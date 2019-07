Dachau: 13-Jährige von Auto erfasst

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Dachauer Busbahnhof von einer Autofahrerin verletzt worden.

Ford-Fahrerin fährt unerlaubterweise in Busbahnhof

Eine 20-jährige Ford-Fahrerin aus Dachau ist am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr – trotz diverser Verbotsschilder – in die Bushaltestelle am Dachauer Bahnhof gefahren.