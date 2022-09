Da werden Brasilianerinnen schwach

Während es sonst immer rund 70 Autos und 35 Motorräder waren, die vom Kaufland-Parkplatz in Dachau-Ost aus starteten, traten diesmal nur 30 Oldtimer-Autos die Fahrt an. © Josef Ostermair

Mit etwas weniger Teilnehmern fand diesmal die Herbstausfahrt der Oldtimer im Landkreis Dachau statt.

Dachau – 2019 hat der Verein Freunde alter Fahrzeuge (FaF) letztmals eine große öffentliche Ausfahrt mit seinen Oldtimern unternommen. Kein Wunder, das keiner mehr die diesjährige Herbstfahrt erwarten konnte. Doch am vergangenen Sonntag nahm das Regenwetter den Liebhabern der alten, aber fein herausgeputzter Automobile und Motorräder die Freude am Dabeisein.

30 Oldtimer machen sich in Dachau-Ost auf den Weg

Während es sonst immer rund 70 Autos und 35 Motorräder sind, die vom Kaufland-Parkplatz in Dachau-Ost aus starteten, traten diesmal nur 30 Oldtimer-Autos die 72-Kilometer-Strecke mit Ziel Sixtnitgern an, denn es regnete schon vor dem Start in Strömen. Die Motorräder blieben gleich gänzlich in der Garage.

„Wir müssen das Wetter nehmen, wie es ist. Und wir sind ja nicht aus Zucker“, stellte der zweite Vorsitzende Wolfgang Menzel bei der Fahrerbesprechung fest. Menzel fuhr diesmal mit einem „Youngtimer“, einem 22 Jahre alten, überdachten, 15-PS-starken BMW C1, den man ohne Helm fahren darf.

Zu den Hartgesottenen zählt zweifelsohne der 22-jährige Dachauer Heizungsbauer Florian Dietzel, der mit seinem Simson-Moped die Automobile auf der Fahrt nach Sixtnitgern begleitete. „Ich wollte eigentlich in der Lederhose fahren, doch das hat mir Mama ausgeredet“, so Dietzel.

Eine echte Rarität unter den Oldtimern war der rote Ford Consul, den der Karlsfelder Klaus Rossmark steuerte. Freundin Gabi und Hündin Maggie begleiteten ihn in dem 48-PS-Fahrzeug aus dem Jahre 1956, das aus Kanada nach Karlsfeld kam. Rossmark machte sein Cabrio des Wetters wegen schnell regenfest.

Eine Augenweide für die Zuschauer war auch ein 30 Jahre alter schwarzer Cadillac Brougham d‘Elegance, den der 77-jährige Münchner Rudi Kirschner steuerte. Dieses 5,60 Meter lange „Schiff“ hat 170 PS unter der Motorhaube. Eine Brasilianerin begleitete Kirschner bei der Fahrt durchs Dachauer Hinterland.

Expertenrunde: Wie der kleine Motor dieses Steyr-Puch aussieht, wollten diese Oldtimerfreunde genau wissen. Fotos (3): josef ostermair © Josef Ostermair

Bei der Ausfahrt durfte natürlich auch der 78-jährige Hans Böck aus Schwabhausen nicht fehlen. Seit 42 Jahren ist er bei den Ausfahrten der FaF dabei, heuer mit einem DKW F 102, der 1964 – mit einem Drei-Zylinder, Zwei-Takt-Motor bestückt – von Auto-Union gebaut wurde.

Trotz Regens von interessierten Zuschauern umringt war schon vor dem Start das PS-schwächste Fahrzeug, ein 500 S Steyr-Puch mit 700 Kubik, den Herbert Seidl aus Allach nach umfangreicher Restaurierung wieder auf Hochglanz gebracht hatte. Er erinnert sich noch gut, dass die rostbraune Farbe zum Lackieren seines „braven Autos mit nur 24 PS“, wie er sein Gefährt nennt, nur 350 Mark gekostet hat. Schwer von Rost befallen, hat Seidl dieses 52 Jahre alte Fahrzeug mit 700er BMW-Motor wie neu hergerichtet.

48 PS unter der Haube: Klaus Rossmark aus Karlsfeld zeigt den Motorraum seines Ford Consul. © Josef Ostermair

Angeführt wurde die Karawane von Streckenwart Erich Zachmann in einem Mercedes 230 C aus dem Jahre 1977.

In Harners Wirtshaus in Sixtnitgern nahmen die Teilnehmer das Mittagessen ein, bevor es zur Kaffeezeit wieder zurück ging ins Vereinslokal Kiermeir in Arzbach. Dass sich zwischendurch immer wieder mal die Sonne blicken ließ, hellte die gute Stimmung unter den Oldtimerfreunden natürlich auf.

