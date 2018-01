„Die Beste und die Schönste!“ Ein Tänzchen mit Wirtschaftsministerin Ilse Aigner – diese Gelegenheit ließ sich Landrat Stefan Löwl am Samstag bei der 40. Schwarzen Nacht der CSU nicht entgehen.

Was Löwl während des Tänzchens erzählte, wurde nicht überliefert, aber der CSU-Oberbayern-Chefin schien es gefallen zu haben. Überhaupt fühlte sie sich wohl den ganzen Abend lang geschmeichelt: Der Hofmarschall der Faschingsgesellschaft, Erik Kunert, gab bei der Übergabe eines Ordens an Ilse Aigner eine Liebeserklärung ab: „Sie san die Beste, die Schönste und mei Mama mog Sie a!“ Zu den Klängen des Defiliermarsches, dem Auftrittsmarsch des Bayerischen Ministerpräsidenten, wurde Aigner wieder an ihren Platz begleitet – unter starkem Applaus.

Den gab es von den rund 200 Besuchern auch für die Tänze der Garde. Orden bekamen außerdem CSU-Kreisvorsitzender Bernhard Seidenath, Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler, Stefan Löwl, die frühere Vize-Landrätin Maria Kreitmair, der ehemalige Stadtrat Helmut Erhorn, der CSU-Ortsvorsitzende Tobias Stephan sowie Altlandrat Hansjörg Christmann.

