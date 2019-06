Jazz in allen Gassen zum Mittanzen und Mitdenken

12000 Menschen schoben, schunkelten und wippten am Freitagabend durch die Dachauer Altstadt. Jazz in allen Gassen war einmal mehr ein stimmungsvoller Auftakt des Dachauer Musiksommers.

Dachau – Dichtes Gedränge herrschte in der Altstadt, rund 12 000 Besucher genossen das besondere Flair der Veranstaltung: Durch die Straßen flanieren, das ein oder andere Essensschmankerl genießen, vielleicht ein Glas Wein oder ein kühles Bier trinken und in den offenen Geschäften shoppen – das alles gehört zu Jazz in allen Gassen!

Was die Veranstaltung aber so besonders und beliebt macht, ist zweifelsohne die Musik, die dort geboten ist. An sechs Orten spielten am Freitagabend acht Gruppen, außerdem hatte auch die Volksbank Raiffeisenbank für ihren Innenhof die Band „Owing To The Rain“ engagiert, und im Wasserturm trat die bekannte Dachauer Rockband „Boxhead“ auf.

Anders als der Name vermuten lässt, beschränkt sich die Musik bei Jazz in allen Gassen bei weitem nicht nur auf Jazz. Im Gegenteil: Von Jazz und Blues über Rock’n’Roll bis hin zu Oldies, Rock und Pop war für jeden Geschmack etwas dabei. Auf der Hauptbühne am Rathausplatz eröffnete die „Express BrassBand“ die Veranstaltung mit ihrem ganz eigenen Stilmix: Die 16 Musiker schufen mit Blech- und Holzblasinstrumenten, Schlagzeug, Percussion und Gesang eine Symbiose von Musik aus aller Welt. Locker, mitreißend und manchmal auch ein bisschen dreckig war der Sound – von Jazz und Soul bis hin zu Afro-Beat und orientalisch anmutenden Klängen vereinte die Brassband alle Stile. Es war das vorletzte Mal, dass die Gruppe dieses Programm präsentierte.

Später am Abend trat dann „Ray Collins’ Hot Club“ auf der Rathausbühne auf. Stilecht gekleidet boten die Musiker Swing und Rock’n’Roll vom Feinsten – und das Publikum sang und wippte mit, tanzte und genoss trotz des inzwischen aufgekommenen kühlen Winds die gute Stimmung.

Nicht fehlen durften natürlich auch heuer einige „Jazz in allen Gassen“-Klassiker: Die „Boogie Connection“ zum Beispiel ist schon seit vielen Jahren dabei. Blues, Soul, Rock’n’Roll gab es von den drei Musikern am Schrannenplatz zu hören, und die Gäste hatten dabei nur einen Kritikpunkt: „Die Tanzfläche ist zu klein!“

Keine Unbekannten sind bei dem jährluchen Auftakt zum Dachauer Musiksommer auch „Dr. Will & The Wizards“, die am Kraisy-Brunnen Blues-Musik spielten. Vor allem durch die tiefe, rauchige, ausdrucksstarke Stimme von Dr. Will fühlte man sich fast ins New Orleans der 50er- und 60er-Jahre zurückversetzt.

Blues und Swing gab es auch am Pfarrplatz zu hören, wo die „Jakarta Blues Band“ auftrat. Etwas ruhiger, aber nicht weniger stimmungsvoll dagegen war es am Schermhof mit „Sonobe Unit“. „Acoustic Origami Music“ nennen Sängerin Anna-Lucia Rupp und Gitarrist Lukas Häfner ihren Stil – wie Origami-Künstler mit Papier wollen sie mit Text und Ton Geschichten erzählen. Gefühlvoll und verträumt klingt das dann, wenn Anna-Lucia Rupp zum Beispiel über die Nebelschwaden am Tafelberg in Südafrika singt.

Im Café Gramsci traten mit der Jazzgruppe „Lyckliga“ und „Affentheater“ gleich zwei Bands auf. Gipsy, Balkanklänge und Ska gab es bei „Affentheater“ zu hören. Die Gruppe sang auf der einen Seite natürlich auch über die Liebe und die schönen Genüsse des Lebens – aber sprach auch ernste Themen an. Einer der Musiker war als Matrose verkleidet: Es sollte ein Zeichen dafür sein, dass das Ertrinken der Flüchtlinge auf dem Meer endlich gestoppt werden muss. „100 000 Tote frisst der Ozean jeden Tag“, sang die Band. Und: „Unsere Party geht auch weiter, wenn sie langsam untergehen.“ Frontman Tobias Eichhorn war es selbst, der am Ende des Stückes die Atmosphäre im Publikum zusammenfasste: „Da weiß man nicht genau, soll man tanzen oder traurig sein?“

Damit wurde trotz aller Fröhlichkeit und Feierlaune wieder deutlich: Auch für ernstere und gesellschaftskritische Themen ist Platz bei Jazz in allen Gassen.