle anderen Anwesenden im Loft einig, dass Strauch sich in der Kommunalwahl 2020 gegen den Amtsinhaber und die weiteren Kandidaten wird durchsetzen können.

Die Gründe dafür umschrieb Strauch so: Die CSU sei „die letzte echte Volkspartei“; in der zersplitterten Dachauer Parteienlandschaft seien er und seine Partei nun „der verlässliche Anker“. Zudem sei die Wahl ein „Wettbewerb von Köpfen“: Die CSU werde dazu „eine Liste präsentieren, die ihresgleichen suchen wird“! Auch im „Wettbewerb der Ideen“ werde er bestehen, er und die CSU hätten „zu 100 Prozent die besseren Konzepte“. Und schließlich sei die Kommunalwahl ein Wettbewerb der Kandidaten, und auch da sei er derjenige, der „Probleme anpacken und lösen kann“ – wie er es in der Arbeit als Führungskraft bereits seit Jahren gewohnt sei.

Konkrete Ideen will Strauch in den kommenden Wochen und Monaten mit den Listen-Kandidaten erarbeiten. Einen schmutzigen Wahlkampf, darin waren sich alle einig, werde es dagegen definitiv nicht geben. Einige direkte Angriffe auf den Amtsinhaber gab es am Donnerstagabend dennoch, vor allem an dessen Jugend arbeitete die CSU sich ab: So sei Strauch ein Mann, „der die Probleme von Familien nicht nur aus Elternbriefen kennt“. Strauchs Führungsqualitäten beruhten zudem auf langjähriger Berufserfahrung und „nicht auf einem Seminar in der Friedrich-Ebert-Stiftung“.

Selbst die zur Wahlversammlung gereichten Brezen in „P“- und „S“-Form, den Initialen Peter Strauchs, verleiteten Ortsvorsitzenden Stephan zu einem, wenn auch erwartbaren, Wortwitz: Deren Bäcker nämlich sei der einzige „Hartmann, der hier PS rüberbringt“.