CSU fordert: „Die Verwaltung muss endlich anfangen zu sparen"!

Die Stadt Dachau hat in diesem Jahr enorm von den Schlüsselzuweisungen des Freistaats profitiert. Dank der Finanzspritze, die vor zwei Wochen verteilt wurde, muss die Stadt – zumindest kurzfristig – nicht um die Genehmigungsfähigkeit ihres Haushalts fürchten. Langfristig, so die CSU, müsse die Verwaltung aber endlich anfangen zu sparen.

Dachau – Per Definition sind Schlüsselzuweisungen eine der zentralen Einnahmequellen der bayerischen Städte, Gemeinden und Landkreise. Die Zuweisungen sollen Unterschiede in der Steuerkraft abmildern und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen stärken. 4,27 Milliarden Euro bewilligte der Freistaat vor knapp zwei Wochen seinen Kommunen und Landkreisen für das kommende Jahr. „Wir stellen so sicher, dass unsere Kommunen weiterhin ihre Aufgaben erfüllen und kraftvoll in die Zukunft investieren können“, betonte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker anlässlich der Bekanntgabe der Schlüsselzuweisungen für 2023.

Dachau profitiert enorm von Schlüsselzuweisungen

Im Fall von Dachau hat der Minister Recht. Ohne den warmen Geldregen aus München – exakt 9 868 032 Euro – hätte die Stadt dem Landratsamt einen vermutlich nicht genehmigungsfähigen Haushalt für 2023 vorlegen müssen – mit der Konsequenz, dass wichtige Ausgabenentscheidungen der Stadt nicht mehr ohne Zustimmung des Landratsamts hätten getroffen werden können.

Dank der üppigen Schlüsselzuweisung, die zur Freude aller fast doppelt so hoch ausfällt wie im städtischen Haushaltsentwurf veranschlagt – Kämmerer Thomas Ernst hatte nur mit 5 Millionen Euro gerechnet – ist auch das Loch gestopft, das sich im November nach Bekanntwerden neuester Steuerprognosen noch aufgetan hatte. Wie berichtet, fehlten in dem Zahlenwerk plötzlich 4,5 Millionen Euro an Steuereinnahmen, die Stadträte waren von dieser schlechten Nachricht so überrumpelt wie überfordert. Die Schlüsselzuweisung in Höhe von fast 10 anstelle der erwarteten 5 Millionen Euro löst nun das Problem.

„Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wir sind das Berlin von Oberbayern.“

Zumindest kurzfristig, wie CSU-Fraktionssprecher Florian Schiller betont. Am kommenden Dienstag, wenn der Stadtrat – wie jedes Jahr in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten – den Haushalt beschließen wird, will Schiller daher trotz des Haushalts-Happy-Ends auf die langfristige Frage zurückkommen: Wie will die Stadt in Zukunft mit der „strukturellen Schieflage“ in ihren Finanzen umgehen? Denn Fakt ist: Die Stadt gibt mehr aus als sie einnimmt. Dazu müssen enorme Investitionen getätigt werden, in Kitas, in Schulen, in Freizeit und Sport.

Die Antwort auf die Frage der langfristigen Haushaltskonsolidierung sehen Schiller und seine CSU daher weiterhin in einem „disziplinierten Umgang mit dem Steuergeld der Bürger“ – unter anderem im Bereich der Personalausgaben.

Doch im Haushalt 2023, der am Dienstag mehrheitlich beschlossen werden wird, passiere gerade in diesem Bereich das Gegenteil: „Es sind Personalmehrungen in Höhe von 1,9 Millionen Euro vorgesehen“, so Schiller. „Und zwar nicht nur für das Jahr 2023, sondern auch für 2024 und 2025!“ Die Verwaltung gehe also personaltechnisch „schon wieder in die Vollen“, obwohl man noch vor einem Jahr fraktionsübergreifend beschlossen habe, „ganz vorsichtig mit neuen Stellen umzugehen“.

CSU fordert an Personalausgaben zu sparen

Auch wenn Schiller und seine Fraktionskollegen wissen, dass sie gegen die Mehrheit von SPD, Grünen und Bündnis für Dachau nicht werden bestehen können, probieren sie es jetzt am kommenden Dienstag doch: In einem Antrag fordern sie, „von den mehr als 30 Stellen, die vorgeschlagen sind, auf 7,8 Stellenanteile zu verzichten, was einer dauerhaften Ausgabenvermeidung von zirka einer halben Million Euro entspricht“.

Klar, räumt Schiller ein, seien viele Stellen des vom Rathaus vorgelegten Stellenplans „unstrittig“, beispielsweise in der Kinderbetreuung. Doch es gebe eben auch Stellen, die erstens „entbehrlich“ seien und zweitens allein auf politischen Entscheidungen beruhten. Beispiel: Um die im Juni beschlossene Baumschutzverordnung durchzusetzen, braucht die Stadt eineinhalb neue Stellen. Auch den angeblichen Mehraufwand durch Digitalisierung, auf den sich die Stadtspitze bei einigen Stellenpositionen beruft, kann die CSU nicht ganz nachvollziehen: „Es ist halt die Frage: Wie organisiere ich eine Stadtverwaltung“, so Schiller.

Und so „erfreulich“ die hohe Schlüsselzuweisung für Dachau auch sei, hält Schiller sie doch auch für einen Ausweis der Finanzschwäche seiner Stadt. Die Landeshauptstadt München etwa erhält aufgrund ihrer guten Steuerkraft im kommenden Jahr keine Schlüsselzuweisung. Und während sich die Zuweisungen für Dachau zuletzt fast verdoppelt haben, stiegen die Zuweisungen für den Rest Oberbayerns im Mittel um lediglich zehn Prozent. Schiller wagt daher – mit Blick auf die chronisch klamme Bundeshauptstadt – einen Vergleich, über den sich im Dachauer Rathaus niemand freuen dürfte: „Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wir sind das Berlin von Oberbayern.“

