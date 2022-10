Stadtwerke feiern Jubiläum: 125 Jahre voller Energie

Die Stadtwerke putzen sich raus! Anlässlich seines 125-jährigen Bestehens lädt der städtische Versorger am 9. Oktober von 10 bis 18 Uhr zu einem großen Stadtwerke-Tag ein. © swd

Die Stadtwerke Dachau feiern ihr 125.Jubiläum. Am Sonntag, 9. Oktober, gibt es einen Stadtwerke-Tag.

Dachau – Eine Leistungsschau rund um die Versorgung und ein Fest für die ganze Familie: Anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens laden die Stadtwerke Dachau am kommenden Sonntag, 9. Oktober, zu einem Tag der offenen Tür mit großem Jubiläumsprogramm ein. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr können Besucher Technik hautnah erleben, Mitarbeiter treffen und sich von einem abwechslungsreichen Programm überraschen lassen.

Wie funktioniert ein Wasserkraftwerk, wo kommt eigentlich unser Trinkwasser her und was passiert mit dem Schmutzwasser, nachdem es im Abfluss gelandet ist? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bekommen Besucher am Stadtwerke-Tag bei geführten Touren durch die technischen Anlagen.

Besichtigt werden können: das Wasserkraftwerk Am Alten Wehr in Dachau, die Wassergewinnungsanlage in Feldgeding, die Baustelle neues Hallenbad, die Kläranlage an der Alten Römerstraße und der Verkehrsbetrieb mit seiner Busflotte in Dachau Ost. Auch die Werkstätten der Strom-, Erdgas- und Wasserversorgung in der Brunngartenstraße öffnen ihre Türen.

Darüber hinaus lockt der Stadtwerke-Tag mit weiteren Aktionen rund um die Energieversorgung sowie Spiel und Spaß für Klein und Groß. In den Innenhöfen der Unternehmenszentrale in der Brunngartenstraße sorgt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Live-Musik für Unterhaltung. Mit dabei: die Knabenkapelle Dachau, die Rienstal Musi, Orange Fizz und die Bigband Dachau. Ein umfangreiches Kinderprogramm mit Spielmobil, Geschicklichkeitsparcours und anderen Mitmachaktionen sowie einer bunten Palette an gastronomischen regionalen Köstlichkeiten runden den Stadtwerke-Tag ab. Und natürlich gibt’s auch was zu gewinnen – das Glücksrad dreht sich für die Besucher!

Ausgangspunkt für alle Aktivitäten ist die Unternehmenszentrale in der Brunngartenstraße 3 in Dachau. Eine kostenlose Shuttle-Buslinie verkehrt vom Bahnhof Dachau im 20-Minuten-Takt von 10 bis 18 Uhr bis zur Haltestelle Festwiese und zurück. Bitte beachten: In der Brunngartenstraße stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung, auf dem Stadtwerke-Gelände können keine Parkmöglichkeiten angeboten werden.

Das komplette Programm sowie weitere Infos zu den Stadtwerken gibt es online auf www.stadtwerke-dachau.de/unternehmen/125-jahre-firmengeschichte.html. dn

