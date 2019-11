Offenbar weil er einer Elfjährigen imponieren wollte, hat ein 17-Jähriger Bursche am Dienstagnachmittag einen Unfall gebaut.

Laut Polizei Dachau zog der Dachauer in der Ludwig-Dill-Straße das Vorderrad seines Leichtkraftrades hoch und fuhr nur noch auf dem Hinterreifen. In einer Linkskurve verlor er jedoch die Kontrolle über seine Husqvarna, passierte gerade noch das Mädchen, das auf dem Gehweg lief, und krachte kurz darauf in einen abgestellten Anhänger. Das Mädchen hatte Glück und wurde nicht erfasst. Der 17-Jährige hingegen stürzte und musste mit Verdacht auf Oberschenkelbruch ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. dn